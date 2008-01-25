Ибупрофен: вопросы и ответы

﻿﻿Ибупрофен — популярный препарат с противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием, а также обратимо подавляет агрегацию тромбоцитов. Лекарственное средство относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), хорошо переносится и имеет широкий терапевтический диапазон, благодаря чему для ибупрофена существует относительно низкий риск передозировки.

Ибупрофен применяют для симптоматического устранения болевого синдрома различного происхождения: головная, зубная, менструальная боль, лихорадка при простудных заболеваниях, боль, связанная с патологией опорно-двигательного аппарата. Кроме того, ибупрофен эффективен при ревматоидном артрите: снижает выраженность боли в суставах в покое и при движении, уменьшает проявления утренней скованности и припухлости суставов, позволяет увеличить объем движений.

Когда ибупрофен принимать взрослым?

Взрослым ибупрофен показан в таких случаях:

головная боль (симптоматическое лечение);

зубная боль;

дисменорея;

послеоперационная боль;

острая ревматическая лихорадка;

ревматоидный артрит;

подагрический артрит;

псориатическая артропатия;

плечелопаточный периартрит;

анкилозирующий спондилит;

деформирующий остеоартроз;

остеохондроз с корешковым синдромом;

радикулит;

тендинит;

тендовагинит;

бурсит;

люмбаго;

ишиас;

миалгия;

вывихи;

ушибы и растяжения мышц и связок;

посттравматический отек мягких тканей.

В каких случаях принимать ибупрофен детям?

Детям ибупрофен показан в таких случаях:

боль различного происхождения;

лихорадка при острой респираторной вирусной инфекции, гриппе;

лихорадка при прорезывании зубов;

боль при прорезывании зубов, после удаления зубов;

головная боль;

боль в горле;

поствакцинальные реакции;

боль при травмах.

Какое действие оказывает ибупрофен в организме человека?

Механизм действия ибупрофена связан с ингибированием изоферментов циклооксигеназы (ЦОГ-1, ЦОГ-2). Благодаря этому снижается активность синтеза простагландинов — медиаторов боли, воспаления и температурной реакции. Жаропонижающий эффект обусловлен влиянием на терморегуляторный центр гипоталамуса.

Ибупрофен: как применять?

Способ применения зависит от лекарственной формы препарата. Таблетки/капсулы следует глотать, не разжевывая, и запивать достаточным количеством воды, которая обеспечивает более быстрое растворение и всасывание действующего вещества. Если речь идет о таблетках (для взрослых) или о суспензии (для детей), то следует руководствоваться правилом, что суточная доза не должна превышать 30 мг/кг (схема расчета дозы в суспензии для маленьких детей обычно представлена в инструкции для применения каждого конкретного препарата). Общую суточную дозу разделяют на 3–4 приема в зависимости от необходимости.

Крем или гель наносят на пораженный участок тела полоской длиной 4–10 мм (что соответствует 2–5 г крема или геля) и легкими движениями втирают в кожу 3–4 раза в сутки.

Ибупрофен: как применять у детей?

Ибупрофен в таблетках по 200 мг назначают только детям в возрасте старше 6 лет и с массой тела более 20 кг. При этом в сутки допустимо принимать не более 3 таблеток. Детям младшего возраста рекомендуется применять оральную суспензию.

Если в суспензии содержится 100 мг/5 мл действующего вещества, то ориентировочные дозы для детей будут такими:

дети в возрасте 3–6 мес (5–7,6 кг): по 2,5 мл 3 раза в сутки (что соответствует 150 мг ибупрофена в сутки);

дети в возрасте 6–12 мес (7,7–9 кг): по 2,5 мл 3–4 раза в сутки (что соответствует 150–200 мг ибупрофена в сутки);

дети в возрасте 1–3 лет (10–15 кг): по 5 мл 3 раза в сутки (что соответствует 300 мг ибупрофена в сутки);

дети в возрасте 4–6 лет (16–20 кг): по 7,5 мл 3 раза в сутки (что соответствует 450 мг ибупрофена в сутки);

дети в возрасте 7–9 лет (21–29 кг): по 10 мл 3 раза в сутки (что соответствует 600 мг ибупрофена в сутки);

дети в возрасте 10–12 лет (30–40 кг): по 15 мл 3 раза в сутки (что соответствует 900 мг ибупрофена в сутки)

При другой концентрации ибупрофена в суспензии обязательно необходимо пересчитывать дозу.

В общем, курс лечения ибупрофеном для детей обычно продолжается не более 3 сут.

Ибупрофен в форме ректальных суппозиториев (Нурофен суппозитории 60 мг) применяют у детей в возрасте старше 3 мес и с массой тела не менее 6 кг. При необходимости ребенку вводят в прямую кишку суппозиторий, но не более 3 раз в сутки. Если в течение 24 ч состояние ребенка не улучшается, следует немедленно обратиться к врачу.

Через сколько действует ибупрофен?

Терапевтический эффект ибупрофена развивается довольно быстро. Препарат легко и почти полностью (более 80%) всасывается при приеме внутрь. Скорость наступления эффекта индивидуальна и зависит от применяемой формы препарата, но можно с уверенностью сказать, что уже через 1 ч после приема у человека заметно снижается температура тела (если есть лихорадка), а выраженность болевого синдрома уменьшается еще быстрее. Максимум действия у взрослых наблюдается через 1–2 ч после приема дозы, а у детей — через 2–4 ч.

Как принимать ибупрофен при боли в суставах?

При острой боли, например травматического происхождения, рекомендуется принимать ибупрофен коротким курсом. Если же речь идет о лечении пациентов с ревматоидным артритом или другими хроническими воспалительно-дегенеративными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, следует ожидать достаточного обезболивающего/противовоспалительного эффекта в пределах 2 нед систематического применения. Разовая доза подбирается индивидуально в зависимости от состояния пациента и назначенной сопутствующей терапии.

Ибупрофен: крем или гель? Что лучше?

Ибупрофен для местного применения выпускают в форме крема или геля. Выбор препарата зависит от цели его применения. Для больных ревматоидным артритом больше подойдет крем, поскольку его для усиления эффекта можно наносить под окклюзионную повязку и применять 2–3 нед и более — вспомогательные вещества крема не сушат кожу. Для разового же применения (ушибы, растяжения и т.д.) больше подойдет гель, который быстро впитывается в кожу.

Как часто можно принимать ибупрофен?

При острой боли взрослому человеку можно принимать ибупрофен 3–4 раза в сутки в разовой дозе до 400 мг (суммарная суточная доза — 1200–1600 мг). Однако активную обезболивающую терапию обязательно нужно сочетать с лечением основного заболевания.

Сколько раз в день можно принимать ибупрофен детям?

Частота применения ибупрофена у детей такая же, как и у взрослых — не более 4 раз в сутки. Однако важно выбирать форму с соответствующей дозировкой, так как неприемлемо давать ребенку суточную дозу препарата за один прием.

Сколько дней можно пить ибупрофен?

Курс интенсивного лечения при ОРВИ или небольших травмах обычно составляет не более 5 дней. При ревматологических заболеваниях ибупрофен применяют постоянно или длительными курсами, однако дозы при этом значительно снижаются из-за большой вероятности возникновения побочных эффектов со стороны системы крови, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Оптимальную дозировку с учетом пользы/риска подбирает лечащий врач.

Сколько дней можно пить ибупрофен детям?

Продолжительность применения ибупрофена у детей зависит от индивидуальной ситуации. Однако важно понимать, что симптоматическая терапия может продолжаться не более 3 сут (а у детей в возрасте младше 2 лет — не более 24 ч). Если за это время симптомы сохраняются или прогрессируют, необходимо обратиться к врачу.

Что лучше для детей: суспензия ибупрофена или суппозитории?

Суспензия предпочтительна, если ребенок может проглотить препарат (нет тошноты, рвоты, срыгивания). Форма суспензии позволяет индивидуально подбирать дозировку препарата.

Суппозитории содержат фиксированную дозу ибупрофена 60 мг. Они лучше подходят, если нет возможности дать оральную суспензию, например при рвоте или сильной боли в горле.

Нурофен или ибупрофен — что лучше?

Нурофен — это одно из торговых названий, под которыми выпускаются препараты ибупрофена. Под общим названием Нурофен выпускаются различные лекарственные формы препарата — таблетки по 200 мг и по 400 мг ибупрофена; оральная суспензия для детей, которые еще не могут проглотить таблетку или имеют очень маленькую массу тела, при которой требуется индивидуальный подбор дозы; ректальные суппозитории для тех маленьких пациентов, которым вообще неприемлемо давать препараты per os (например если высокая температура сопровождается рвотой); капсулы, содержащие действующее вещество в жидкой форме для более быстрого всасывания.

Как ибупрофен влияет на артериальное давление?

Допускается ограниченное применение ибупрофена у пациентов с артериальной гипертензией. Эпидемиологические данные свидетельствуют, что ибупрофен повышает риск развития инфаркта и инсульта. Препарат обусловливает задержку жидкости в организме, поэтому если требуется длительное применение анальгетика в высоких дозах (до 2400 мг/сут), режим лечения нужно подбирать с учетом сопутствующих заболеваний и регулярно принимаемых препаратов.

Стоит ли принимать ибупрофен при боли в горле?

Ибупрофен оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие, однако стоит отдавать предпочтение таблеткам/спреям/растворам для местного применения с анестетиками и антисептиками.

Какой препарат лучше принимать для снижения температуры тела: парацетамол или ибупрофен?

Парацетамол и ибупрофен — это препараты различных групп. Они оказывают сходные клинические эффекты: обезболивание, снижение температуры тела. Однако применяются они в различных ситуациях. У парацетамола преобладает обезболивающий эффект, а у ибупрофена — противовоспалительный.

Можно ли применять ибупрофен в период беременности и кормления грудью?

Ибупрофен противопоказан во время беременности из-за риска нежелательного влияния на плод. Также не рекомендуется принимать ибупрофен во время кормления грудью, поскольку действующее вещество выделяется в грудное молоко.

Какие могут быть побочные реакции при применении ибупрофена?

При приеме ибупрофена могут наблюдаться такие побочные реакции:

изжога;

тошнота;

рвота;

диарея;

метеоризм;

боль в области живота;

обострение язвенной болезни;

гепатит;

панкреатит;

изменения в анализе мочи;

кровотечения, тромбоцитопения;

кожно-аллергические реакции (буллезная, макулопапулезная сыпь, крапивница, токсический эпидермальный некролиз, фотосенсибилизация);

снижение остроты слуха;

шум в ушах;

нечеткость зрения.

Можно ли применять ибупрофен при боли в почках?

При боли в почках целесообразно сочетать обезболивающие препараты со спазмолитиками. И обязательно следует полноценно обследоваться, поскольку боль может быть связана с пиелонефритом или мочекаменной болезнью, которые требуют специализированного лечения. Тем более, что ибупрофен имеет свойство снижать почечную функцию. Также боль в области почек может быть связана с патологией позвоночника, при которой необходим комплексный терапевтический подход.

Можно ли принимать ибупрофен при сахарном диабете?

Ибупрофен не противопоказан при сахарном диабете. Однако если пациент принимает таблетированные сахароснижающие препараты, необходимо регулярно контролировать уровень глюкозы в крови в течение всего курса лечения ибупрофеном.