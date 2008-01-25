Хроніки CEPI: 4 роки боротьби з пандемічною загрозою
COVID-19 — перша «хвороба Х»
COVAX — спільний проєкт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Глобального альянсу з вакцинації та імунізації (Global Alliance for Vaccines and Immunisation — GAVI) і Глобальної коаліції за інновації для підготовки до епідемій (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations — CEPI). Створена на Давоському форумі в січні 2017 р. для боротьби з новими інфекційними захворюваннями, саме CEPI очолила розробку безпечної та ефективної вакцини проти COVID-19.
Так, у січні 2020 р., протягом двох тижнів після публікації послідовності генома вірусу COVID-19 і всього 141 підтвердженого випадку COVID-19 у всьому світі, CEPI розпочала роботу з розробки вакцин-кандидатів проти вірусу. CEPI змогла діяти з такою швидкістю, тому що вона вже визначила коронавіруси як серйозну загрозу і інвестувала понад 140 млн дол. США в розробку вакцин проти тяжкого гострого респіраторного синдрому (Severe acute respiratory syndrome — SARS) і близькосхідного респіраторного синдрому (Middle East respiratory syndrome — MERS). Протягом декількох тижнів після спалаху COVID-19 більшість партнерів CEPI з розробки вакцин від SARS/MERS переключилися на роботу над вакциною проти SARS-CoV-2. Всього через рік дві вакцини-кандидати за підтримки CEPI одними з перших у світі були схвалені регуляторними органами і використані для захисту людей від вірусу; завдяки інвестиціям CEPI понад 2 млрд доз вакцини потенційно будуть доступні для фонду COVAX в 2021 р.
CEPI як «вакцинний інкубатор»
Багато в чому COVID-19 став «обкаткою» концепції швидкої розробки вакцини проти нової вірусної загрози — «хвороби Х». Вчені вже працювали над вакцинами проти MERS і SARS — патогенів з того ж сімейства вірусів, що і COVID-19, що на цей раз дало вирішальну фору. При цьому у дослідників дуже великі плани, оскільки нові варіанти вірусу SARS-CoV-2 вже вислизають від імунітету, виробленого у відповідь на інфікування вихідними типами.
Однак бета-коронавіруси, що викликають SARS і MERS, пов’язані з рівнем летальності 10–35% (в 25–88 разів гірше, ніж COVID-19), тому поява варіанту, що поєднує трансмісивність COVID-19 зі смертоносністю SARS або MERS, буде вкрай руйнівним. Мінімізувати цю загрозу можна за допомогою вакцинації, причому в довгостроковій перспективі — шляхом розробки вакцини, що забезпечує захист від усього сімейства коронавірусів.
Передовий загін розробників групується навколо CEPI — інноваційного проєкту, що об’єднує державні, приватні, благодійні та громадські організації. До пріоритетних напрямів імунопрофілактики, які фінансуються CEPI на кошти вищеперелічених організацій, належать SARS-CoV-2, віруси Ебола, Ласса, чикунгунья, Ріфт-Валлі (долини Ріфт), SARS, MERS і вірусна інфекція ніпакс. У таблиці наведено важливі угоди, укладені CEPI в підтримку розробки вакцин проти COVID-19.
Таблиця. Основні угоди CEPI щодо протиковідних вакцин
|Дата (сума, якщо відомо)
|Компанія
|Предмет угоди
|18 лютого 2021 р. (1,89 млн дол.)
|Канадські інститути охорони здоров’я (CIHR-III) Canadian Institutes of Health Research — CIHR)
|Прискорення розробки вакцин проти нових інфекційних захворювань, включаючи COVID-19
|1 лютого 2021 р. (позика на 99 млн дол.)
|Dynavax Technologies Corporation (США)
|Вакцинний ад’ювант Dynavax’s CpG 1018
|29 грудня (5 млн дол.
з можливістю розширення)
|Biological E Limited, India (Bio E) (Індія)
|Для потенційного забезпечення виробництва 100 млн доз субодиничної вакцини в 2021 р.
|9 грудня (10 млн дол.)
|SK Bioscience
|Клінічні дослідження І/ІІ фаз рекомбінантної вакцини на основі нової двокомпонентної самозбиральної наночастинки
|3 листопада (загалом до 328 млн дол.)
|Sichuan Clover Biopharmaceuticals (Китай)
|Дослідження ІІ/ІІІ фаз вакцини на основі С-триммера
|21 жовтня (інвестиції будуть здійснювати в міру готовності виробництва)
|Biofabri (Іспанія) і GC Pharma (Південна Корея)
|Резервування виробничих потужностей
|13 серпня
|SK Bioscience Co. Ltd. (Південна Корея)
|Резервування виробничих потужностей для поширення вакцин через механізм COVAX
|25 липня
|Stevanato Group (Італія)
|Постачання 100 млн флаконів з боросилікатного скла типу 1 для зберігання до 2 млрд доз вакцини проти вірусу COVID-19
|4 червня (загалом до 383 млн дол.)
|AstraZeneca (Велика Британія, Швеція)
|Підтримка виробництва 300 млн доз вакцини-кандидата AZD1222 шляхом передачі технології на переважно європейські підприємства
|11 травня (загалом 446 млн дол.)
|Novavax Inc’s. (США)
|Клінічні дослідження та передача технології виробникам
|27 квітня (3,5 млн дол.)
|Sichuan Clover Biopharmaceuticals, Inc (Китай)
|Клінічні дослідження COVID-19 S-Trimer
|16 квітня (6,9 млн дол.)
|INOVIO та державні партнери (Південна Корея)
|Дослідження ДНК-вакцини INO-4800
|19 березня (4,9 млн дол.)
|Інститут Пастера (Institut Pasteur), Франція
|Доклінічні випробування
|18 березня (620 тис. дол.)
|Університет Гонконга (The University of Hong Kong)
|Доклінічні випробування
|10 березня (4,4 млн дол.)
|Novavax, Inc. (США), The University of Oxford (Велика Британія)
|Розробка вакцин-кандидатів
|3 лютого
|GlaxoSmithKline (Велика Британія)
|Використання ад’ювантної технології
|31 січня 2020 р. (8,3 млн дол.)
|CureVac (Німеччина)
|Розробка вакцинної платформи для швидкого розгортання
|23 січня 2020 р.
|Inovio, Університет Квісленда (University of Queensland) Австралія, «Moderna, Inc.», США, та Національний інститут алергії та інфекційних хвороб (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), США
|Підготовка вакцин-кандидатів для клінічних випробувань
Бібліотека прототипів — мрія розробників
Нові пандемічні загрози в «постковідну» епоху стануть ще більш ймовірними. Так, напередодні поточної пандемії в якості основних збудників-кандидатів називали параміксовіруси, пневмовіруси, коронавіруси і пікоронавіруси. Відомо, що патогенами людини є 25 вірусних сімейств і, за оцінками, птахи та ссавці — найбільш важливі резервуари зоонозів, несуть в собі понад 1,6 млн недостатньо вивчених видів вірусів.
Розробити вакцини проти всіх потенційних вірусних загроз неможливо, але було б доцільно створити бібліотеку прототипів вакцин та інших біопрепаратів проти репрезентативних патогенів кожного з цих 25 вірусних сімейств. Наявність такої бібліотеки, в якій потрібний прототип можна було б «зняти з полиці» і перейти до клінічних випробувань при виникненні відповідної загрози, значно прискорило б розробку.
Платформні технології
Проводячи дослідження прототипів патогенів, які можна екстраполювати на сім’ї мікробів, і маючи в своєму розпорядженні технологічні платформи, провідні розробники вакцин, що працюють у тісному контакті з Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб (National Institute of Allergy and Infectious Diseases — NIAID), США, змогли забезпечити максимально швидкий у даних умовах старт широкого застосування вакцини — через 11 міс після визначення послідовності вірусу. В такому скороченні розриву між фундаментальними та прикладними дослідженнями беззмінний з 1984 р. директор NIAID бачить основну заслугу своїх однодумців і багатообіцяючий заділ на майбутнє.
Серед провідних компаній — розробників платформних технологій називають, зокрема, «INOVIO Pharmaceuticals», яка однією з перших отримала від CEPI грант на 9 млн дол. на підтримку її проєкту з ДНК-вакцини INO-4800, яка була готова вже через 3 год після отримання вірусної послідовності!
Університет Квінсленда отримав фінансову підтримку на суму до 10,6 млн дол. також у числі перших. Його дослідники працюють над створенням платформи «молекулярного затиску» (vaccine clamp) — технології, що забезпечує «захоплення» вірусних поверхневих білків за допомогою спеціальних антитіл. Далі біосинтетичний антиген, вироблений клітинами ссавців, швидко очищають і перетворюють на вакцину.
Компанії «Moderna» і «BioNTech» використовували матричну РНК (мРНК) для створення нового класу препаратів. Платформа «Moderna» ґрунтується на постійному прогресі в галузі фундаментальних і прикладних досліджень мРНК, технологій доставки та виробництва, що дає можливість паралельно розробляти лікарські засоби і вакцини для профілактики і лікування інфекційних, серцево-судинних, аутоімунних, запальних, онкологічних та інших захворювань.
Особливий проєкт з декількома платформами
Підтримавши кілька проєктів з розробки протиковідних вакцин, CEPI зарезервувала виробничі потужності декількох виробників у різних частинах світу (див. таблицю). Серед них «SK Bioscience» та Інститут сироваток Індії (Serum Institute of India — SII),виділяються отриманням принаймні двох технологій виробництва вакцин проти COVID-19 (від «AstraZeneca» та «Novavax»). Стосовно інших вакцин визначеність є тільки стосовно розповсюдження «SK Bioscience» вакцин «Janssen», «Pfizer» у Південній Кореї. Раніше «SK Bioscience» кілька років працювала над створенням технологічної платформи, яку можна буде швидко застосувати в разі пандемії інфекційного захворювання, брала участь у розробці вакцини MERS у 2017 р., створила високотехнологічне виробництво вакцини «L House», розташоване в м. Андонг.
18 травня 2020 р. «SK Bioscience» оголосила про майбутнє отримання 3,6 млн дол. від Фонду Білла і Мелінди Гейтс і намір координувати свою роботу з CEPI. Для того щоб розробити і впровадити оптимальний вакцинний антиген, корейська компанія приступила до використання трьох технологічних платформ, поряд з подальшою роботою над власною субодиничною ад’ювантною вакциною-кандидатом. Її потенційні переваги включають масштабованість, термостабільність і можливе використання в якості основи вакцин проти майбутніх невідомих патогенів, іменованих «хворобою X». Нижче наведені ще декілька віх із останніх досягнень корейської компанії.
21 липня 2020 р. «AstraZeneca», «SK Biosciences» і корейське міністерство охорони здоров’я і соціального забезпечення підписали угоду про співпрацю у сфері виробництва й експорту для справедливих глобальних поставок вакцин.
14 серпня «SK Biosciences», корейське міністерство охорони здоров’я і компанія «Novavax» уклали договір про передачу технології виробництва антигену NVX-CoV2373 для розробки додаткових процесів корейською компанією з подальшим виробництвом в м. Андонга і поставками по всьому світу.
15 лютого 2021 р. на додаток до вже існуючої виробничої угоди «SK Bioscience» отримала ліцензію на виробництво і комерціалізацію на території Південної Кореї вакцини Novavax NVX-CoV2373.
Проте векторні і субодиничні вакцини, випуск яких освоїла «SK Biosciences», — це ще не найскладніші і багатообіцяючі технології. Чи отримають компанії з Азії переваги в освоєнні платформи мРНК? Повідомляють, що розробники двох комерціалізованих вакцин — від «Pfizer»/«BioNTech» і «Moderna», шукають контрактних виробників. «SK Bioscience», поряд з двома іншими корейськими компаніями — «GC Pharma» і «Hanmi Pharmaceutical», називають серед можливих кандидатів.
Дар’я Полякова за матеріалами cepi.net; businesskorea.co.kr; skbioscience.co.kr;
pulsenews.co.kr; straitstimes.com; skbioscience.co.kr;
providence.org; inovio.com; csiro.au
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