Хроніки CEPI: 4 роки боротьби з пандемічною загрозою

Власні вакцини на фінальних стадіях розробки є у 4 з 5 постійних членів Ради безпеки ООН (Великобританія, Китай, Росія і США, але замість Франції в списку розробників — Німеччина з «BioNTech» і, ймовірно, CureVac — в недалекому майбутньому. З 4 історичних виробників вакцин — «Sanofi», «GSK», «Merck» і «Pfizer» — тільки у останнього є виведений на ринок продукт. Але «Pfizer» зобов’язаний цим тільки об’єднанням з молодою німецькою компанією «BioNTech». Лідируючими розробниками є ті, що раніше співпрацювали з великими міжнародними організаціями в розробці вакцин проти пандемічної загрози.

COVID-19 — перша «хвороба Х»

COVAX — спільний проєкт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Глобального альянсу з вакцинації та імунізації (Global Alliance for Vaccines and Immunisation — GAVI) і Глобальної коаліції за інновації для підготовки до епідемій (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations — CEPI). Створена на Давоському форумі в січні 2017 р. для боротьби з новими інфекційними захворюваннями, саме CEPI очолила розробку безпечної та ефективної вакцини проти COVID-19.

Так, у січні 2020 р., протягом двох тижнів після публікації послідовності генома вірусу COVID-19 і всього 141 підтвердженого випадку COVID-19 у всьому світі, CEPI розпочала роботу з розробки вакцин-кандидатів проти вірусу. CEPI змогла діяти з такою швидкістю, тому що вона вже визначила коронавіруси як серйозну загрозу і інвестувала понад 140 млн дол. США в розробку вакцин проти тяжкого гострого респіраторного синдрому (Severe acute respiratory syndrome — SARS) і близькосхідного респіраторного синдрому (Middle East respiratory syndrome — MERS). Протягом декількох тижнів після спалаху COVID-19 більшість партнерів CEPI з розробки вакцин від SARS/MERS переключилися на роботу над вакциною проти SARS-CoV-2. Всього через рік дві вакцини-кандидати за підтримки CEPI одними з перших у світі були схвалені регуляторними органами і використані для захисту людей від вірусу; завдяки інвестиціям CEPI понад 2 млрд доз вакцини потенційно будуть доступні для фонду COVAX в 2021 р.

CEPI як «вакцинний інкубатор»

Багато в чому COVID-19 став «обкаткою» концепції швидкої розробки вакцини проти нової вірусної загрози — «хвороби Х». Вчені вже працювали над вакцинами проти MERS і SARS — патогенів з того ж сімейства вірусів, що і COVID-19, що на цей раз дало вирішальну фору. При цьому у дослідників дуже великі плани, оскільки нові варіанти вірусу SARS-CoV-2 вже вислизають від імунітету, виробленого у відповідь на інфікування вихідними типами.

Однак бета-коронавіруси, що викликають SARS і MERS, пов’язані з рівнем летальності 10–35% (в 25–88 разів гірше, ніж COVID-19), тому поява варіанту, що поєднує трансмісивність COVID-19 зі смертоносністю SARS або MERS, буде вкрай руйнівним. Мінімізувати цю загрозу можна за допомогою вакцинації, причому в довгостроковій перспективі — шляхом розробки вакцини, що забезпечує захист від усього сімейства коронавірусів.

Передовий загін розробників групується навколо CEPI — інноваційного проєкту, що об’єднує державні, приватні, благодійні та громадські організації. До пріоритетних напрямів імунопрофілактики, які фінансуються CEPI на кошти вищеперелічених організацій, належать SARS-CoV-2, віруси Ебола, Ласса, чикунгунья, Ріфт-Валлі (долини Ріфт), SARS, MERS і вірусна інфекція ніпакс. У таблиці наведено важливі угоди, укладені CEPI в підтримку розробки вакцин проти COVID-19.

Таблиця. Основні угоди CEPI щодо протиковідних вакцин

Дата (сума, якщо відомо) Компанія Предмет угоди 18 лютого 2021 р. (1,89 млн дол.) Канадські інститути охорони здоров’я (CIHR-III) Canadian Institutes of Health Research — CIHR) Прискорення розробки вакцин проти нових інфекційних захворювань, включаючи COVID-19 1 лютого 2021 р. (позика на 99 млн дол.) Dynavax Technologies Corporation (США) Вакцинний ад’ювант Dynavax’s CpG 1018 29 грудня (5 млн дол. з можливістю розширення) Biological E Limited, India (Bio E) (Індія) Для потенційного забезпечення виробництва 100 млн доз субодиничної вакцини в 2021 р. 9 грудня (10 млн дол.) SK Bioscience Клінічні дослідження І/ІІ фаз рекомбінантної вакцини на основі нової двокомпонентної самозбиральної наночастинки 3 листопада (загалом до 328 млн дол.) Sichuan Clover Biopharmaceuticals (Китай) Дослідження ІІ/ІІІ фаз вакцини на основі С-триммера 21 жовтня (інвестиції будуть здійснювати в міру готовності виробництва) Biofabri (Іспанія) і GC Pharma (Південна Корея) Резервування виробничих потужностей 13 серпня SK Bioscience Co. Ltd. (Південна Корея) Резервування виробничих потужностей для поширення вакцин через механізм COVAX 25 липня Stevanato Group (Італія) Постачання 100 млн флаконів з боросилікатного скла типу 1 для зберігання до 2 млрд доз вакцини проти вірусу COVID-19 4 червня (загалом до 383 млн дол.) AstraZeneca (Велика Британія, Швеція) Підтримка виробництва 300 млн доз вакцини-кандидата AZD1222 шляхом передачі технології на переважно європейські підприємства 11 травня (загалом 446 млн дол.) Novavax Inc’s. (США) Клінічні дослідження та передача технології виробникам 27 квітня (3,5 млн дол.) Sichuan Clover Biopharmaceuticals, Inc (Китай) Клінічні дослідження COVID-19 S-Trimer 16 квітня (6,9 млн дол.) INOVIO та державні партнери (Південна Корея) Дослідження ДНК-вакцини INO-4800 19 березня (4,9 млн дол.) Інститут Пастера (Institut Pasteur), Франція Доклінічні випробування 18 березня (620 тис. дол.) Університет Гонконга (The University of Hong Kong) Доклінічні випробування 10 березня (4,4 млн дол.) Novavax, Inc. (США), The University of Oxford (Велика Британія) Розробка вакцин-кандидатів 3 лютого GlaxoSmithKline (Велика Британія) Використання ад’ювантної технології 31 січня 2020 р. (8,3 млн дол.) CureVac (Німеччина) Розробка вакцинної платформи для швидкого розгортання 23 січня 2020 р. Inovio, Університет Квісленда (University of Queensland) Австралія, «Moderna, Inc.», США, та Національний інститут алергії та інфекційних хвороб (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), США Підготовка вакцин-кандидатів для клінічних випробувань

Бібліотека прототипів — мрія розробників

Нові пандемічні загрози в «постковідну» епоху стануть ще більш ймовірними. Так, напередодні поточної пандемії в якості основних збудників-кандидатів називали параміксовіруси, пневмовіруси, коронавіруси і пікоронавіруси. Відомо, що патогенами людини є 25 вірусних сімейств і, за оцінками, птахи та ссавці — найбільш важливі резервуари зоонозів, несуть в собі понад 1,6 млн недостатньо вивчених видів вірусів.

Розробити вакцини проти всіх потенційних вірусних загроз неможливо, але було б доцільно створити бібліотеку прототипів вакцин та інших біопрепаратів проти репрезентативних патогенів кожного з цих 25 вірусних сімейств. Наявність такої бібліотеки, в якій потрібний прототип можна було б «зняти з полиці» і перейти до клінічних випробувань при виникненні відповідної загрози, значно прискорило б розробку.

Платформні технології

Проводячи дослідження прототипів патогенів, які можна екстраполювати на сім’ї мікробів, і маючи в своєму розпорядженні технологічні платформи, провідні розробники вакцин, що працюють у тісному контакті з Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб (National Institute of Allergy and Infectious Diseases — NIAID), США, змогли забезпечити максимально швидкий у даних умовах старт широкого застосування вакцини — через 11 міс після визначення послідовності вірусу. В такому скороченні розриву між фундаментальними та прикладними дослідженнями беззмінний з 1984 р. директор NIAID бачить основну заслугу своїх однодумців і багатообіцяючий заділ на майбутнє.

Серед провідних компаній — розробників платформних технологій називають, зокрема, «INOVIO Pharmaceuticals», яка однією з перших отримала від CEPI грант на 9 млн дол. на підтримку її проєкту з ДНК-вакцини INO-4800, яка була готова вже через 3 год після отримання вірусної послідовності!

Університет Квінсленда отримав фінансову підтримку на суму до 10,6 млн дол. також у числі перших. Його дослідники працюють над створенням платформи «молекулярного затиску» (vaccine clamp) — технології, що забезпечує «захоплення» вірусних поверхневих білків за допомогою спеціальних антитіл. Далі біосинтетичний антиген, вироблений клітинами ссавців, швидко очищають і перетворюють на вакцину.

Компанії «Moderna» і «BioNTech» використовували матричну РНК (мРНК) для створення нового класу препаратів. Платформа «Moderna» ґрунтується на постійному прогресі в галузі фундаментальних і прикладних досліджень мРНК, технологій доставки та виробництва, що дає можливість паралельно розробляти лікарські засоби і вакцини для профілактики і лікування інфекційних, серцево-судинних, аутоімунних, запальних, онкологічних та інших захворювань.

Особливий проєкт з декількома платформами

Підтримавши кілька проєктів з розробки протиковідних вакцин, CEPI зарезервувала виробничі потужності декількох виробників у різних частинах світу (див. таблицю). Серед них «SK Bioscience» та Інститут сироваток Індії (Serum Institute of India — SII),виділяються отриманням принаймні двох технологій виробництва вакцин проти COVID-19 (від «AstraZeneca» та «Novavax»). Стосовно інших вакцин визначеність є тільки стосовно розповсюдження «SK Bioscience» вакцин «Janssen», «Pfizer» у Південній Кореї. Раніше «SK Bioscience» кілька років працювала над створенням технологічної платформи, яку можна буде швидко застосувати в разі пандемії інфекційного захворювання, брала участь у розробці вакцини MERS у 2017 р., створила високотехнологічне виробництво вакцини «L House», розташоване в м. Андонг.

18 травня 2020 р. «SK Bioscience» оголосила про майбутнє отримання 3,6 млн дол. від Фонду Білла і Мелінди Гейтс і намір координувати свою роботу з CEPI. Для того щоб розробити і впровадити оптимальний вакцинний антиген, корейська компанія приступила до використання трьох технологічних платформ, поряд з подальшою роботою над власною субодиничною ад’ювантною вакциною-кандидатом. Її потенційні переваги включають масштабованість, термостабільність і можливе використання в якості основи вакцин проти майбутніх невідомих патогенів, іменованих «хворобою X». Нижче наведені ще декілька віх із останніх досягнень корейської компанії.

21 липня 2020 р. «AstraZeneca», «SK Biosciences» і корейське міністерство охорони здоров’я і соціального забезпечення підписали угоду про співпрацю у сфері виробництва й експорту для справедливих глобальних поставок вакцин.

14 серпня «SK Biosciences», корейське міністерство охорони здоров’я і компанія «Novavax» уклали договір про передачу технології виробництва антигену NVX-CoV2373 для розробки додаткових процесів корейською компанією з подальшим виробництвом в м. Андонга і поставками по всьому світу.

15 лютого 2021 р. на додаток до вже існуючої виробничої угоди «SK Bioscience» отримала ліцензію на виробництво і комерціалізацію на території Південної Кореї вакцини Novavax NVX-CoV2373.

Проте векторні і субодиничні вакцини, випуск яких освоїла «SK Biosciences», — це ще не найскладніші і багатообіцяючі технології. Чи отримають компанії з Азії переваги в освоєнні платформи мРНК? Повідомляють, що розробники двох комерціалізованих вакцин — від «Pfizer»/«BioNTech» і «Moderna», шукають контрактних виробників. «SK Bioscience», поряд з двома іншими корейськими компаніями — «GC Pharma» і «Hanmi Pharmaceutical», називають серед можливих кандидатів.

Дар’я Полякова за матеріалами cepi.net; businesskorea.co.kr; skbioscience.co.kr;

pulsenews.co.kr; straitstimes.com; skbioscience.co.kr;

providence.org; inovio.com; csiro.au