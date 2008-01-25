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Новости медицины и фармацииХронический стресс повышает риск летального исхода от рака?

Хронический стресс повышает риск летального исхода от рака?

Опубликовано  10.10.2022

В США рак является второй по частоте причиной летальных исходов. Так, в 2021 г. онкопатология была диагностирована у 1,9 млн жителей США и стала причиной около 609 000 смертей.

В недавнем исследовании, проведенном учеными из Медицинского колледжа Джорджии (Medical College of Georgia) в Университете Огасты (Augusta University), продемонстрировано, что хронический и пожизненный стресс приводят к повышению риска летального исхода от рака. Исследователи связывают повышение риска смерти вследствие онкопатологии с «изнашиванием» организма в результате длительного влияния стресса. Это «изнашивание» называется аллостатической нагрузкой и является кумулятивным эффектом хронического стресса.

Доктор Джастин Ксавьер Мур (Justin Xavier Moore), эпидемиолог из Медицинского колледжа Джорджии (Medical College of Georgia) и Центра рака Джорджии (Georgia Cancer Center), объяснил, что в ответ на внешние стрессовые факторы в организме вырабатывается так называемый гормон стресса — кортизол.

В исследованный период были проанализированы данные более 41 000 человек из Национального исследования состояния здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey — NHANES) за период 1988–-2019 гг. Эта база данных включает базовые биологические показатели участников — индекс массы тела, диастолическое и систолическое артериальное давление, уровень общего холестерина, гликозилированного гемоглобина, альбумина, креатинина и С-реактивного белка. Затем имеющиеся данные участников были сопоставлены с информацией из Национального индекса смертности (National Death Index) Национального центра статистики здравоохранения (National Center for Health Statistics) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention).

В исследовании было показано, что риск летального исхода от рака был в 2,4 раза выше у участников с высокой аллостатической нагрузкой по сравнению с лицами с низкой аллостатической нагрузкой.

В то же время исследователи подчеркнули, что необходимо учитывать различия в аллостатических нагрузках в зависимости от возраста, расы и пола. Так, уровень аллостатической нагрузки выше у лиц в возрасте старше 40 лет по сравнению с людьми моложе 30 лет. Также в более раннем исследовании было показано, что у лиц негроидной расы и латиноамериканцев отмечают повышенный риск высокой аллостотатической нагрузки по сравнению с их сверстниками европеоидной расы.

При анализе полученных в исследовании данных с учетом возраста было показано, что у лиц с высокой аллостатической нагрузкой риск летального исхода от рака повышен на 28%. При учете социально-демографических факторов, включая пол, расу и уровень образования, было выявлено, что высокая аллостатическая нагрузка повышает риск развития смерти вследствие онкопатологии на 21%. При дальнейшей корректировке модели с учетом таких факторов, как статус курения участников, инфаркт миокарда, рак или застойная сердечная недостаточность в анамнезе, было показано, что высокий уровень аллостатической нагрузки приводит к повышению риска летального исхода от рака на 14%.

Как подчеркнул Д.К. Мур, необходимо учитывать то, что повышенный уровень стресса, как на работе, так и дома, может привести к развитию рака и повышению риска летального исхода вследствие онкопатологии.

По материалам medicalxpress.com/news

Опубликовано  10.10.2022

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