Хронический простатит — это длительнотекущее воспалительное заболевание предстательной железы, характеризующееся периодическими обострениями и ремиссиями, сопровождающееся нарушением ее функций и проявляющееся комплексом урологических, сексуальных и психоэмоциональных расстройств, оказывающих существенное влияние на качество жизни мужчин преимущественно молодого и среднего возраста (Nickel J.C. et al., 1995).

Среди общего количества пациентов с диагнозом хронического простатита только у 5–10% диагностируют хроническую бактериальную форму заболевания, тогда как у значительно большей части (до 80%) не выявляют никаких инфекционных агентов при характерной симптоматике (Schaeffer A.J. et al., 2002).

По данным Американской ассоциации урологов, заболеваемость хроническим простатитом варьирует в пределах 35–98% среди мужского населения. При этом наиболее уязвимой категорией являются мужчины репродуктивного возраста: заболеваемость среди этой группы пациентов достигает 78% (Забиров К.И. и др., 2007).

Ситуация в Украине также вызывает серьезную обеспокоенность: согласно национальной статистике, каждый 3-й мужчина среднего возраста имеет установленный диагноз простатита. Особенно тревожен тот факт, что это заболевание чаще всего поражает мужчин молодого и среднего возраста, — именно тот демографический сегмент, который характеризуется высокой сексуальной активностью (Литвинец Е.А., 2003).

Восстановление сексуального здоровья у пациентов с хроническим простатитом является не просто медицинской задачей, но и важной социально-психологической целью. Достаточный уровень либидо и потенции играет ключевую роль в поддержании эмоционального баланса и уверенности в себе. Кроме того, положительные изменения в сексуальной сфере часто становятся дополнительным мотивационным фактором для соблюдения рекомендаций врача и ведения здорового образа жизни, что способствует более эффективному лечению простатита в целом.

Факторы, обусловливающие воспаление предстательной железы

Исследователи определили комплекс ключевых факторов, играющих решающую роль в развитии простатита (Яковлева Л.В. и др., 2009):

общее переохлаждение организма существенно ослабляет местный иммунитет и создает благоприятные условия для развития воспалительного процесса в тканях предстательной железы;

профессиональные факторы риска — наиболее значимый — длительная работа в положении сидя, что приводит к застойным явлениям в малом тазе, нарушению кровообращения в предстательной железе;

снижение качества половой жизни — отрицательный эффект отмечают как при длительной половой сдержанности с застойными явлениями в предстательной железе, так и при чрезмерной половой активности, истощающей защитные механизмы органа;

малоподвижный образ жизни, ставший характерным признаком современного общества, создает дополнительные предпосылки для развития заболевания из-за нарушения кровоснабжения органов малого таза и общего снижения тонуса организма. Этот фактор особенно опасен в сочетании с другими предикторами заболевания;

наличие хронических воспалительных заболеваний в организме существенно повышает риск развития простатита, поскольку создает условия для распространения воспалительного процесса на ткани предстательной железы и снижает общую сопротивляемость организма инфекциям. Особенно опасны перенесенные венерические и урологические заболевания, которые оставляют после себя очаги хронической инфекции и создают предпосылки для развития простатита;

другие состояния, негативно влияющие на иммунную систему организма, — длительный стресс, недостаточное питание, чрезмерные физические нагрузки или, наоборот, их отсутствие, нарушение режима сна и отдыха и т.д.

Теории происхождения простатита

Выделяют 2 теории происхождения хронического простатита, каждая из которых имеет важное научное обоснование (Литус О.И. и др., 2004):

инфекционная — ключевое значение в развитии воспалительного процесса в предстательной железе имеют патогенные микроорганизмы. Среди наиболее значимых инфекционных агентов выделяют следующие: гонококки, способные вызывать острый и хронический воспалительный процесс в тканях предстательной железы; хламидии — внутриклеточные паразиты, характеризующиеся особой устойчивостью к лечению и склонностью к хронизации процесса; трихомонады как представители простейших также могут стать причиной развития простатита, особенно в сочетании с другими патогенными микроорганизмами; микоплазмы и уреаплазмы — мельчайшие бактерии, которые часто выявляют при хроническом простатите, могут поддерживать воспалительный процесс; грибы рода Candida, которые особенно актуальны при иммунодефицитных состояниях и после длительной антибиотикотерапии;

неинфекционная — к развитию хронического простатита приводит комплекс патофизиологических механизмов, не связанных непосредственно с инфекционными агентами: нарушение дренирования простатических ацинусов — специфических структурных элементов предстательной железы, ответственных за продукцию простатического секрета; застой крови в венах малого таза приводит к нарушению микроциркуляции в тканях предстательной железы, ухудшению их трофики и созданию условий для развития воспаления; иммунологические нарушения, которые могут проявляться как на локальном, так и системном уровне, также играют существенную роль в развитии асептического простатита, влияя на характер воспалительной реакции и ее хронизацию; гормональный дисбаланс (особенно дефицит андрогенных гормонов) — оказывает существенное влияние на функциональное состояние предстательной железы и вызывает развитие воспалительного процесса.



Симптомы хронического простатита

Для клинической картины хронического простатита характерны следующие симптомы:

развитие эректильной дисфункции — это устойчивая неспособность достигать и/или поддерживать эрекцию, достаточную для осуществления удовлетворительного полового акта;

преждевременная эякуляция — пациенты отмечают не только ускорение времени наступления эякуляции, но и появление дискомфорта или интенсивной боли во время семяизвержения. С течением времени формируются отрицательные ассоциации с половым актом и развиваются психологические проблемы;

ухудшение качества оргазма во время интимного контакта — снижение интенсивности оргастических ощущений, их притупленность или полное отсутствие удовольствия от сексуального контакта. Это может приводить к развитию психоэмоциональных расстройств и нарушению партнерских отношений;

снижение полового влечения (либидо) — проявляется уменьшением интереса к сексуальной активности, отсутствием спонтанных эрекций и сексуальных фантазий, что в комплексе приводит к значительному ухудшению качества половой жизни и может стать причиной развития депрессивных состояний. Снижение либидо особенно негативно влияет на психологическое состояние мужчин репродуктивного возраста, для которых сексуальная активность является важным компонентом самооценки и социальной реализации;

нарушение процесса мочеиспускания — пациенты жалуются на частые императивные позывы к мочеиспусканию, заставляющие человека регулярно прерывать свою повседневную деятельность. Особенно дискомфортно постоянное ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, которое сохраняется даже после завершения акта мочеиспускания. Также отмечают частые мочеиспускания, которые нарушают нормальный режим сна и приводят к хронической усталости.

Нарушение половой функции — одно из наиболее распространенных последствий хронического простатита.

Что же такое эректильная дисфункция и как часто возникает такое состояние?

Согласно данным масштабного исследования MMAS (Massachusetts Male Aging Study), установлена высокая распространенность эректильной дисфункции среди мужского населения:

более половины мужчин, пересекших 40-летний возрастной порог, сталкиваются с проблемой эректильной дисфункции разной степени выраженности;

в возрасте старше 70 лет распространенность проблем с эрекцией достигает уже 67% среди мужской популяции (Kleinman K.P. et al., 2000).

Причины эректильной дисфункции разнообразны. Помимо хронического простатита можно выделить следующие:

гормональные нарушения, особенно дефицит тестостерона. Этот стероидный гормон, относящийся к группе андрогенов, называют основным «мужским гормоном». Его уникальная биологическая роль состоит в обеспечении нормального функционирования репродуктивной системы мужчины. Тестостерон имеет ключевое значение в процессе сперматогенеза — формировании полноценных сперматозоидов, а также обеспечивает правильное развитие и функционирование всей мужской половой системы. Его влияние на организм мужчины выходит далеко за пределы чисто физиологических функций, распространяясь на психоэмоциональную и социально-поведенческую сферу жизни. Гормон влияет на эмоциональный фон мужчины, его поведенческие паттерны и социальное взаимодействие. Достаточный уровень тестостерона обеспечивает психологическую устойчивость, уверенность в себе и способность адекватно реагировать на жизненные вызовы. Дефицит тестостерона проявляется нарушением половой функции, повышенной раздражительностью, что может возникать даже в обычных жизненных ситуациях, хронической усталостью, которая не проходит даже после полноценного отдыха, и ощутимой нехваткой жизненной энергии, что существенно влияет на качество их повседневной жизни;

прием определенных препаратов (перед применением любых таблеток или других форм лекарственных средств следует внимательно читать инструкцию);

сосудистые нарушения;

нейрогенные причины, связанные с нарушениями нервной регуляции эрекции вследствие травм, операций, рассеянного склероза или диабетической нейропатии;

психогенная эректильная дисфункция развивается на фоне стресса, депрессии, тревожных расстройств, проблем в отношениях с партнером, психологических травм или негативного сексуального опыта.

Основной симптом эректильной дисфункции — невозможность достижения эрекции или ее недостаточное качество для проведения полового акта. Пациенты отмечают:

снижение жесткости пениса;

нестабильность эрекции;

ее преждевременную утрату.

Часто отмечается отсутствие утренних эрекций, являющихся в норме физиологическим явлением. Важным симптомом являются психоэмоциональные нарушения, которые развиваются вторично:

снижение самооценки;

тревожность;

депрессивные состояния;

ухудшение отношений с партнером.

Излечима ли эректильная дисфункция? Успешность лечения патологии зависит от причин, которые привели к развитию этого состояния, продолжительности заболевания, стадии эректильной дисфункции, возраста пациента и сопутствующих заболеваний. В большинстве случаев при своевременном обращении к специалисту и правильно подобранных для лечения препаратах эректильная дисфункция подвергается эффективной коррекции или значительному улучшению состояния.

Как лечить простатит?

При лечении хронического простатита требуется индивидуальный подход к каждому пациенту. Сложность терапии обусловлена многофакторностью патогенеза заболевания и разнообразием клинических проявлений. Выбрать лучшие препараты от простатита тяжело. Обычно рекомендуется определенный перечень лекарственных средств, подбираемых индивидуально в каждом конкретном случае:

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — они действуют путем угнетения ферментов циклооксигеназы, отвечающих за синтез простагландинов, — медиаторов воспаления. Это приводит к уменьшению выраженности отека, болевого синдрома и других воспалительных проявлений;

блокаторы альфа-адренорецепторов — их действие направлено на расслабление гладких мышц предстательной железы и шейки мочевого пузыря;

ингибиторы 5-альфа-редуктазы — влияют на гормональный баланс в ткани предстательной железы. Они блокируют превращение тестостерона в дигидротестостерон, играющий ключевую роль в развитии гиперплазии предстательной железы. Хотя эти препараты традиционно применяются при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, их прием при хроническом простатите может оказаться полезным в случаях, когда заболевание сопровождается увеличением объема железы;

амитриптилин — его назначают для лечения болевого синдрома и сопутствующих психоэмоциональных расстройств, часто сопровождающих хронический простатит;

другие симптоматические и патогенетические средства (лекарственные средства, витаминно-минеральные комплексы, диетические добавки и др.).

Препарат от хронического простатита может применяться в различных лекарственных формах:

таблетки;

капсулы;

ректальные суппозитории;

внутримышечные инъекции;

пероральные капли.

Дополнительным к фармакотерапии методом лечения является массаж предстательной железы. Он способствует улучшению кровообращения в тканях предстательной железы, уменьшению застойных явлений и улучшению дренажной функции простатических протоков. Регулярные эякуляции также оказывают положительное влияние, поскольку помогают в естественном дренаже предстательной железы и уменьшении застойных явлений. Однако важно отметить, что массаж предстательной железы имеет свои противопоказания и должен производиться только квалифицированным специалистом.

ТрибесТАН ДЭМ в комплексной борьбе с хроническим простатитом

ТрибесТАН ДЭМ — это инновационная диетическая добавка, разработанная специально для поддержания мужского здоровья. В ее состав входят:

экстракт якорцев стелющихся — мощный природный адаптоген, который издавна используется в традиционной медицине многих стран. Его уникальные свойства базируются на содержании стероидных сапонинов, обладающих способностью естественным путем стимулировать выработку лютеинизирующего гормона в гипофизе. Это, в свою очередь, приводит к усилению синтеза тестостерона в организме мужчины. Повышенный уровень тестостерона не только улучшает либидо, но и оказывает положительное влияние на общий тонус организма, мышечную массу и выносливость. Важной особенностью экстракта якорцев является их способность стимулировать сперматогенез — процесс образования сперматозоидов, при этом улучшая их подвижность и жизнеспособность, что особенно важно для мужчин, планирующих отцовство;

экстракт крапивы двудомной — природный комплекс биологически активных веществ: флавоноидов, органических кислот и минералов. Он не только поддерживает здоровое функционирование мочевыделительной системы, но и оказывает выраженное противовоспалительное действие. Особенно ценно его простатопротекторное свойство, помогающее защитить клетки предстательной железы от негативных воздействий и воспалительных процессов. Антисептическое действие экстракта помогает предотвратить развитие инфекционных процессов в мочеполовой системе;

экстракт ягод карликовой пальмы (Serenoa repens) содержит уникальный комплекс жирных кислот и стеролов, которые обладают способностью естественным путем снижать уровень дигидротестостерона — гормона, чрезмерная активность которого часто приводит к проблемам с предстательной железой. Этот компонент особенно эффективен при первых проявлениях простатита: он способствует уменьшению воспаления и отека предстательной железы. Противоотечное действие реализуется через влияние на проницаемость сосудистой стенки, что помогает уменьшить застойные явления в органах малого таза;

экстракт гинкго билоба — обладает мощными антиоксидантными свойствами и свойством улучшать микроциркуляцию крови. Его особенная ценность заключается в способности улучшать кровоснабжение мелких сосудов, включая капилляры половых органов. Это обусловливает улучшение кровенаполнения полового члена, что критически важно для достижения и поддержания качественной эрекции;

цинк — незаменимый микроэлемент для мужского здоровья. Он играет ключевую роль в синтезе тестостерона и других андрогенов, отвечающих за развитие мужских половых признаков и поддержание репродуктивной функции. Цинк также важен для формирования качественной спермы — он влияет не только на количество эякулята, но и на качество сперматозоидов. Достаточный уровень цинка в организме является важнейшим фактором профилактики заболеваний предстательной железы;

селен — микроэлемент с мощными антиоксидантными свойствами. Он играет критическую роль в обеспечении нормальной подвижности сперматозоидов и их способности к оплодотворению яйцеклетки. При дефиците селена отмечается увеличение количества аномальных форм сперматозоидов, что существенно снижает фертильность. Кроме того, селен важен для поддержания общего тонуса организма и сексуальной выносливости;

L-аргинин — аминокислота — предшественник оксида азота — молекулы, отвечающей за расширение кровеносных сосудов. При попадании в организм L-аргинин превращается в оксид азота и расслабляет гладкие мышцы сосудов, что приводит к их расширению и увеличению кровотока. Это особенно важно для обеспечения нормальной эрекции, поскольку достаточное кровенаполнение пещеристых тел полового члена является необходимым условием для достижения и поддержания эрекции.

Благодаря такому тщательно подобранному составу ТрибесТАН ДЭМ способствует:

противовоспалительному действию, уменьшая выраженность отека тканей предстательной железы и снижая активность воспалительных медиаторов;

улучшению кровенаполнения органов малого таза;

стимулированию синтеза тестостерона, что приводит к восстановлению сексуального влечения, появлению большей энергичности и улучшению общего самочувствия.

ТрибесТАН ДЭМ рассчитан на использование взрослыми пациентами. Продукт рекомендуют употреблять по 2 капсулы 2 раза в сутки независимо от еды, запивая достаточным количеством воды.

Восстановление нормального либидо и потенции является важным аспектом комплексного лечения с использованием диетической добавки ТрибесТАН ДЭМ.

Профилактика простатита

Профилактика играет ключевую роль в предотвращении воспаления предстательной железы. Вводить превентивные меры следует для всех мужчин, достигших 30-летнего возраста, ведь именно в этот период начинают проявляться первые факторы риска развития заболевания (Nickel J.C., 2002).

Профилактические мероприятия включают:

регулярную физическую активность, способствующую нормализации кровообращения в органах малого таза и поддержанию общего тонуса организма. Физические упражнения должны стать неотъемлемой частью ежедневного распорядка мужчины;

укрепление иммунной системы через комплекс мер, включая закаливание, витаминотерапию и сбалансированное питание;

рациональное питание;

ограничение употребления алкоголя до минимальных показателей или полный отказ от него;

отказ от курения, которое негативно влияет на кровообращение и иммунитет;

поддержание нормальной массы тела — избыточная масса тела создает дополнительную нагрузку на органы малого таза и нарушает гормональный баланс;

профилактику запоров;

регулярную половую жизнь — обеспечивает нормальное кровообращение в предстательной железе и предотвращает застойные явления. При этом необходимо соблюдать умеренность и регулярность половых контактов;

предотвращение переохлаждения организма;

регулярное, по меньшей мере, ежегодное прохождение профилактического осмотра у врача-уролога. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и своевременно приступить к лечению.

При появлении дискомфорта в промежности, нарушении мочеиспускания, преждевременной эякуляции или проблемах с эрекцией необходимо немедленно обратиться к специалисту.