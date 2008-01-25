Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииХолера: симптомы, терапия и профилактика

Холера: симптомы, терапия и профилактика

Опубликовано  24.02.2023

Что такое холера?

Холера является острым инфекционным заболеванием, которое передается фекально-оральным путем. Возбудитель патологии — холерный вибрион (Vibrio cholerae) серогрупп О1 или О139. Инфекция характеризуется эпидемическим распространением, проявляется выраженной диареей, обезвоживанием, потерей электролитов и нарушением кислотно-щелочного баланса.

Рациональные подходы к лечению пациентов с холерой при помощи пероральной и внутривенной регидратационной терапии снизили летальность вследствие данного заболевания с более чем 50 до 1%. Несмотря на терапию, улучшение качества воды, санитарно-гигиенического режима, ежегодно от холеры умирает около 100 000 человек. Большая часть летальных исходов фиксируется в эндемичных условиях (Clemens J.D. et al., 2017).

Классификация

Согласно клинической классификации холеры по В.П. Рудневу, выделяют:

  • типичные формы: холерный энтерит или гастроэнтерит, алгид;
  • атипичные формы: сухая, молниеносная, геморрагическая и скрытая холера, а также виброносительство.

Выделяют такие степени тяжести обезвоживания:

  • 1-я (1–3%) — компенсаторное обезвоживание (характеризуется легким течением);
  • 2-я (4–6%) — субкомпенсированное (среднее течение);
  • 3-я (7–9%) — декомпенсированное, или гиповолемический шок (характеризуется тяжелым течением);
  • 4-я (10% и более) — несовместимое с жизнью обезвоживание.

Как передается холера?

Больные холерой являются резервуаром и источником инфекции. В первые дни инфекции они очень заразны.

Холера передается фекально-оральным путем. Заражение происходит через употребление инфицированной воды, продуктов питания, через контактно-бытовой, а также смешанный пути.

Чаще болеют дети, люди пожилого возраста, лица со сниженной кислотообразующей функцией желудка и паразитарными заболеваниями. После болезни остается неустойчивый видоспецифический иммунитет (1–3 года).

Симптомы холеры

Инкубационный период в среднем составляет 1–2 дня (возможна вариабельность от нескольких часов до 5 дней). Проявления инфекции начинаются с диареи ночью или утром. Больной чувствует императивные позывы. Дефекация (от 3–5 до 20–30 раз в сутки) характеризуется обильными выделениями (до 500–800 мл) при одном акте. Кал быстро теряет цвет и становится водянистым. Постепенно стул больного приобретает вид рисового отвара с запахом тертого картофеля или рыбы.

При легком течении болезни возможны такие симптомы холеры:

  • диарея и рвота повторяются от 2–3 до 5–7 раз и более в сутки, продолжаются 2–3 дня;
  • общая слабость;
  • сухость во рту, пациент испытывает жажду;
  • язык покрыт белым налетом, сухой;
  • умеренная боль в эпигастрии, а также многократная рвота;
  • общая слабость;
  • возможны кратковременные клонико-тонические судороги мышц ног и кистей;
  • тахикардия и артериальная гипотензия.

При среднем течении возможны следующие признаки холеры:

  • стул до 25–35 раз в сутки;
  • общая слабость, неуемная жажда;
  • частые болезненные клонико-тонические судороги мышц рук, ног, живота, жевательных мышц и других групп;
  • «руки прачки» — кожа теряет упругость, легко собирается в складки и очень долго расправляется, а кожа стоп и рук становится морщинистой;
  • сиплый голос;
  • гипотермия и артериальная гипотензия;
  • коллапс, тахикардия, тахипное;
  • задержка выведения мочи;
  • заостренные черты лица, щеки и глаза западают.

Для тяжелого течения характерны:

  • стремительное развитие симптомов;
  • максимально выраженные признаки эксикоза;
  • генерализованные болезненные клонико-тонические судороги всех групп мышц;
  • гипотермия, афония и прострация;
  • тахикардия, пульс часто не прощупывается, артериальное давление не определяется, нарастает одышка.

Возможные осложнения

Осложнения холеры:

  • шок вследствие гиповолемии;
  • острая недостаточность почек (3–4-я степень дегидратации);
  • сердечно-сосудистая и легочная недостаточность;
  • флебит (в результате длительных инфузий);
  • гипостатическая пневмония.

Терапия при холере

Учитывая гиповолемию, первая линия лечения — назначение регидратационной терапии. Чтобы скорректировать нарушения электролитного баланса, врач назначает растворы для инфузий:

  • натрия хлорид;
  • калия хлорид;
  • натрия ацетат;
  • натрия лактат;
  • кальция хлорид;
  • натрия гидрокарбонат (Компендиум).

Врач также может назначить преднизолон в течение 1–2 сут.

Согласно протоколу при холере назначают антибиотикотерапию:

  • доксициклин — 300 мг взрослым 1 раз в сутки, детям не рекомендовано назначать;
  • тетрациклин — 500 мг взрослым и 12,5 мг/кг детям (4 раза в сутки 3 дня);
  • эритромицин — 500 мг взрослым, детям — 30–50 мг/кг (4 раза в сутки 4 дня);
  • фуразолидон — 100 мг взрослым, 1,25 мг/кг детям (4 раза в сутки течение 4 дней).

Профилактика

Профилактика холеры начинается с санитарно-образовательной работы. Важно придерживаться личной гигиены, употреблять только чистую питьевую воду. При наличии угрозы возникновения холеры осуществляется госпитализация всех пациентов с проявлениями острой кишечной инфекции с последующим назначением бактериологического исследования. Людей, которые контактировали с больными или источниками холеры, рекомендовано изолировать на 5 дней под наблюдение и для обследования.

Виды специфической профилактики (пероральные вакцины от холеры):

  • вакцина, которая содержит инактивированные/мертвые V. cholerae O1 (Эль-Тор и классические биотипы) с добавлением рекомбинантных В-субъединиц CT. Рекомендован двухкратный прием (с интервалом 7 дней). Эффективность вакцины составляет 55–88%, применяется у путешественников. У вакцинированных лиц в возрасте старше 5 лет вакцина обеспечивает защиту от инфекции в течение 2 лет;
  • модифицированная вакцина. Для иммунного ответа необходим двухкратный прием, бустерная доза применяется через 2 года. Эффективность вакцины составляет около 65%. Показана всем людям в возрасте старше 1 года, но не у беременных;
  • вакцина, которая содержит живые ослабленные генетически модифицированные штаммы вибриона O1. Рекомендовано однократное введение (за счет быстрой, клеточно-опосредованной защиты данной вакцины), применяется только у взрослых. В исследовании оценивали эффективность вакцинации у путешественников в районах с высоким риском заражения холерой. Сразу же после введения вакцины она составляла 90%, а через 3 мес — 80% (Hsueh B.Y. et al., 2019).

Эпидемия холеры

Возникновение эпидемии холеры зависит от ряда условий: появления в воде возбудителя токсинообразующей природы, экологических условий поверхностных вод и условий жизни. Наличие возбудителя инфекции в природных водах должно учитываться эпидемиологами, поскольку любое ухудшение условий жизни населения, например, стихийное бедствие или война, все еще может создать опасность эпидемии инфекционного заболевания (Naruszewicz-Lesiuk D. et al., 2017). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Глобальная целевая группа по борьбе с холерой (Global Task Force for Cholera Control — GTFCC) поставили амбициозную цель к 2030 г. в районах высокого риска ликвидировать холеру (Chowdhury F. et al., 2022).

Опубликовано  24.02.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости