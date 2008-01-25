Холера: симптомы, терапия и профилактика
Что такое холера?
Холера является острым инфекционным заболеванием, которое передается фекально-оральным путем. Возбудитель патологии — холерный вибрион (Vibrio cholerae) серогрупп О1 или О139. Инфекция характеризуется эпидемическим распространением, проявляется выраженной диареей, обезвоживанием, потерей электролитов и нарушением кислотно-щелочного баланса.
Рациональные подходы к лечению пациентов с холерой при помощи пероральной и внутривенной регидратационной терапии снизили летальность вследствие данного заболевания с более чем 50 до 1%. Несмотря на терапию, улучшение качества воды, санитарно-гигиенического режима, ежегодно от холеры умирает около 100 000 человек. Большая часть летальных исходов фиксируется в эндемичных условиях (Clemens J.D. et al., 2017).
Классификация
Согласно клинической классификации холеры по В.П. Рудневу, выделяют:
- типичные формы: холерный энтерит или гастроэнтерит, алгид;
- атипичные формы: сухая, молниеносная, геморрагическая и скрытая холера, а также виброносительство.
Выделяют такие степени тяжести обезвоживания:
- 1-я (1–3%) — компенсаторное обезвоживание (характеризуется легким течением);
- 2-я (4–6%) — субкомпенсированное (среднее течение);
- 3-я (7–9%) — декомпенсированное, или гиповолемический шок (характеризуется тяжелым течением);
- 4-я (10% и более) — несовместимое с жизнью обезвоживание.
Как передается холера?
Больные холерой являются резервуаром и источником инфекции. В первые дни инфекции они очень заразны.
Холера передается фекально-оральным путем. Заражение происходит через употребление инфицированной воды, продуктов питания, через контактно-бытовой, а также смешанный пути.
Чаще болеют дети, люди пожилого возраста, лица со сниженной кислотообразующей функцией желудка и паразитарными заболеваниями. После болезни остается неустойчивый видоспецифический иммунитет (1–3 года).
Симптомы холеры
Инкубационный период в среднем составляет 1–2 дня (возможна вариабельность от нескольких часов до 5 дней). Проявления инфекции начинаются с диареи ночью или утром. Больной чувствует императивные позывы. Дефекация (от 3–5 до 20–30 раз в сутки) характеризуется обильными выделениями (до 500–800 мл) при одном акте. Кал быстро теряет цвет и становится водянистым. Постепенно стул больного приобретает вид рисового отвара с запахом тертого картофеля или рыбы.
При легком течении болезни возможны такие симптомы холеры:
- диарея и рвота повторяются от 2–3 до 5–7 раз и более в сутки, продолжаются 2–3 дня;
- общая слабость;
- сухость во рту, пациент испытывает жажду;
- язык покрыт белым налетом, сухой;
- умеренная боль в эпигастрии, а также многократная рвота;
- общая слабость;
- возможны кратковременные клонико-тонические судороги мышц ног и кистей;
- тахикардия и артериальная гипотензия.
При среднем течении возможны следующие признаки холеры:
- стул до 25–35 раз в сутки;
- общая слабость, неуемная жажда;
- частые болезненные клонико-тонические судороги мышц рук, ног, живота, жевательных мышц и других групп;
- «руки прачки» — кожа теряет упругость, легко собирается в складки и очень долго расправляется, а кожа стоп и рук становится морщинистой;
- сиплый голос;
- гипотермия и артериальная гипотензия;
- коллапс, тахикардия, тахипное;
- задержка выведения мочи;
- заостренные черты лица, щеки и глаза западают.
Для тяжелого течения характерны:
- стремительное развитие симптомов;
- максимально выраженные признаки эксикоза;
- генерализованные болезненные клонико-тонические судороги всех групп мышц;
- гипотермия, афония и прострация;
- тахикардия, пульс часто не прощупывается, артериальное давление не определяется, нарастает одышка.
Возможные осложнения
Осложнения холеры:
- шок вследствие гиповолемии;
- острая недостаточность почек (3–4-я степень дегидратации);
- сердечно-сосудистая и легочная недостаточность;
- флебит (в результате длительных инфузий);
- гипостатическая пневмония.
Терапия при холере
Учитывая гиповолемию, первая линия лечения — назначение регидратационной терапии. Чтобы скорректировать нарушения электролитного баланса, врач назначает растворы для инфузий:
- натрия хлорид;
- калия хлорид;
- натрия ацетат;
- натрия лактат;
- кальция хлорид;
- натрия гидрокарбонат (Компендиум).
Врач также может назначить преднизолон в течение 1–2 сут.
Согласно протоколу при холере назначают антибиотикотерапию:
- доксициклин — 300 мг взрослым 1 раз в сутки, детям не рекомендовано назначать;
- тетрациклин — 500 мг взрослым и 12,5 мг/кг детям (4 раза в сутки 3 дня);
- эритромицин — 500 мг взрослым, детям — 30–50 мг/кг (4 раза в сутки 4 дня);
- фуразолидон — 100 мг взрослым, 1,25 мг/кг детям (4 раза в сутки течение 4 дней).
Профилактика
Профилактика холеры начинается с санитарно-образовательной работы. Важно придерживаться личной гигиены, употреблять только чистую питьевую воду. При наличии угрозы возникновения холеры осуществляется госпитализация всех пациентов с проявлениями острой кишечной инфекции с последующим назначением бактериологического исследования. Людей, которые контактировали с больными или источниками холеры, рекомендовано изолировать на 5 дней под наблюдение и для обследования.
Виды специфической профилактики (пероральные вакцины от холеры):
- вакцина, которая содержит инактивированные/мертвые V. cholerae O1 (Эль-Тор и классические биотипы) с добавлением рекомбинантных В-субъединиц CT. Рекомендован двухкратный прием (с интервалом 7 дней). Эффективность вакцины составляет 55–88%, применяется у путешественников. У вакцинированных лиц в возрасте старше 5 лет вакцина обеспечивает защиту от инфекции в течение 2 лет;
- модифицированная вакцина. Для иммунного ответа необходим двухкратный прием, бустерная доза применяется через 2 года. Эффективность вакцины составляет около 65%. Показана всем людям в возрасте старше 1 года, но не у беременных;
- вакцина, которая содержит живые ослабленные генетически модифицированные штаммы вибриона O1. Рекомендовано однократное введение (за счет быстрой, клеточно-опосредованной защиты данной вакцины), применяется только у взрослых. В исследовании оценивали эффективность вакцинации у путешественников в районах с высоким риском заражения холерой. Сразу же после введения вакцины она составляла 90%, а через 3 мес — 80% (Hsueh B.Y. et al., 2019).
Эпидемия холеры
Возникновение эпидемии холеры зависит от ряда условий: появления в воде возбудителя токсинообразующей природы, экологических условий поверхностных вод и условий жизни. Наличие возбудителя инфекции в природных водах должно учитываться эпидемиологами, поскольку любое ухудшение условий жизни населения, например, стихийное бедствие или война, все еще может создать опасность эпидемии инфекционного заболевания (Naruszewicz-Lesiuk D. et al., 2017). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Глобальная целевая группа по борьбе с холерой (Global Task Force for Cholera Control — GTFCC) поставили амбициозную цель к 2030 г. в районах высокого риска ликвидировать холеру (Chowdhury F. et al., 2022).
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