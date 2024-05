Холера: симптомы, терапия и профилактика

Что такое холера?

Холера является острым инфекционным заболеванием, которое передается фекально-оральным путем. Возбудитель патологии — холерный вибрион (Vibrio cholerae) серогрупп О1 или О139. Инфекция характеризуется эпидемическим распространением, проявляется выраженной диареей, обезвоживанием, потерей электролитов и нарушением кислотно-щелочного баланса.

Рациональные подходы к лечению пациентов с холерой при помощи пероральной и внутривенной регидратационной терапии снизили летальность вследствие данного заболевания с более чем 50 до 1%. Несмотря на терапию, улучшение качества воды, санитарно-гигиенического режима, ежегодно от холеры умирает около 100 000 человек. Большая часть летальных исходов фиксируется в эндемичных условиях (Clemens J.D. et al., 2017).

Классификация

Согласно клинической классификации холеры по В.П. Рудневу, выделяют:

типичные формы: холерный энтерит или гастроэнтерит, алгид;

атипичные формы: сухая, молниеносная, геморрагическая и скрытая холера, а также виброносительство.

Выделяют такие степени тяжести обезвоживания:

1-я (1–3%) — компенсаторное обезвоживание (характеризуется легким течением);

2-я (4–6%) — субкомпенсированное (среднее течение);

3-я (7–9%) — декомпенсированное, или гиповолемический шок (характеризуется тяжелым течением);

4-я (10% и более) — несовместимое с жизнью обезвоживание.

Как передается холера?

Больные холерой являются резервуаром и источником инфекции. В первые дни инфекции они очень заразны.

Холера передается фекально-оральным путем. Заражение происходит через употребление инфицированной воды, продуктов питания, через контактно-бытовой, а также смешанный пути.

Чаще болеют дети, люди пожилого возраста, лица со сниженной кислотообразующей функцией желудка и паразитарными заболеваниями. После болезни остается неустойчивый видоспецифический иммунитет (1–3 года).

Симптомы холеры

Инкубационный период в среднем составляет 1–2 дня (возможна вариабельность от нескольких часов до 5 дней). Проявления инфекции начинаются с диареи ночью или утром. Больной чувствует императивные позывы. Дефекация (от 3–5 до 20–30 раз в сутки) характеризуется обильными выделениями (до 500–800 мл) при одном акте. Кал быстро теряет цвет и становится водянистым. Постепенно стул больного приобретает вид рисового отвара с запахом тертого картофеля или рыбы.

При легком течении болезни возможны такие симптомы холеры:

диарея и рвота повторяются от 2–3 до 5–7 раз и более в сутки, продолжаются 2–3 дня;

общая слабость;

сухость во рту, пациент испытывает жажду;

язык покрыт белым налетом, сухой;

умеренная боль в эпигастрии, а также многократная рвота;

общая слабость;

возможны кратковременные клонико-тонические судороги мышц ног и кистей;

тахикардия и артериальная гипотензия.

При среднем течении возможны следующие признаки холеры:

стул до 25–35 раз в сутки;

общая слабость, неуемная жажда;

частые болезненные клонико-тонические судороги мышц рук, ног, живота, жевательных мышц и других групп;

«руки прачки» — кожа теряет упругость, легко собирается в складки и очень долго расправляется, а кожа стоп и рук становится морщинистой;

сиплый голос;

гипотермия и артериальная гипотензия;

коллапс, тахикардия, тахипное;

задержка выведения мочи;

заостренные черты лица, щеки и глаза западают.

Для тяжелого течения характерны:

стремительное развитие симптомов;

максимально выраженные признаки эксикоза;

генерализованные болезненные клонико-тонические судороги всех групп мышц;

гипотермия, афония и прострация;

тахикардия, пульс часто не прощупывается, артериальное давление не определяется, нарастает одышка.

Возможные осложнения

Осложнения холеры:

шок вследствие гиповолемии;

острая недостаточность почек (3–4-я степень дегидратации);

сердечно-сосудистая и легочная недостаточность;

флебит (в результате длительных инфузий);

гипостатическая пневмония.

Терапия при холере

Учитывая гиповолемию, первая линия лечения — назначение регидратационной терапии. Чтобы скорректировать нарушения электролитного баланса, врач назначает растворы для инфузий:

натрия хлорид;

калия хлорид;

натрия ацетат;

натрия лактат;

кальция хлорид;

натрия гидрокарбонат (Компендиум).

Врач также может назначить преднизолон в течение 1–2 сут.

Согласно протоколу при холере назначают антибиотикотерапию:

доксициклин — 300 мг взрослым 1 раз в сутки, детям не рекомендовано назначать;

тетрациклин — 500 мг взрослым и 12,5 мг/кг детям (4 раза в сутки 3 дня);

эритромицин — 500 мг взрослым, детям — 30–50 мг/кг (4 раза в сутки 4 дня);

фуразолидон — 100 мг взрослым, 1,25 мг/кг детям (4 раза в сутки течение 4 дней).

Профилактика

Профилактика холеры начинается с санитарно-образовательной работы. Важно придерживаться личной гигиены, употреблять только чистую питьевую воду. При наличии угрозы возникновения холеры осуществляется госпитализация всех пациентов с проявлениями острой кишечной инфекции с последующим назначением бактериологического исследования. Людей, которые контактировали с больными или источниками холеры, рекомендовано изолировать на 5 дней под наблюдение и для обследования.

Виды специфической профилактики (пероральные вакцины от холеры):

вакцина, которая содержит инактивированные/мертвые V. cholerae O1 (Эль-Тор и классические биотипы) с добавлением рекомбинантных В-субъединиц CT. Рекомендован двухкратный прием (с интервалом 7 дней). Эффективность вакцины составляет 55–88%, применяется у путешественников. У вакцинированных лиц в возрасте старше 5 лет вакцина обеспечивает защиту от инфекции в течение 2 лет;

модифицированная вакцина. Для иммунного ответа необходим двухкратный прием, бустерная доза применяется через 2 года. Эффективность вакцины составляет около 65%. Показана всем людям в возрасте старше 1 года, но не у беременных;

вакцина, которая содержит живые ослабленные генетически модифицированные штаммы вибриона O1. Рекомендовано однократное введение (за счет быстрой, клеточно-опосредованной защиты данной вакцины), применяется только у взрослых. В исследовании оценивали эффективность вакцинации у путешественников в районах с высоким риском заражения холерой. Сразу же после введения вакцины она составляла 90%, а через 3 мес — 80% (Hsueh B.Y. et al., 2019).

Эпидемия холеры

Возникновение эпидемии холеры зависит от ряда условий: появления в воде возбудителя токсинообразующей природы, экологических условий поверхностных вод и условий жизни. Наличие возбудителя инфекции в природных водах должно учитываться эпидемиологами, поскольку любое ухудшение условий жизни населения, например, стихийное бедствие или война, все еще может создать опасность эпидемии инфекционного заболевания (Naruszewicz-Lesiuk D. et al., 2017). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Глобальная целевая группа по борьбе с холерой (Global Task Force for Cholera Control — GTFCC) поставили амбициозную цель к 2030 г. в районах высокого риска ликвидировать холеру (Chowdhury F. et al., 2022).