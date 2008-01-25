Гипертензия может удвоить риск сердечных заболеваний у женщин среднего возраста
При острых коронарных синдромах, которые включают сердечные приступы и нестабильную стенокардию, нарушается кровоток, который обычно снабжает сердце кислородом.
В последние десятилетия общая частота острых коронарных синдромов и уровень смертности, связанной с этими событиями, снизились в западных странах. Однако эти улучшения, по-видимому, не касаются более молодых женщин.
В некоторых странах количество женщин молодого и среднего возраста, госпитализированных с острым коронарным синдромом, увеличилось.
Есть некоторые свидетельства того, что негативные последствия повышения артериального давления могут быть более тяжелыми для женщин, чем для мужчин, но остаются невыясненными.
Новое исследование показало, что у женщин в возрасте около 40 лет с умеренно повышенным артериальным давлением, определяемым в США как гипертензия 1-й стадии, в 2 раза чаще отмечают сердечный приступ или нестабильную стенокардию в возрасте 50 лет по сравнению с женщинами, у которых в возрасте около 40 лет наблюдалось нормальное артериальное давление.
Результаты исследования, проведенного учеными из Бергенского университета (University of Bergen) в Норвегии, опубликованы в издании «European Journal of Preventive Cardiology».
«Результаты дополняют новые доказательства того, что высокое артериальное давление особенно неблагоприятно влияет на женское сердце. Все взрослые женщины должны знать уровень своего артериального давления и измерять его не реже 1 раза в 5 лет. Если у женщины отмечаются другие факторы риска сердечных заболеваний, включая ожирение, сахарный диабет, аутоиммунные расстройства, осложнения беременности, артериальное давление следует измерять каждые 1–2 года», — подчеркнула ведущий автор исследования доктор Эстер Крингеланд (Ester Kringeland).
Риски легкой гипертензии
Исследователи изучили возможные связи между умеренно повышенным артериальным давлением в среднем возрасте и острым коронарным синдромом у 6381 женщины и 5948 мужчин.
Ученые определили легкую гипертензию 1-й стадии как систолическое артериальное давление 130–139 мм рт. ст. и диастолическое артериальное давление 80–89 мм рт. ст.
В начале исследования, когда средний возраст участников составлял 41 год, у 25% женщин и 35% мужчин отмечали гипертензию 1-й стадии.
В течение следующих 16 лет у 1,4% женщин и 5,7% мужчин диагностированы сердечный приступ или нестабильная стенокардия.
Чтобы снизить риск, связанный с гипертензией, исследователи скорректировали цифры с учетом других факторов риска, а именно сахарного диабета, курения, индекса массы тела, уровня холестерина и физической активности.
После этих корректировок установлено, что вероятность развития острого коронарного синдрома у женщин с легкой гипертензией в 2,18 раза выше, чем у женщин, у которых в начале исследования было нормальное артериальное давление.
У мужчин не выявлено статистически значимой связи между артериальным давлением и острыми коронарными синдромами.
Пора менять правила?
В настоящее время американские и европейские клинические руководства не делают различий между мужчинами и женщинами с точки зрения того, когда врачи должны начинать лечение гипертензии.
«Несколько исследований подтвердили, что женщины с гипертензией более склонны к развитию повреждений органов, связанных с артериальным давлением, и что гипертензия является более сильным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, чем у мужчин», — отметила Э. Крингеланд.
Однако Э. Крингеланд также обратила внимание на отсутствие данных о том, снизит ли лечение умеренно повышенного артериального давления у женщин риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Доктор Донна Арнетт (Donna Arnett), декан Колледжа общественного здравоохранения Университета Кентукки (The University of Kentucky College of Public Health), США, и бывший президент Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association), сообщила, что для точного ответа на этот вопрос потребуется проведение рандомизированных клинических исследований.
Она отметила, что в текущем исследовании регистрировалось, кто получал гипотензивное лечение в начале исследования, но не во время последующего наблюдения.
Таким образом, остается возможность, что различия в методах лечения мужчин и женщин с легкой гипертензией могут объяснить очевидные различия в их риске развития острых коронарных синдромов.
«Пожалуй, наиболее сбалансированным посылом с учетом имеющихся в настоящее время данных являются активный скрининг и лечение гипертензии у женщин и мужчин», — заключила Д. Арнетт.
По материалам www.medicalnewstoday.com
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