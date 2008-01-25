Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииГипертензия может удвоить риск сердечных заболеваний у женщин среднего возраста

Гипертензия может удвоить риск сердечных заболеваний у женщин среднего возраста

Опубликовано  20.05.2021

При острых коронарных синдромах, которые включают сердечные приступы и нестабильную стенокардию, нарушается кровоток, который обычно снабжает сердце кислородом.

В последние десятилетия общая частота острых коронарных синдромов и уровень смертности, связанной с этими событиями, снизились в западных странах. Однако эти улучшения, по-видимому, не касаются более молодых женщин.

В некоторых странах количество женщин молодого и среднего возраста, госпитализированных с острым коронарным синдромом, увеличилось.

Есть некоторые свидетельства того, что негативные последствия повышения артериального давления могут быть более тяжелыми для женщин, чем для мужчин, но остаются невыясненными.

Новое исследование показало, что у женщин в возрасте около 40 лет с умеренно повышенным артериальным давлением, определяемым в США как гипертензия 1-й стадии, в 2 раза чаще отмечают сердечный приступ или нестабильную стенокардию в возрасте 50 лет по сравнению с женщинами, у которых в возрасте около 40 лет наблюдалось нормальное артериальное давление.

Результаты исследования, проведенного учеными из Бергенского университета (University of Bergen) в Норвегии, опубликованы в издании «European Journal of Preventive Cardiology».

«Результаты дополняют новые доказательства того, что высокое артериальное давление особенно неблагоприятно влияет на женское сердце. Все взрослые женщины должны знать уровень своего артериального давления и измерять его не реже 1 раза в 5 лет. Если у женщины отмечаются другие факторы риска сердечных заболеваний, включая ожирение, сахарный диабет, аутоиммунные расстройства, осложнения беременности, артериальное давление следует измерять каждые 1–2 года», — подчеркнула ведущий автор исследования доктор Эстер Крингеланд (Ester Kringeland).

Риски легкой гипертензии

Исследователи изучили возможные связи между умеренно повышенным артериальным давлением в среднем возрасте и острым коронарным синдромом у 6381 женщины и 5948 мужчин.

Ученые определили легкую гипертензию 1-й стадии как систолическое артериальное давление 130–139 мм рт. ст. и диастолическое артериальное давление 80–89 мм рт. ст.

В начале исследования, когда средний возраст участников составлял 41 год, у 25% женщин и 35% мужчин отмечали гипертензию 1-й стадии.

В течение следующих 16 лет у 1,4% женщин и 5,7% мужчин диагностированы сердечный приступ или нестабильная стенокардия.

Чтобы снизить риск, связанный с гипертензией, исследователи скорректировали цифры с учетом других факторов риска, а именно сахарного диабета, курения, индекса массы тела, уровня холестерина и физической активности.

После этих корректировок установлено, что вероятность развития острого коронарного синдрома у женщин с легкой гипертензией в 2,18 раза выше, чем у женщин, у которых в начале исследования было нормальное артериальное давление.

У мужчин не выявлено статистически значимой связи между артериальным давлением и острыми коронарными синдромами.

Пора менять правила?

В настоящее время американские и европейские клинические руководства не делают различий между мужчинами и женщинами с точки зрения того, когда врачи должны начинать лечение гипертензии.

«Несколько исследований подтвердили, что женщины с гипертензией более склонны к развитию повреждений органов, связанных с артериальным давлением, и что гипертензия является более сильным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, чем у мужчин», — отметила Э. Крингеланд.

Однако Э. Крингеланд также обратила внимание на отсутствие данных о том, снизит ли лечение умеренно повышенного артериального давления у женщин риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор Донна Арнетт (Donna Arnett), декан Колледжа общественного здравоохранения Университета Кентукки (The University of Kentucky College of Public Health), США, и бывший президент Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association), сообщила, что для точного ответа на этот вопрос потребуется проведение рандомизированных клинических исследований.

Она отметила, что в текущем исследовании регистрировалось, кто получал гипотензивное лечение в начале исследования, но не во время последующего наблюдения.

Таким образом, остается возможность, что различия в методах лечения мужчин и женщин с легкой гипертензией могут объяснить очевидные различия в их риске развития острых коронарных синдромов.

«Пожалуй, наиболее сбалансированным посылом с учетом имеющихся в настоящее время данных являются активный скрининг и лечение гипертензии у женщин и мужчин», — заключила Д. Арнетт.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  20.05.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости