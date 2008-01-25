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Новости медицины и фармацииГидроксихлорохин неэффективен не только для профилактики, но и при легком течении COVID-19

Гидроксихлорохин неэффективен не только для профилактики, но и при легком течении COVID-19

Опубликовано  21.07.2020

После того, как было установлено, что гидроксихлорохин, по результатам рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования, неэффективен в качестве постконтактной профилактики COVID-19 (Boulware D.R. et al., 2020), та же группа ученных опубликовала результаты еще одного исследования. По заключению авторов, после контакта с инфицированным COVID-19 высокого или среднего риска гидроксихлорохин не предотвращал развитие заболевания, будучи использован в качестве постконтактной профилактики в течение 4 дней после возникновения симптомов. Данные соответствующего исследования, свидетельствующего об отсутствии статистически значимого снижения заболеваемости (14,3 по сравнению с 11,3% в группе плацебо), было опубликовано 3 июня в «New England Journal of Medicine».

16 июля другой журнал — «Annals of Internal Medicine», опубликовал данные, согласно которым препарат гидроксихлорохина неэффективен даже в амбулаторных условиях у пациентов с легкой формой COVID-19. Его выполняли также в США и Канаде силами команды исследователей из Миннесотского университета (University of Minnesota) в Миннеаполисе.

В 40 штатах и ​​3 провинциях Канады 491 амбулаторный пациент был рандомизирован на 5 дней в группы лечения гидроксихлорохином или плацебо. Критерием включения в исследование было появление симптомов за 4 и менее дней. Из-за нехватки тестов в момент организации (22 марта–20 мая 2020 г.) только у 58% участников смогли подтвердить инфекцию SARS-CoV-2. У других диагноз COVID-19 только подозревали из-за характерных симптомов и/или контакта с больным. Не отмечали никаких симптомов у 24% пациентов основной и 30% — контрольной группы.

Участники были относительно молоды со средним возрастом 40 лет. У 2/3 (68%) не отмечали сопутствующих заболеваний, более половины (57%) работали в сфере здравоохранения. У 56% участников лечение было начато в течение одного дня после появления симптомов. Наиболее частыми симптомами были кашель (65%), усталость (52%) и головная боль (51%). Первичной конечной точкой исследования была выраженность симптомов согласно самоотчету участников по 10-балльной визуальной аналоговой шкале (ВАШ). В обеих группах большинство пациентов выздоравливали в течение 14 дней. Оценки по ВАШ снизились на 2,60 балла в группе гидроксихлорохина и на 2,33 балла — в группе плацебо. Абсолютная разница в 0,27 балла была статистически незначимой.

В группе гидроксихлорохина 4 пациента были госпитализированы и 1 пациент умер за пределами клиники. В группе плацебо госпитализированы 10, в том числе 2 — по причинам, отличным от COVID-19, и 1 пациент умер. Как и в исследовании по постконтактной профилактике, побочные эффекты были более частыми в группе гидроксихлорохина (43% по сравнению с 22%). По заключению команды исследователей, обе работы не дают убедительных доказательств того, что гидроксихлорохин может предотвратить возникновение заболевания после контакта с инфицированным человеком, как и не может ослабить тяжесть течения заболевания. Их результаты подтверждают опыт, приобретенный у госпитализированных пациентов, например, в британском исследовании RECOVERY, в котором гидроксихлорохин также оказался неэффективным.

По материалам www.acpjournals.org; med.umn.edu; фото: ведущий автор Дэвид Р. Боулвер (David R. Boulware), профессор медицины, кафедра инфекционных болезней и международной медицины (Division of Infectious Diseases and International Medicine) Миннесотского университета

*Caleb P. S., Katelyn A. P., Nicole W. E. et al . Hydroxychloroquine in Nonhospitalized Adults With Early COVID-19. Annals of Internal Medicine, published online.

Опубликовано  21.07.2020

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