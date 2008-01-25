«GSK» и «Vir Biotechnology» переходят к фазе 3 исследований антител против COVID-19
Компании «Vir Biotechnology, Inc.» и «GlaxoSmithKline plc» (GSK) 6 октября объявили о глобальном расширении до фазы 3 исследования COMET-ICE, в котором оценивают эффективность моноклональных антител — VIR-7831 для раннего лечения COVID-19 у пациентов, которые подвержены высокому риску госпитализации. VIR-7831 (также известный как GSK4182136) представляет собой полностью человеческое моноклональное антитело против SARS-CoV-2, отобранное за его способность нейтрализовать вирус, убивать инфицированные клетки и достигать высоких концентраций в легких (одном из основных очагов инфекции). После положительной оценки неослепленных данных по безопасности на начальном этапе независимого комитета по мониторингу данных на 30 сентября 2020 г., регистрационное исследование COMET-ICE теперь будет расширено во всем мире с привлечением дополнительных клинических баз в Северной и Южной Америке, а также Европе. До указанного расширения COMET-ICE, изначально запланированное как исследование фаз 2–3, проходило только в США. Как ожидают, в начале 2021 г. продукт будет доступен к ограниченному клиническому применению.
О повышенном риске госпитализации судят по таким сопутствующим заболеваниям, как сахарный диабет, ожирение, почечная или сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, возраст старше 55 лет. Помимо VIR-7831, иммунологическая компания разрабатывает также антитела против вирусного гепатита В, гриппа А, вируса иммунодефицита человека и туберкулеза.
По материалам vir.bio; gsk.com
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