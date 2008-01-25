Грибковая микрофлора — здоровье или заболевания кишечника?

В последнее время значению бактерий в процессах поддержания нормального функционирования кишечника уделяется большое внимание. Ученые Университета здравоохранения штата Юта (University of Utah Health) провели новое исследование, в котором было продемонстрировано, что микроскопические грибы, которые являются частью микробиоты человеческого организма, могут оказывать значительное влияние на поддержание нормального функционирования кишечника или выступать в роли патогенетического фактора в развитии различных заболеваний.

Согласно данным исследования, опубликованным в журнале «Nature» 14 июля 2021 г., микроскопические грибы растут и размножаются в здоровом кишечнике. Но при определенных условиях они также могут вызывать повреждение слизистой оболочки, которое приводит к развитию воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). В результате исследований на мышах было установлено, что рост и жизнедеятельность грибов контролируется иммунной системой организма человека. В частности, когда микроорганизм трансформируется в инвазивную форму, организм реагирует защитными иммунологическими реакциями. Развитие патологического процесса возможно при нарушении равновесия между микроорганизмом и реакцией макроорганизма на него.

Старший автор исследования Джун Раунд, доктор философии (June Round, Ph.D.), профессор патологии Университета здравоохранения штата Юта, акцентирует внимание на недостаточной изученности грибов. Это связано с количеством видов микроскопических грибов, которое превышает количество таковое бактерий. Однако благодаря наличию новых инструментов и технологий изучение этих представителей нормальной и патогенной микрофлоры позволяет изменить представления о функционировании и патологических процессах в кишечнике в целом. Существует концепция, согласно которой при наличии в просвете желудочно-кишечного тракта определенных видов микроорганизмов отмечается усиление естественных иммунных реакций. За счет этого будет поддерживаться здоровый баланс между различными представителями кишечной микробиоты, что позволит эффективно контролировать патологические процессы при хронических желудочно-кишечных заболеваниях.

В поисках баланса

Д. Раунд отмечает, что интерес к этому направлению клинических исследований связан с выявлением антител против грибковой микрофлоры при диагностике болезни Крона, одной из клинических форм ВЗК. Однако механизм влияния грибов на патогенез заболевания еще предстоит изучить.

Исследование команды Д. Раунд было направлено на поиск триггера иммунного ответа. При анализе образцов, полученных от пациентов, и в ходе экспериментов на мышах было установлено, что дрожжеподобные грибы Candida albicans — один из основных видов грибов, колонизирующих кишечник человека. Процессы их роста и жизнедеятельности в значительной степени контролируются иммунной системой организма человека. В результате дальнейшего исследования было установлено, что антитела сосредотачиваются на удлиненных типах грибковых клеток, называемых гифами. Антитела связываются со специфическими белками адгезинами, которые помогают микроорганизмам прилипать к поверхностям и становиться инвазивными.

Установлено, что колонизация дрожжами в спороподобной форме не приводит к нарушениям. В то же время у мышей, колонизированных Candida в его инвазивной форме, отмечалось повреждение кишечника, напоминающее ВЗК. Таким образом, иммунный ответ организма подавляет гифальную форму грибов, препятствуя развитию патологического процесса.

ВЗК — не единственное заболевание, причиной которого может быть грибковая микрофлора. Другим распространенным заболеванием являются вагинальные дрожжевые инфекции. В результате исследования было установлено, что вакцина, которую изучают как метод борьбы с грибковыми заболеваниями, вызывала иммунную реакцию против белков адгезина, аналогичную реакции у пациентов с болезнью Крона. В результате эксперимента на мышах установлено, что вакцинация животных, предрасположенных к ВЗК-подобному состоянию, снижает вероятность развития заболевания.

В настоящее время исследователи изучают, могут ли вакцины снизить вероятность развития ВЗК у людей и можно ли их применять при прочих заболеваниях для формирования других микробных сообществ в кишечнике.

Д. Раунд отмечает тенденцию к использованию взаимодействия между комменсальными микробами и иммунной системой хозяина в клинической практике.

Здоровая конкуренция

Исследователи предполагают, что грибковая микрофлора влияет не только на развитие патологического процесса, но и может играть важную роль в поддержании функционирования здорового кишечника. Обычно задача иммунной системы сводится к борьбе с инфекционным заболеванием путем уничтожения инвазивных организмов. Однако в отношении грибов отмечается в определенном смысле положительное воздействие на микроорганизм. Иммунная реакция слизистых оболочек переводит грибы из инвазивного состояния в спороподобное, что улучшает их выживаемость в кишечнике.

«Иммунная система ограничивает существование грибов рода Candida в спороподобной непатогенной форме», — заметила Кайла Ост, доктор философии (Kyla Ost, Ph.D), научный сотрудник Лаборатории Раунда (Round’s lab) и ведущий автор исследования. Таким образом, взаимодействие между человеческим организмом и микроорганизмом может быть не только антагонистическим, а и симбиотическим и приносить пользу обоим».

По материалам www.news-medical.net