Грецкие орехи снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний?

В недавно проведенном на базе Университета Миннесоты (University of Minnesota) исследовании оценивали влияние на здоровье употребления в пищу грецких орехов. Результаты наблюдений были опубликованы в журнале «Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases».

С точки зрения ботаники, грецкие орехи являются семенами фруктов. На деревьях грецкого ореха растут косточковые плоды, называемые костянками. По мере созревания фрукт превращается в твердую оболочку, внутри которой находится съедобное семя — грецкий орех.

Эксперты рекомендуют ежедневно употреблять ¼ стакана (или 6–7 штук) грецких орехов. В такой порции содержится 190 калорий, 18 г жира (включая 13 граммов полиненасыщенных жиров), 4 г углеводов, 4 г белка, 2 г пищевых волокон, 1 г сахара. Грецкие орехи не содержат натрия и холестерина.

Лорен Пелехач Сепе (Lauren Pelehach Sepe), клинический диетолог, сотрудник Оздоровительного центра Келлмана (Kellman Wellness Center), Нью-Йорк, считает, что грецкие орехи являются одними из самых полезных. Она объяснила, что они содержат наибольшее количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (в частности альфа-линоленовой кислоты), а также богаты антиоксидантами. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами, способствуют снижению уровня триглицеридов и ингибированию образования атеросклеротических бляшек. Таким образом, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отметила Л.П. Себе, в исследовании 2019 г. показано, что грецкие орехи благотворно влияют на микробиоту кишечника, способствуют снижению уровня воспаления и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, поскольку эти орехи способствуют улучшению метаболического профиля, снижается риск развития метаболических заболеваний.

Старший автор исследования Лин Стеффен (Lyn Steffen), доктор философии, магистр здравоохранения, профессор эпидемиологии и общественного здравоохранения в Школе общественного здравоохранения Университета Миннесоты (University of Minnesota School of Public Health), рассказала, что ученые использовали данные исследования, посвященного факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей в возрасте 18–30 лет (Coronary Artery Risk Development in Young Adults — CARDIA), которое началось в 1985–1986 гг. и продолжается до сегодня. В исследовании принимали участие более 5000 человек.

Исследователи проанализировали данные 3023 участников исследования CARDIA, период наблюдения составил 30 лет. Среди них 352 регулярно употребляли в пищу грецкие орехи, 2294 включали в рацион другие орехи, 177 не употребляли орехи.

В исследовании было показано, что у участников, регулярно употреблявших в пищу грецкие орехи на протяжении 30 лет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний были ниже, чем у представителей других групп, также у них отмечали более низкий уровень триглицеридов и глюкозы в плазме крови, индекс массы тела, артериальное давление и меньшую окружность талии. Также у лиц, включавших эти орехи в рацион, наблюдалась более высокая физическая активность.

По материалам www.medicalnewstoday.com