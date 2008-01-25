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Новости медицины и фармацииГоловокружение: множество причин распространенного симптома

Головокружение: множество причин распространенного симптома

Опубликовано  22.12.2023

Первым шагом в лечении головокружения является понимание причины его развития. По словам эксперта, причиной развития головокружения могут быть многие заболевания и состояния.

Доктор Мина Ле (Mina Le), отоларинголог-хирург области головы и шеи в Mountainside Medical Group в Нью-Джерси, объяснила, что выпот в среднем ухе при отите, смещение кристаллов во внутреннем ухе, болезнь Меньера, вестибулярный неврит и вестибулярная мигрень — все это может вызвать головокружение.

Доктор М. Ле подчеркнула, что если головокружение обусловлено наличием жидкости в среднем ухе при отите, то оно обычно связано с проблемами со слухом. Кроме того, у пациента может возникать ощущение, что он находится под водой. Также могут развиться боль и ощущение давления в пораженном ухе. Эти симптомы обычно проявляются после простуды. Для подтверждения диагноза обычно необходим осмотр барабанной перепонки. Лечение может включать антибиотики (при остром инфекционном процессе), противоотечные средства и терапию с помощью назальных спреев при хроническом отите.

Короткие приступы головокружения могут быть следствием доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ). Доктор М. Ле добавила, что если головокружение длится всего несколько секунд и возникает из-за поворота головы или переворачивания в постели, скорее всего это ДППГ, при котором причиной головокружения является смещение кристаллов во внутреннем ухе. Диагноз подтверждают с помощью теста Дикса — Холлпайка (Dix-Hallpike). В лечении ДППГ применяют маневр Эпли (Epley), при котором голову поворачивают из стороны в сторону, чтобы сбросить кристаллы внутреннего уха. При ДППГ эффективно лечение у физического терапевта.

Изнурительные эпизоды головокружения, мешающие выполнять повседневные задачи, могут указывать на болезнь Меньера. Эта патология характеризуется эпизодами выраженного головокружения, обычно с тошнотой и рвотой, которые сопровождаются шумом, гулом, заложенностью в ушах и потерей слуха. В ряде случаев эпизоды длятся часами и ведут к стойкой утрате трудоспособности. Лечение включает диету с низким содержанием соли, сокращение потребления кофеина и прием мочегонных таблеток для декомпрессии внутреннего уха. Доктор М. Ле также отметила, что мигрень — распространенный сопутствующий диагноз у пациентов с болезнью Меньера, что необходимо учитывать при терапии заболевания.

Вестибулярный неврит — воспаление нерва внутреннего уха — еще одно заболевание, которое может вызвать головокружение.

Вестибулярный неврит — это заболевание, при котором пациент, по сути, прикован к постели вследствие интенсивного головокружения, вызывающего тошноту и рвоту. Вестибулярный неврит обычно самопроизвольно проходит через несколько дней или недель, для уменьшения выраженности симптомов можно применять безрецептурные препараты, например, меклизин. Вероятно, причина развития вестибулярного неврита — вирусная инфекция, поэтому пациентам рекомендуют отдых.

Если головокружение не вызвано каким-либо из вышеописанных состояний, длится от нескольких минут до нескольких дней и повторяется снова и снова, то, скорее всего, оно вызвано вестибулярной мигренью. Доктор М. Ле рассказала, что в таком случае необходимо выявить и устранить распространенные триггеры мигрени, такие как стресс, нарушения сна, сенсорная перегрузка и пищевые триггеры, такие как глутамат натрия, консерванты, алкоголь и кофеин. Если этого недостаточно, следует обратиться к врачу — он порекомендует, какие лекарственные средства можно применять для профилактики приступов головокружения.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  22.12.2023

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