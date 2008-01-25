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Новости медицины и фармацииГладкомышечные клетки сосудов — новая терапевтическая мишень при ишемической болезни сердца?

Гладкомышечные клетки сосудов — новая терапевтическая мишень при ишемической болезни сердца?

Опубликовано  22.08.2023

Ишемическая болезнь сердца является наиболее частой причиной летальных исходов в США. По оценкам экспертов, доля ишемической болезни сердца составляет 25% летальных исходов в США. Ежегодно ишемическая болезнь сердца становится причиной 600 000 летальных исходов в США и 17 млн во всем мире.

Исследователи из Университета Вирджинии (University of Virginia — UVA), США, выявили биологический процесс, который приводит к развитию ишемической болезни сердца.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Circulation: Genomic and Precision Medicine».

Исследователь Мете Чивелек (Mete Civelek) из Центра общественных исследований Геномики здоровья Медицинской школы Университета Вирджинии и кафедры биомедицинской инженерии (University of Virginia School of Medicine’s Center for Public Health Genomics and the Department of Biomedical Engineering) объяснил, что гладкомышечные клетки кровеносных сосудов играют важную роль в развитии ишемической болезни сердца. В этих клетках развиваются патологические изменения. М. Чивелек подчеркнул, что на сегодня недооценивается роль нарушения внутриклеточных метаболических процессов.

Обычно гладкомышечные клетки сосудов пролиферируют в области формирования атеросклеротических бляшек и тем самым способствуют их стабилизации. В то же время, по мнению исследователей, в ряде случаев именно изменения в гладкомышечных клетках сосудов приводят к прогрессированию ишемической болезни сердца.

Ной Перри (Noah Perry) из отдела биомедицинской инженерии Университета Вирджинии (UVA’s Department of Biomedical Engineering), ведущий автор исследования, проанализировал клетки гладких мышц, полученные от 151 донора, перенесшего трансплантацию сердца. Затем были идентифицированы 86 групп генов, влияющих на рост и развитие гладкомышечных клеток сосудов. Затем был проведен анализ 18 групп генов. Выявлено, что участие гладкомышечных клеток в развитии ишемической болезни сердца связано с изменениями метаболизма азота и гликогена. По оценкам экспертов, обусловливать развитие метаболических нарушений может манноза.

В исследовательскую группу также входили Дайана Альбаррасин (Diana Albarracin), Редуана Аррар (Redouane Aherrahrou).

Ученые подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования для разработки методов профилактики и терапии патологических изменений гладкомышечных клеток сосудов. В то же время полученные данные могут способствовать разработке новых терапевтических подходов к лечению ишемической болезни сердца.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  22.08.2023

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