Габапентин: вопросы и ответы

Габапентин — препарат, применяемый в неврологической практике. Он относится к противоэпилептическим средствам, причем не является производным барбитуратов, гидантоина или бензодиазепина.

Какой у габапентина механизм действия?

Точный механизм действия габапентина неизвестен. По структуре он сходен с нейротрансмиттером γ-аминомасляной кислотой (ГАМК), однако механизм действия отличается от такового других веществ, взаимодействующих с ГАМК-рецепторами, таких как вальпроат, барбитураты, бензодиазепины и пр. Местом связывания габапентина является α 2 -δ-субъединица потенциалзависимых кальциевых каналов. Габапентин в терапевтической концентрации не связывается с нейротрансмиттерными рецепторами головного мозга, включая рецепторы ГАМК А , ГАМК В , бензодиазепинов, глутамата, глицина или N-метил-D-аспартата. Габапентин не взаимодействует in vitro с натриевыми каналами, и в этом заключается его отличие от фенитоина и карбамазепина. Габапентин снижает экскрецию моноаминовых нейротрансмиттеров in vitro. Препарат увеличивает обмен ГАМК в некоторых участках головного мозга. Значимость данных эффектов габапентина в отношении противосудорожного действия пока не установлена. У животных он быстро проникает в ткани головного мозга и предотвращает приступы судорог, вызванные максимальным электрошоком или химическими конвульсантами.

Какие существуют формы выпуска габапентина?

Габапентин выпускается в форме капсул для приема внутрь с содержанием действующего вещества 100, 300 или 400 мг.

Когда назначают габапентин?

Показаниями к применению габапентина являются:

эпилепсия. Габапентин применяют в качестве дополнительного препарата при парциальных судорогах с или без вторичной генерализации у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет, а также в качестве монотерапии у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет с парциальными судорогами с или без вторичной генерализации;

нейропатическая боль. Габапентин показан для лечения взрослых с периферической нейропатической болью, например при болезненной диабетической нейропатии и постгерпетической невралгии.

Как правильно принимать габапентин при эпилепсии?

При эпилепсии обычно требуется длительная терапия. Доза определяется врачом в соответствии с индивидуальной переносимостью и эффективностью. Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: эффективные дозы при эпилепсии — 900–3600 мг/сут. Лечение начинается с титрования дозы препарата. Стартовая доза обычно составляет 300 мг 3 раза в сутки. Затем в зависимости от индивидуальной переносимости и эффективности дозу можно повышать на 300 мг/сут каждые 2–3 сут до максимальной дозы 3600 мг/сут. Для некоторых пациентов необходимо более медленное титрование дозы габапентина. Наиболее короткий срок достижения дозы 1800 мг/сут — 1 нед, 2400 мг/сут — 2 нед, 3600 мг/сут — 3 нед. В долгосрочных открытых клинических исследованиях доза 4800 мг/сут хорошо переносилась пациентами. Суточную дозу следует разделять на 3 приема. Максимальный интервал между приемами препарата не должен превышать 12 ч во избежание перерывов в противосудорожной терапии и с целью предупреждения возникновения судорожных приступов.

Как правильно принимать габапентин при нейропатической боли?

Лечение начинается с титрования дозы: стартовая доза 900 мг/сут должна быть разделена на 3 приема. Затем, в зависимости от индивидуальной переносимости и эффективности, дозу можно повышать по 300 мг/сут каждые 2–3 дня до максимальной — 3600 мг/сут. Для некоторых пациентов необходимо более медленное титрование габапентина. Кратчайший срок достижения дозы 1800 мг/сут — 1 нед, 2400 мг/сут — 2 нед, 3600 мг/сут — 3 нед. Эффективность и безопасность габапентина при лечении пациентов с периферической нейропатической болью (например при болезненной диабетической нейропатии или постгерпетической невралгии) не изучали в рамках долгосрочных клинических исследований продолжительностью более 5 мес. Если пациенту требуется более длительное (более 5 мес) лечение габапентином при нейропатической боли, перед продолжением терапии врач должен оценить клинический статус больного и определить необходимость дополнительной терапии.

Как быстро развивается лечебный эффект габапентина?

Максимальная концентрация гапабентина наблюдается уже через 2–3 ч после однократного приема препарата внутрь. Однако стартовая доза не всегда оказывается достаточно эффективной, поэтому дозу нужно подбирать индивидуально под наблюдением лечащего врача.

Как долго длится терапевтический эффект габапентина?

Период полувыведения габапентина из организма составляет 5–7 ч. Однако нельзя резко прекращать прием препарата, поскольку в таком случае может развиться синдром отмены, что приведет к стремительному ухудшению состояния больного.

Можно ли принимать габапентин в период беременности?

Риск врожденной патологии у детей женщин, получавших противоэпилептические препараты, повышался в 2–3 раза. Чаще сообщали о развитии «заячьей губы», аномалий сердечно-сосудистой системы и дефектов нервной трубки. Комбинированная противоэпилептическая терапия по сравнению с монотерапией связана с более высоким риском возникновения пороков развития, поэтому рекомендуется применять монотерапию. Всем беременным и женщинам репродуктивного возраста, которым необходимо проведение противоэпилептической терапии, перед ее началом следует проконсультироваться со специалистом. При планировании беременности следует еще раз пересмотреть необходимость противоэпилептической терапии. Резкое прекращение приема противоэпилептических препаратов недопустимо, поскольку это может привести к возникновению судорог и существенно ухудшить состояние матери и ребенка. Задержка развития у детей женщин с эпилепсией наблюдается редко. Габапентин проникает через плаценту у человека. Данные о применении габапентина у беременных отсутствуют или ограничены. Исследования на животных показали репродуктивную токсичность. Потенциальный риск для человека неизвестен. Габапентин не следует применять в период беременности, это целесообразно только в случае, если потенциальная польза для матери явно превышает возможный риск для плода. Нет единого мнения о том, способен ли этот препарат, применяемый женщинами с эпилепсией в период беременности, повышать риск развития врожденной патологии у ребенка.

Особенности назначения габапентина детям?

Габапентин показан для лечения детей с эпилепсией: как дополнительная терапия в возрасте старше 6 лет, как монотерапия в возрасте старше 12 лет. Влияние долгосрочного (более 36 нед) применения габапентина на обучаемость, интеллект и развитие у детей и подростков детально не изучено. Поэтому, определяя необходимость длительной терапии, следует учитывать возможные риски.

Начальная доза препарата должна составлять 10–15 мг/кг/сут. Эффективная доза должна быть достигнута титрованием дозы препарата в течение 3 сут. Эффективная доза габапентина у детей составляет 25–35 мг/кг/сут. Доказано, что дозу 50 мг/кг/сут хорошо переносили пациенты в рамках долгосрочных клинических исследований. Общую суточную дозу следует разделить на равные части (прием 3 раза в сутки); максимальный интервал между приемами препарата не должен превышать 12 ч.

Кроме того, габапентин можно применять в комбинации с другими противоэпилептическими препаратами, так как при этом не изменяется концентрация габапентина или концентрации других противоэпилептических препаратов в плазме крови.

Как принимать габапентин: до или после еды?

Габапентин можно принимать независимо от приема пищи или вместе с пищей.

Можно ли пить алкоголь при приеме габапентина?

Алкоголь может усиливать побочные эффекты габапентина со стороны центральной нервной системы (например сонливость, атаксия).

Как правильно отменять прием габапентина?

В соответствии с текущими клиническими рекомендациями следует отменять габапентин постепенно в течение минимум 1 нед, независимо от показания.

Какие могут быть осложнения при приеме габапентина?

При приеме габапентина могут наблюдаться такие осложнения, как: