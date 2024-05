Фолиевая кислота: вопросы и ответы

Фолиевая кислота (птероилглутаминовая кислота), или витамин Вс, В 9 , в печени восстанавливается до тетрагидрофолата. Тетрагидрофолат, в свою очередь, является коферментом во многих метаболических процессах. Он необходим для нормального кроветворения (играет важную роль в процессе дозревания мегалобластов и образования нормобластов, стимулирует эритропоэз). Кроме того, тетрагидрофолат принимает участие в синтезе некоторых аминокислот (включая метионин, серин, глицин и гистидин), пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов, в обмене холина (является предшественником нейромедиатора ацетилхолина). Важными являются функции тетрагидрофолата во время беременности: он способствует нормальному дозреванию и функционированию плаценты, оказывает защитное действие в отношении тератогенных факторов (снижает риск развития врожденных пороков развития нервной системы у плода). У мужчин фолиевая кислота принимает участие в процессе дозревания сперматозоидов. В организм она поступает с продуктами питания (такими как свежие овощи, прежде всего листовые, зелень, печень, яичный желток и др.) и синтезируется микрофлорой кишечника.

Фолиевая кислота: зачем принимать женщинам?

Доказано, что поступление с пищей витаминов и минералов у женщин репродуктивного возраста значительно ниже физиологической нормы. Наиболее часто у них отмечают дефицит фолатов, железа, витаминов D, A и B 6 , цинка.

Гиповитаминозы и микроэлементозы вследствие несбалансированного рациона питания являются одной из причин возникновения врожденных пороков развития и других патологий плода, а также патологического течения беременности. Известно, что врожденные пороки развития могут возникать вследствие разнообразных эндогенных и экзогенных факторов (генетические дефекты, воздействие токсических веществ, лекарственных средств, ионизирующей радиации, экстрагенитальная патология у будущей матери и др.). Одним из факторов риска нарушений развития плода является дефицит фолиевой кислоты. В многочисленных исследованиях подтверждено, что прием этого витамина при подготовке к зачатию и в период беременности позволяет снизить риск развития дефектов нервной трубки плода (то есть тяжелой патологии нервной системы будущего ребенка). Особенно важно достаточное поступление фолиевой кислоты до зачатия и в I триместр беременности.

Показания к применению фолиевой кислоты

Фолиевая кислота показана:

при анемии: мегалобластной, макроцитарной, сидеробластной, пострезекционной (связанная с удалением части желудка или кишечника), анемии, связанной с синдромом мальабсорбции при хронических воспалительных заболеваниях кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона), туберкулезе кишечника, спру и глютеновой энтеропатии;

при анемии и лейкопении вследствие воздействия ионизирующей радиации и токсического действия химических веществ/лекарственных средств;

в качестве профилактики в рамках преконцепционной подготовки и во время беременности с целью предупреждения развития врожденных пороков плода;

в качестве профилактики для коррекции дефицита фолиевой кислоты, возникающего при длительном лечении антагонистами фолиевой кислоты (метотрексат, сульфаметаксозол/триметоприм) и противосудорожными средствами (фенитоин, примидон, фенобарбитал);

при дефиците фолиевой кислоты, связанном с несбалансированным или недостаточным питанием;

в составе комплексной терапии мужчин с бесплодием вследствие сниженного сперматогенеза;

в составе комплексного лечения пациентов с полиневритами и полинейропатиями, в том числе алкогольного генеза (алкоголь усиливает выведение фолиевой кислоты и способствует развитию дефицита данного витамина);

в комплексном лечении женщин с дисплазией шейки матки;

как вспомогательное средство в терапии пациентов с депрессией и синдромом повышенной тревожности.

В зависимости от дозы, содержащейся в 1 таблетке фолиевой кислоты, показания к применению могут несколько отличаться. Это связано с тем, что в терапии пациентов с различными заболеваниями применяются разные дозы фолиевой кислоты.

Как принимать таблетки фолиевой кислоты?

Фолиевую кислоту в форме таблеток принимают внутрь, после еды.

В какой дозе принимать таблетки фолиевой кислоты?

Рекомендуемая доза фолиевой кислоты значительно отличается в зависимости от клинической ситуации. Рекомендуемая доза может варьировать у разных пациентов даже при одинаковом диагнозе.

С терапевтической целью (например при развитии макроцитарной анемии) взрослым и женщинам в период грудного вскармливания может рекомендоваться прием до 5 мг фолиевой кислоты в сутки. Курс лечения может составлять 20–30 дней. Повторные курсы обычно рекомендуют не ранее чем через месяц после окончания предыдущего курса.

При длительном применении фолиевой кислоты рекомендуется ее сочетанный прием с витамином В 12 (для профилактики развития дефицита этого витамина).

Для профилактики дефицита фолиевой кислоты вследствие несбалансированного или недостаточного питания рекомендуется прием фолиевой кислоты по 20–30 дней в дозе 1–5 мг. Перерыв между курсами — 1 мес.

В терапии пациентов с мегалобластной анемией фолиевая кислота применяется в дозе 5 мг/сут. Курс лечения обычно составляет 4 мес.

В комплексной терапии олигоспермии рекомендуется применение фолиевой кислоты в дозе 5 мг/сут.

Всем беременным и женщинам, планирующим беременность рекомендуется ежедневный прием 400 мкг (0,4 мг) фолиевой кислоты. Учитывая то, что до 50% беременностей во всем мире являются незапланированными, ежедневный прием 400 мкг фолиевой кислоты может быть рекомендован женщинам репродуктивного возраста.

Обычно максимальная суточная доза фолиевой кислоты составляет 5 мг/сут. Однако в некоторых случаях препарат может применяться в более высоких дозах. Так, при спру, осложненном макроцитарной анемией, синдроме мальабсорбции, связанном с воспалительными заболеваниями кишечника, при целиакии может быть рекомендован прием фолиевой кислоты в дозе 5—15 мг/сут.

Исходя из указанных выше дозировок для взрослых пациентов, фолиевая кислота может применяться как в форме таблеток 5 мг (при применении 5–15 мг/сут), так и в форме таблеток, содержащих 1 мг действующего вещества (по 1–2 таблетки 1–3 раза в сутки).

Фолиевая кислота в форме таблеток, содержащих 5 мг действующего вещества, применяется только для лечения взрослых пациентов.

В какой дозе назначают фолиевую кислоту детям?

Фолиевая кислота в форме таблеток, содержащих 1 мг действующего вещества применяется в педиатрической практике для лечения детей в возрасте старше 3 лет. В зависимости от возраста ребенка, диагноза и тяжести течения заболевания фолиевая кислота может применяться в дозе 1–2 мг/сут. Максимальная доза фолиевой кислоты для детей составляет 2 мг/сут.

Случаи, когда рекомендуется сочетанный прием фолиевой кислоты и препаратов железа

Беременным с профилактической целью рекомендуется применение препаратов железа в дозе 30–60 мг/сут и фолиевой кислоты в дозе 400 мкг. В результате многочисленных исследований установлено, что ежедневный прием 400 мкг фолиевой кислоты и 30–60 мг железа позволяет снизить риск развития пороков плода, послеродового сепсиса, преждевременных родов и рождения детей с низкой массой тела.

Также ежедневный прием в течении первых 3 месяцев беременности фолиевой кислоты в терапевтической дозе (4 мг/сут) в комбинации с препаратами железа рекомендуется беременным при сниженном уровне гемоглобина в крови. Затем дозу фолиевой кислоты снижают до 4 мг 1 раз в неделю, а дозу препаратов железа снижают до профилактической при достижении уровня гемоглобина выше 110г/л.

В каких случаях и в каких дозах следует принимать витамин В 12 и фолиевую кислоту сочетанно

При макроцитарных анемиях, сопровождающихся появлением симптомов поражений нервной системы, фуникулярным миелозом, рекомендуется комбинированный прием витамина В 12 (цианокоболамина) и фолиевой кислоты.

Как принимать фолиевую кислоту беременным

Всем беременным и женщинам, планирующим беременность, рекомендуется ежедневный прием 400 мкг (0,4 мг) фолиевой кислоты.

В каких случаях беременной может быть рекомендована более высокая доза фолиевой кислоты?

Беременным с наследственной недостаточностью фермента метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) рекомендуются более высокие профилактические дозы фолиевой кислоты. Обычно в таком случае показан прием 800 мкг фолиевой кислоты в сутки. Недостаточность фермента приводит к снижению усвоения фолиевой кислоты. Согласно данным Украинского института клинической генетики Харьковского национального медицинского университета, снижение активности фермента MTHFR на 65% наблюдается у гомозиготных носителей мутации гена, кодирующего синтез данного фермента (7,04% украинцев) и на 30% — у гетерозиготных носителей данной мутации (40,7% украинцев). При наличии этих генетических мутаций количество фолиевой кислоты, которое может быть усвоено при приеме дозы 400 мкг, значительно снижено. Это значит, что около 50% беременных даже при ежедневном применении дозы 400 мг не получают необходимой дозы фолиевой кислоты! Доказано, что 800 мкг фолиевой кислоты обеспечивают организм фолатами даже при наличии дефекта фермента MTHFR по гетерозиготному типу. В то же время такая доза не грозит передозировкой женщинам с нормально функционирующим ферментом MTHFR. Таким образом, гинеколог, наблюдающий беременность, может рекомендовать прием 800 мкг фолиевой кислоты с профилактической целью или рекомендовать консультацию генетика и генетические обследования для определения недостаточности фермента метилентетрагидрофолатредуктазы. Беременным при сниженном уровне гемоглобина в крови в І триместр беременности фолиевую кислоту рекомендуется применять в дозе 4 мг/сут в комбинации с препаратами железа (предпочтительно с препаратами двухвалентного железа). Затем дозу фолиевой кислоты снижают до 4 мг 1 раз в неделю. Рекомендуемая доза для женщин группы риска возникновения пороков развития плода составляет 5 мг. В такой дозе рекомендуется принимать препарат, начиная с этапа планирования беременности (как минимум в течении 4 нед до предполагаемого зачатия) и в течении первых 3 мес беременности.

Нужно ли беременной принимать фолиевую кислоту отдельно, если она уже принимает витаминно-минеральный комплекс для беременных?

Согласно рекомендациям Рабочей группы по профилактике заболеваний США (United States Preventive Services Task Force — USPSTF), женщинам, планирующим беременность, рекомендуются витаминные комплексы, содержащие 400–800 мкг фолиевой кислоты.

В соответствии с рекомендациями по преконцепционной подготовке комитета по генетике Общества акушеров и гинекологов Канады (Genetics Committee of the Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada) для профилактики врожденных пороков развития необходимо принимать:

при низком риске — мультивитаминные комплексы, содержащие 0,4–1,0 мг фолиевой кислоты за 2–3 мес до предполагаемого зачатия, на протяжении всей беременности и 6 нед после родов (период грудного вскармливания);

при умеренном риске — мультивитаминные препараты с 1,0 мг фолиевой кислоты не менее 3 мес до момента предполагаемого зачатия, на протяжении 12 нед гестации, затем — 0,4–1,0 мг фолиевой кислоты с 12-й недели до окончания беременности и в послеродовой период на протяжении 6 нед;

при высоком риске — мультивитамины с 1,0 мг фолиевой кислоты и дополнительно 3,0 мг фолиевой кислоты (то есть 4,0 мг фолиевой кислоты в сутки) или препараты, содержащие 5,0 мг фолиевой кислоты, не менее 3 мес до предполагаемого зачатия и в I триместр беременности. Со II триместра рекомендуется прием фолиевой кислоты в профилактических дозах и на протяжении 6 нед в послеродовый период.

Симптомы дефицита фолиевой кислоты в организме

По анализам крови выявляют признаки фолиево-дефицитной анемии (уменьшение количества эритроцитов, они приобретают вид макроцитов, цветной показатель часто превышает 1,0). Также зачастую отмечается гипергомоцистеинемия. Могут развиваться лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз.

Симптомы дефицита фолиевой кислоты включают бледность кожных покровов, вялость, общую слабость, снижение работоспособности (астенический синдром), нарушения сна (возможна дневная сонливость и нарушения ночного сна), головокружение. Иногда отмечают поражения нервной системы и психические нарушения (депрессия, тревожно-невротический синдром, обострение имеющихся психических заболеваний, включая шизофрению). Также может поражаться желудочно-кишечный тракт: развиваются глоссит, стоматит, язвенный гастрит, энтерит.

Чем опасен дефицит фолиевой кислоты

Дефицит фолиевой кислоты в период беременности повышает риск развития преэклампсии, синдрома задержки внутриутробного развития плода, спонтанного прерывания беременности, преждевременных родов. При этом патофизиологическую роль играет не только недостаточность фолатов, но и токсическое действие гомоцистеина, поскольку он свободно проникает через плаценту.

Дефицит фолиевой кислоты приводит к гипергомоцистеинемии, которая обусловливает развитие эндотелиальной дисфункции, повышенное тромбообразование, иммунную дезадаптацию, оксидативный стресс. Эти патофизиологические процессы приводят к нарушению маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровообращения, нарушению внутриутробного развития плода.

В каких продуктах содержится фолиевая кислота?

Фолиевая кислота содержится в разнообразных продуктах, включая горох, фасоль, бобы, укроп, петрушку и другую зелень, шпинат, спаржу, брюссельскую капусту, морковь, брокколи, свеклу, апельсин, говяжью печень, говядину, яичный желток и др.

Фолиевая кислота — это какой витамин?

Фолиевая кислота также известна как витамин Вс, витамин В 9 .

Можно ли принимать одновременно фолиевую кислоту и алкоголь?

Алкогольные напитки увеличивают выведение фолиевой кислоты из организма и обусловливают развитие дефицита данного витамина.

Почему возникает дефицит фолиевой кислоты в организме?

Дефицит фолиевой кислоты возникает даже у здоровых людей при несбалансированном питании, употреблении большого количества продуктов с высокой степенью обработки, у беременных вследствие повышенной потребности в данном витамине. Недостаточность фолиевой кислоты может развиваться при нарушении всасывания в кишечнике — синдроме мальабсорбции вследствие хронических воспалительных заболеваний кишечника или при удалении части желудка или кишечника. Кроме того, к развитию дефицита фолиевой кислоты приводит прием целого ряда лекарственных средств и алкогольных напитков (алкоголь ускоряет экскрецию фолиевой кислоты). При дисбактериозе нарушается синтез фолиевой кислоты кишечной микрофлорой, что тоже может обусловливать развитие гиповитаминоза В 9 .

Фолиевая кислота 5 мг — это сколько микрограмм?

5 мг фолиевой кислоты — это 5000 мкг.

Фолиевая кислота 400 мкг — это сколько миллиграмм?

400 мкг фолиевой кислоты соответствуют 0,4 мг.

Фолиевая кислота 1 мг — это сколько микрограмм?

1 мг фолиевой кислоты — это 1000 мкг.

Фолиевая кислота: какой препарат выбрать?

В качестве альтернативы применению фолиевой кислоты зачастую рекомендуется применять 5-метил-тетрагидрофолат (5-МТГФ). Это объясняется тем, что большая часть пищевых фолатов и фолиевая кислота метаболизируются в 5-МТГФ. В то же время эффективность и безопасность приема 5-МТГФ с целью профилактики или для лечения дефицита фолатов и связанных с ним состояний все еще изучаются. В отношении фолиевой кислоты на сегодня проведено большое количество исследований с большим количеством участников. Среди акушеров-гинекологов и генетиков также существует мнение, что для достижения оптимального усвоения фолатов необходимо применять фолиевую кислоту и 5-МТГФ в соотношении 1:1. Учитывая разнообразие препаратов и их доз, в каждом конкретном случае необходима консультация врача — акушера-гинеколога, семейного врача или генетика для подбора оптимального препарата и дозы.

Фолиевая кислота: выбор оптимальной дозы при гипергомоцистеинемии

Повышение уровня гомоцистеина в плазме крови — гипергомоцистеинемия приводит к развитию эндотелиальной дисфункции, повышенному риску тромбообразования, иммунной дезадаптации, оксидативному стрессу. Данные исследований свидетельствуют, что при дефиците фолатов в организме повышается уровень гомоцистеина. При этом показано, что 800 мкг фолатов снижают уровень гомоцистеина в среднем на 23%. Что важно, повышение дозы фолиевой кислоты до 3–5 мг/сут лишь незначительно более выраженно способствует снижению уровня гомоцистеина.