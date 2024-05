У многих онкологических больных развивается анемия. Анемия — причина быстрой утомляемости, слабости и снижения физической активности. Медикаментозная терапия редко оказывается эффективной при такой патологии. Исследователи из Базельского университета (University of Basel) установили причины развития анемии у онкобольных. Кроме того, они выяснили, что физические упражнения могут способствовать улучшению общего состояния больного с анемией, которая развивается на фоне рака.

Двумя основными симптомами рака являются уменьшение мышечной массы и снижение уровня гемоглобина. Это приводит к уменьшению массы тела, усталости, сонливости и снижению физической работоспособности. Более того, оба симптома — атрофия и анемия – становятся причиной обращения к врачу, благодаря чему опухоль и диагностируют. Сегодня детально не установлено, какие именно механизмы обусловливают атрофию мышц и развитие анемии при онкопатологии, так что эффективные методы лечения и профилактики в настоящее время отсутствуют.

Тот факт, что анемия отягчает общее состояние и может стать препятствием для проведения полного курса лечения онкологического заболевания, подчеркивает необходимость безотлагательного изучения причин и потенциальных средств лечения. В сотрудничестве с кафедрой биомедицины Базельского университета (Department of Biomedicine at the University of Basel) исследовательская группа профессора Кристофа Хандшина (Christoph Handschin) из Биоцентра (Biozentrum) продемонстрировала на мышиной модели, что рак не только вызывает системную воспалительную реакцию, но и существенно изменяет пути метаболизма липидов и других нутриентов в организме.

Когда организм не справляется

Биологические процессы, происходящие в опухолевой массе, приводят к усиленному разрушению эритроцитов. В публикации в журнале «Science Advances» описано, что физические упражнения нормализуют эти метаболические нарушения и тем самым уменьшают выраженность анемии, ассоциированной с раком.

Организм пытается компенсировать потерю эритроцитов, увеличивая их образование в костном мозге и селезенке, но безуспешно. Повышенного производства клеток крови недостаточно для предупреждения анемии, связанной с опухолью. К. Хандшин отмечает, что благодаря исследованию появилась возможность выяснить, как именно развивается анемия на фоне рака. Опухолевая масса значительно изменяет метаболизм липидов и других нутриентов. Вследствие этого резко повышается интенсивность процессов разрушения эритроцитов макрофагами.

Физические упражнения нормализуют обмен веществ и устраняют анемию

Исследовательская группа попыталась нормализовать обмен веществ лекарственными средствами. Однако ни один из препаратов не смог значительно уменьшить выраженности анемии. Впрочем метаболизм можно регулировать при помощи физических упражнений, в том числе и повышать содержание эритроцитов в крови. Установлено, что с помощью физических упражнений скорость образования эритроцитов может быть снижена с аномально высокой до почти нормы.

Физические упражнения позволяют модулировать процессы вызванного опухолью патологического метаболического ремоделирования и воспаления в достаточной степени, чтобы подавить избыточное образование и разрушение клеток крови.

Результаты этого исследования позволяют по-новому подходить к вопросам лечения опухолевой анемии. Полученные данные свидетельствуют о том, что физические упражнения являются перспективным вспомогательным методом для больных раком, поскольку они предупреждают развитие анемии и связанной с ней усталости и сонливости, в результате чего улучшается общее самочувствие и качество жизни. Это также способствует улучшению переносимости лучевой и химиотерапии.

По материалам www.news-medical.net/news