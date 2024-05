В недавнем исследовании, проведенном учеными из Кембриджского университета (University of Cambridge), Великобритания, показано, что сокращение времени физической активности у лиц в возрасте старше 60 лет связано с более низким качеством жизни. Также выявлено, что увеличение времени, проводимого в сидячем положении, например, при просмотре телевизора или чтении, приводит к снижению качества жизни у лиц пожилого возраста. Результаты исследования опубликованы в журнале «Health and Quality of Life Outcomes».

Исследователи подчеркнули необходимость поощрять пожилых людей оставаться активными.

Известно, что физическая активность способствует снижению риска развития ряда заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, сахарный диабет и рак. Национальная служба здравоохранения (National Health Service ) рекомендует взрослым заниматься физической активностью умеренной интенсивности не менее 150 мин и высокой интенсивности не менее 75 мин в неделю. Кроме того, лицам пожилого возраста также рекомендуется прерывать длительные периоды малоподвижного образа жизни легкой активностью.

В исследовании проанализированы уровни физической активности 1433 участников в возрасте 60 лет и старше с помощью акселерометров. Участники были набраны для участия в исследовании EPIC (Европейское проспективное исследование рака — European Prospective Investigation into Cancer) в Норфолке.

У участников проанализированы качество жизни, связанное со здоровьем, мера здоровья и благополучия, которая включает наличие/интенсивность болевого синдрома, способность заботиться о себе и тревогу/настроение. Все участники заполняли опросник для определения качества жизни. Более низкие показатели качества жизни были связаны с повышенным риском госпитализации, худшими исходами после госпитализации и повышенным риском летального исхода. Период наблюдения составил 6 лет.

В исследовании установлено, что у лиц, которые вели физически активный образ жизни и проводили меньше времени в сидячем положении, было более высокое качество жизни. Также у них отмечен более низкий риск госпитализации и летального исхода.

Доктор Дхарани Йерракальва (Dharani Yerrakalva) из Департамента общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи (Department of Public Health and Primary Care) Кембриджского университета отметил, что сохранять физическую активность и ограничивать время, проведенное в сидячем положении, действительно важно на любом этапе жизни. Это особенно имеет большое значение в пожилом возрасте, поскольку может привести к потенциально значительному улучшению качества жизни, физического и психического благополучия. Доктор Д. Йерракальва подчеркнул, что физическая активность способствует уменьшению выраженности болевого синдрома при таких распространенных заболеваниях, как остеоартрит, способствует повышению мышечной силы и, соответственно, улучшению способности лиц пожилого возраста заботиться о себе. Кроме того, физическая активность способствует снижению риска развития/уменьшению выраженности тревоги и депрессии.

Эксперты рекомендуют лицам пожилого возраста в качестве физической активности следующие занятия:

ежедневная прогулка — в идеале не менее 20 мин;

садоводство;

поездки на велосипеде;

танцы;

большой теннис.

По материалам www.medicalxpress.com