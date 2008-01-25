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Новости медицины и фармацииФибрилляция предсердий: поддерживать синусовый ритм помогут физические упражнения

Фибрилляция предсердий: поддерживать синусовый ритм помогут физические упражнения

Опубликовано  27.08.2021

На Конгрессе Европейского общества кардиологов (The European Society of Cardiology — ESC) были представлены данные последних исследований. Эти результаты продемонстрировали, что регулярные занятия физической культурой на протяжении 6 мес способствуют поддержанию синусового ритма и снижают выраженность симптомов аритмии у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП).

Автор исследования ACTIVE-AF доктор Адриан Эллиотт (Adrian Elliott) из Университета Аделаиды, Австралия (University of Adelaide, Australia), рассказывает, что исследование показало, что некоторые пациенты с аритмией могут поддерживать синусовый ритм при помощи физической активности без необходимости сложных вмешательств, таких как абляция или медикаментозная терапия.

При ФП сердечный ритм ускоренный и нерегулярный. Наиболее частыми симптомами являются ощущение учащенного сердцебиения, одышка, головокружение и быстрая утомляемость, которые могут существенно снижать качество жизни. Кроме того, у таких пациентов значительно повышен риск развития инсульта и сердечной недостаточности. Это распространенное нарушение ритма — по оценкам экспертов, оно наблюдается у более 30 млн человек в мире. При этом считается, что ФП выявляют у каждого третьего человека в возрасте старше 55 лет.

Физическая реабилитация рекомендуется пациентам с ИБС и сердечной недостаточностью, но лишь в нескольких исследованиях изучали ее влияние на ФП. Результаты наблюдательного исследования продемонстрировали, что у пациентов, которые улучшили физическую форму (включая кардиореспираторную и мышечную системы) в течение 5 лет наблюдения, отмечали значительно меньшую вероятность рецидивов ФП. Результаты другого рандомизированного контролируемого исследования показали, что у больных получающих медикаментозное лечение ФП и дополнительно прошедших 12 нед аэробных интервальных тренировок, длительность приступа ФП была меньше, чем у пациентов получавших только медикаментозную терапию. Однако в это исследование был включен всего 51 пациент, а последующее наблюдение длилось лишь 4 нед.

В исследовании ACTIVE-AF оценивали влияние 6-месячной программы упражнений, сочетающей аэробные упражнения под наблюдением и в домашних условиях, на частоту рецидивов ФП и тяжесть симптомов на протяжении 12 мес (полгода по окончании программы физической реабилитации). В исследование были включены пациенты с короткими эпизодами ФП (пароксизмальная ФП) или более длительными эпизодами, требующими вмешательства для восстановления синусового ритма (персистирующая ФП). Больные, у которых нормальный ритм сердца не восстанавливается (постоянная ФП), были исключены.

В ходе исследования 120 пациентов с симптоматической ФП были случайным образом распределены на группы: в 1-й группе участники получали стандартное лечение; во 2-й группе участники кроме стандартного лечения занимались по программе 6-месячной физической реабилитации. Эта программа включала занятия с инструктором (еженедельно в течение 3 мес, затем 1 раз в 2 нед в течение 3 мес) и индивидуальный еженедельный план для выполнения дома. Была поставлена цель за 6 мес увеличить количество аэробных упражнений до 3,5 ч в неделю. Занятия под наблюдением, как правило, были более интенсивными для повышения кардиореспираторной подготовки, в то время как домашние упражнения обычно представляли собой аэробную активность умеренной интенсивности по выбору пациента (например, ходьба, занятия на велотренажере, плавание). 1-я же группа получила рекомендации по физическим упражнениям, но без активного вмешательства. Все пациенты получали обычную медицинскую помощь от своего кардиолога, который не знал о распределении пациентов по группам.

По прошествии 12 мес проводилась оценка выраженности симптомов ФП, также оценивали долю пациентов с рецидивами ФП в каждой группе. Рецидивы ФП определялись как эпизоды продолжительностью более 30 с, возникшие после абляции или на фоне продолжающейся антиаритмической лекарственной терапии.

Средний возраст пациентов в исследовании составлял 65 лет, 43% были женщинами. Через 12 мес частота рецидивов ФП была значительно ниже в группе, проходившей физическую реабилитацию (60%), по сравнению с 1-й группой (80%) с коэффициентом риска 0,50 (95% доверительный интервал 0,33–0,78; p = 0,002). Как полагает доктор А. Эллиотт, это означает, что физические упражнения способствуют поддержанию нормального ритма сердца и снижению потребности в медикаментозной терапии и инвазивных вмешательствах (например абляция).

У пациентов в группе, проходившей физическую реабилитацию, также наблюдалось значительное уменьшение выраженности симптомов через 12 мес по сравнению с 1-й группой. А. Эллиот прокомментировал, что у пациентов, выполнявших физические упражнения, наблюдалась меньшая выраженность сердцебиения, одышки и утомляемости.

В результате ученые пришли к выводам, что проведенное исследование свидетельствует о том, что аэробные упражнения должны быть включены в схему лечения пациентов с симптоматической ФП. Физическую реабилитацию следует сочетать с приемом препаратов по рекомендации кардиолога, лечением ожирения, артериальной гипертензии и апноэ во сне. Пациенты должны стремиться к тому, чтобы заниматься аэробными упражнениями до 3,5 ч в неделю и включать некоторые нагрузки с более высокой интенсивностью для улучшения кардиореспираторной подготовки.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  27.08.2021

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