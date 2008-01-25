Фенибут: вопросы и ответы

Фенибут — это производное γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) и фенилэтиламина. В головном мозге он связывается с рецепторами ГАМК-ß и также вызывает снижение активности потенциал-зависимых кальциевых каналов нейронов. Препарат относится к психостимулирующим и ноотропным средствам и оказывает антиамнестическое, антигипоксическое, ноотропное (стимулирует процессы обучения, способствует повышению продуктивности умственного труда), транквилизирующее, противопароксизмальное действие — фенибут не только усиливает эффект противосудорожных препаратов, но и сам проявляет противоэпилептические свойства и способствует уменьшению выраженности нистагма. Препарат улучшает память, способность к обучению, повышает устойчивость клеток головного мозга к гипоксии (недостатку кислорода). Транквилизирующий эффект лекарственного средства приводит к уменьшению выраженности тревожности, ощущения немотивированного беспокойства, страха, перепадов настроения, раздражительности, способствует улучшению сна. При этом препарат не оказывает ни возбуждающего, ни седативного действия.

Как действует фенибут?

Фенибут оказывает антигипоксический эффект — защищает клетки от последствий недостатка кислорода при нарушениях кровообращения или вследствие других причин. Одно из основных клинических действий фенибута — антиамнестический: препарат улучшает память. Фенибут улучшает когнитивные функции, то есть связанные с процессами познания и обучения. Он уменьшает выраженность головной боли, ощущения тяжести в голове. Дополнительным преимуществом препарата является то, что он уменьшает психоэмоциональное напряжение, тревожность, страх, раздражительность, астению, оказывает умеренное седативное действие. Важно, что фенибут уменьшает выраженность нистагма. Препарат способствует улучшению сна, повышению активности, продуктивности, инициативности, точности двигательных реакций, стабилизации эмоционального фона и уменьшает выраженность перепадов настроения. При этом фенибут не оказывает ни угнетающего (не вызывает сонливости, снижения трудоспособности, внимания), ни возбуждающего действия. При сочетанном применении фенибут усиливает эффект снотворных, противосудорожных, нейролептических и наркотических средств.

Фенибут — показания к применению

Фенибут показан при широком спектре заболеваний. Одно из основных показаний к приему препарата — тревожно-невротические состояния, сопровождающиеся такими симптомами, как эмоциональная лабильность, снижение памяти, способности к концентрации внимания, беспокойство, тревожность, немотивированный страх. Применяется фенибут и в лечении пациентов с неврозом навязчивых состояний, а также для профилактики стрессовых реакций перед медицинскими вмешательствами (включая болезненные диагностические процедуры и операции).

Фенибут применяют в комплексном лечении больных алкоголизмом, для купирования абстинентного синдрома, а также в терапии пациентов с болезнью Меньера, головокружением и для профилактики укачивания.

У пациентов пожилого возраста фенибут рекомендуют для уменьшения выраженности беспокойства в ночное время и в комплексном лечении при нарушениях сна (бессоннице).

В педиатрической практике фенибут применяют у детей в возрасте старше 8 лет с энурезом (ночным недержанием мочи), различными тиками, заиканием.

Формы выпуска фенибута

Фенибут выпускается в таблетках по 250 мг.

В то же время другие препараты, содержащие фенибут в качестве действующего вещества выпускаются и в капсулах по 250, 500 мг и порошке для приготовления орального раствора (в форме саше, содержащих 100 или 500 мг фенибута). Оральный раствор удобно применять у детей и у пациентов, испытывающих трудности с глотанием капсул или таблеток.

Как принимать фенибут — до или после еды?

Фенибут рекомендуется принимать до еды. Для профилактики кинетоза (укачивания) фенибут принимают независимо от приема пищи за час перед предполагаемой поездкой, плаванием или при появлении первых симптомов укачивания.

Сколько раз в день принимать фенибут?

Доза фенибута определяется в зависимости от диагноза и тяжести течения заболевания. Так, разовая доза может составлять 1–3 таблетки или капсулы по 250 мг, суточная — до 2500 мг. При применении других форм выпуска (кроме фенибута выпускаются препараты с другими торговыми названиями в форме капсул, порошка для приготовления орального раствора, содержащие то же действующее вещество — фенибут) количество таблеток, капсул или саше с порошком на один прием пересчитывается, исходя из этих доз в милиграммах.

Например, при астении, тревожно-невротических состояниях фенибут обычно рекомендуют принимать по 1–2 таблетки 250 мг 3 раза в сутки.

При болезни Меньера рекомендуют более высокие дозы — по 3 таблетки 3 раза в сутки с последующим снижением дозы.

Для купирования абстинентного синдрома при алкоголизме может рекомендоваться прием 1–2 таблеток 3 раза в сутки и 3 таблеток перед сном.

Для профилактики укачивания обычно достаточно приема 1–2 таблеток фенибута за 1 ч до поездки или при первых симптомах укачивания.

Как принимать фенибут в пожилом возрасте?

Пациентам пожилого возраста рекомендуется не превышать разовую дозу в 500 мг (2 таблетки). Соответственно, максимальная суточная доза для пациентов пожилого возраста — 1500 мг.

Как принимать фенибут детям?

Детям в возрасте старше 8 лет рекомендуют принимать по 1 таблетке фенибут 250 мг 3 раза в сутки.

Дети в возрасте старше 14 лет должны принимать дозы для взрослых пациентов.

В то же время в инструкции к препаратам Нообут ІС и Ноофен (в тех лекарственных формах, в которых доза действующего вещества 100 мг), содержащим в качестве действующего вещества фенибут, указано, что препарат может применяться у детей в возрасте старше 3 лет. Для детей рекомендуется применять препарат в форме таблеток или саше с порошком для приготовления орального раствора, содержащих 100 мг фенибута.

Как долго принимать фенибут?

Длительность курса лечения зависит от диагноза и тяжести течения заболевания.

Курс лечения при тревожно-невротических состояниях, астеническом синдроме обычно составляет 2–3 нед. При необходимости врач может продлить курс лечения до 4–6 нед.

При лечении пациентов с болезнью Меньера обычно рекомендуется курс терапии продолжительностью до 3 нед с коррекцией дозы каждые 5–7 дней (в начале курса назначают максимальные дозы препарата и затем их снижают).

При головокружении, вызванном патологией вестибулярного аппарата, курс лечения может составлять 12–20 дней в зависимости от выраженности и этиологии (причины) нарушений.

Для профилактики укачивания обычно достаточно приема 1–2 таблеток фенибута за 1 ч до поездки или при первых симптомах укачивания.

Как принимать фенибут, если пропустил дозу препарата?

Если прием одной или нескольких доз был пропущен, нет необходимости принимать более высокую дозу препарата в следующий прием. Рекомендуется продолжить лечение в ранее назначенных дозах.

Что делать, если принял двойную дозу фенибута?

Фенибут — малотоксичный препарат, симптомы передозировки возникают при применении 7—14 г препарата на один прием, что соответствует 28–56 таблеткам (или капсулам) по 250 мг.

Если же принята доза препарата, значительно превышающая рекомендованную врачом, необходимо обратиться за медицинской помощью. В качестве первой помощи проводится промывание желудка. При развитии симптомов передозировки, таких как снижение артериального давления, тошнота, рвота, сонливость/заторможенность — терапия симптоматическая.

Какие побочные эффекты у препарата фенибут?

В начале курса лечения фенибут может вызывать сонливость. При приеме высоких доз (более 2000 мг/сут), могут возникать головокружение и головная боль. При их развитии необходимо снизить дозу препарата.

При приеме препарата могут возникать тошнота, рвота, диарея, боль в эпигастральной области.

Нарушения функции печени могут возникать при длительном приеме препарата в высоких дозах в течении длительного времени.

У детей при нарушении режима приема или несоблюдении рекомендованных доз могут возникать нарушения сна, эмоциональная лабильность.

Возможно развитие аллергических реакций, включая сыпь, гиперемию и зуд кожи, крапивницу.

Можно ли принимать фенибут водителям автотранспорта?

Фенибут может вызывать развитие сонливости, головокружения и других реакций со стороны нервной системы. Если у пациента развиваются такие побочные реакции, то ему не следует водить машину в период лечения фенибутом.

Кому противопоказан фенибут?

Пациентам с аллергической реакцией на фенибут в анамнезе.

Пациентам с острой почечной недостаточностью.

Беременным и кормящим грудью женщинам.

Как фенибут влияет на печень?

В случае длительного применения фенибута, особенно при применении в высоких дозах, рекомендуется контролировать показатели функциональных печеночных проб, поскольку при длительном применении препарата существует риск развития жировой дистрофии печени.

Фенибут — лекарственное средство или диетическая добавка?

В Украине фенибут зарегистрирован как лекарственное средство. В то же время в некоторых странах, включая США, нет зарегистрированных лекарственных средств, содержащих фенибут, только диетические добавки.

Можно ли сочетать прием фенибута и других препаратов, влияющих на нервную систему?

Фенибут можно принимать в сочетании с другими препаратами, применяемыми при неврологических заболеваниях. Обычно при приеме фенибута сочетанно с другими психотропными препаратами, рекомендуется снизить дозу и фенибута, и препарата, с которым его комбинируют. Это связано с тем, что фенибут усиливает и пролонгирует действие других лекарств, влияющих на нервную систему, включая снотворные, антипароксизмальные, наркотические препараты и нейролептики.

Фенибут или Нообут IC — что лучше?

Оба препарата содержат одно и то же действующее вещество — фенибут. Отличается производитель и формы выпуска. Так, фенибут выпускается в форме таблеток по 250 мг, Нообут IC — в форме таблеток по 100 мг и 250 мг и саше 2,5 г для приготовления орального раствора, содержащего 100 мг или 500 мг препарата в одной дозе. Нообут IC 100 мг можно применять у детей в возрасте старше 3 лет.

Фенибут или Ноофен — что лучше?

И Фенибут, и Ноофен содержат действующее вещество фенибут. При этом Фенибут выпускается только в таблетках по 250 мг. Ноофен выпускается в таблетках и капсулах по 250 мг, 500 мг и в форме порошка для приготовления орального раствора, содержащего 100 или 500 мг в одной дозе. Ноофен 100 мг можно применять у детей в возрасте старше 3 лет.

Фенибут или Бифрен — что лучше?

Фенибут и Бифрен содержат одинаковое действующее вещество. Отличается производитель и форма выпуска — Фенибут выпускается в таблетках, а Бифрен в капсулах, содержащих 250 мг фенибута.

Можно ли принимать фенибут без назначения врача?

Фенибут — препарат, отпускаемый без рецепта. В то же время не рекомендуется заниматься самолечением. Прежде чем принимать фенибут, проконсультируйтесь с врачом. Симптомы, описанные в инструкции к препарату, могут наблюдаться при многих заболеваниях, в том числе быстропрогрессирующих и ведущих к тяжелым нарушениям. Только врач после детального опроса, осмотра, а при необходимости и проведения дополнительных исследований определит, показан ли в конкретном случае фенибут, и, если показан, то в какой дозе, на какой срок лечения и необходимо ли его сочетать с другими препаратами/немедикаментозными методами лечения.