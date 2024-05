В результате 2-летнего исследования было установлено, что у участников, которые употребляли около ½ стакана грецких орехов каждый день, был зафиксирован более низкий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) по сравнению с их же уровнями в начале исследования. У этих людей также наблюдалось снижение уровня общего холестерина.

Все больше результаты научных исследований демонстрируют, что грецкие орехи с высоким содержанием омега-3 жирных кислот могут использоваться в качестве профилактики развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Например, данные метаанализа Trusted Source (2019 г.) демонстрируют связь между употреблением грецких орехов и более низкой заболеваемостью и летальным исходом от сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, а также фибрилляцию предсердий.

Новое исследование, результаты которых опубликованы в журнале «Circulation» Американской кардиологической ассоциации, посвящено исследованию того, влияет ли добавление в течение 2 лет грецких орехов в ежедневный рацион питания на уровень холестерина. Более того, это исследование ориентировано на лиц пожилого возраста.

Авторы исследования установили, что у людей, которые употребляли грецкие орехи, снижается уровень общего холестерина и незначительно — холестерина ЛПНП, который часто называют «плохим» холестерином.

Кроме того, ученые измерили уровень холестерина ЛПНП у участников — именно он формирует атеросклеротические бляшки, когда в артериях накапливаются жировые отложения, из-за которых происходит сужение просвета сосудов. Они установили, что ежедневное потребление грецких орехов уменьшает как общее количество частиц ЛПНП, так и мелких плотных частиц ЛПНП.

Оптимальный состав

Доктор Эмилио Рос (Dr. Emilio Ros,), старший автор текущего исследования и директор Липидной клиники в Службе эндокринологии и питания Клинической больницы Барселоны в Испании (Lipid Clinic at the Endocrinology and Nutrition Service of the Hospital Clínic of Barcelona in Spain), объяснил, как он и его коллеги на протяжении многих лет изучали пользу грецких орехов.

Он подчеркнул, что во многих исследованиях продемонстрировано положительное влияние грецких орехов на организм человека. Это и хорошие результаты по снижению уровня холестерина (стандартный липидный профиль), и улучшение функции эндотелия у пациентов с гиперхолестеринемией, и снижение артериального давления, и противовоспалительный эффект.

Доктор Э. Рос акцентирует внимание на том, что грецкие орехи имеют оптимальный состав питательных и биологически активных веществ, включая значительное количество альфа-линоленовой кислоты, растительных омега-3 жирных кислот, самое высокое содержание полифенолов среди всех орехов и фитомелатонин.

В результате этого исследования было продемонстрировано, что регулярное употребление грецких орехов снижает уровень холестерина ЛПНП и улучшает качество частиц ЛПНП, делая их менее атерогенными (менее склонными к проникновению в стенку артерий и развитию атеросклероза, являющегося основной причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний), и это происходит без нежелательного увеличения массы тела, несмотря на высокое содержание жиров (хотя и полезных растительных жиров) в грецких орехах.

Доктор Э. Рос отметил, что ни одно другое исследование не рассматривало состав липопротеинов, которые, по его словам, могут дать дополнительное представление об антиатерогенном потенциале грецких орехов.

Снижает «плохой» холестерин

Всего исследование завершили 636 участников в возрасте 63–79 лет. Все они проживали либо в Барселоне, Испания, либо в Лома-Линде, Калифорния.

67% участников были женщинами. Добровольцы были когнитивно здоровыми, в их анамнезе не отмечали серьезных заболеваний.

Около ½ всех участников принимали препараты для снижения высокого артериального давления или в связи с гиперхолестеринемией, что характерно для лиц пожилого возраста. 32% участников принимали статины.

1-я группа участников исследования не ела орехи, 2-я же включила в свой рацион питания ½ стакана сырых грецких орехов. Практикующие врачи наблюдали за участниками, следя за тем, чтобы они соблюдали диету и фиксировали изменения их массы тела каждые 2 мес.

Исследователи проверяли уровень холестерина у участников и анализировали уровень и размер липопротеинов с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса.

В ходе исследования было зафиксировано, что в группе участников, употреблявших грецкие орехи, снизился уровень холестерина ЛПНП в среднем на 4,3 мг/дл и общий холестерин — в среднем на 8,5 мг/дл. У участников группы употребления грецких орехов уменьшилось общее количество частиц ЛПНП на 4,3% и мелких плотных частиц ЛПНП — на 6,1%.

Среди участников, которые употребляли грецкие орехи, изменения уровня холестерина ЛПНП различались в зависимости от пола. У мужчин уровень холестерина ЛПНП снизился на 7,9%, у женщин — на 2,6%.

Скромная польза

Доктор Санджив Патель (Dr. Sanjiv Patel), интервенционный кардиолог в Институте сердца и сосудов MemorialCare в Медицинском центре Orange Coast в Фаунтин-Вэлли, Калифорния, указал на то, что у участников исследования фиксировали лишь умеренное снижение уровня холестерина ЛПНП. Он отметил, что уровень холестерина снижается, но не до того уровня, который фиксируется у пациентов, принимающих статины. Таким образом, люди, которые подвергаются значительному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний или у них уже диагностированы такие болезни, не должны заменять статины грецкими орехами. Они могут употреблять орехи вместе с препаратами, но не вместо них.

Действительно, доктор Э. Рос подчеркнул, что в будущем он хотел бы провести исследование, посвященное влиянию добавления грецких орехов в рацион людей, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор С. Патель же советует употреблять не более горсти орехов в день.

Определенные ограничения

Доктор Э. Рос также указал на некоторые ограничения исследования. Например, он объяснил, что исследование не было слепым. Другими словами, участники знали, что они относятся к группе, которая употребляет грецкие орехи.

Он также пояснил, что исследование проводилось не в условиях контролируемого кормления, а с участием людей, которые могли выбирать себе пищу на каждый день, поэтому это не было изоэнергетическим вмешательством, и наблюдалось увеличение потребления энергии и жира в группе, употреблявшей грецкие орехи, что могло повлиять на результаты.

По материалам www.medicalnewstoday.com