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Новости медицины и фармацииЕвропейское общество интенсивной медицины против рутинного использования ремдесивира

Европейское общество интенсивной медицины против рутинного использования ремдесивира

Опубликовано  16.11.2020

«Учитывая новые промежуточные данные исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Solidarity», «ремдесивир теперь считается лекарством, которое вы не должны регулярно использовать у пациентов с COVID-19», — отметил президент Европейского общества интенсивной медицины (European Society of Intensive Care Medicine — ESICM) Йозеф Кесечиоглу (Jozef Kesecioglu) в интервью «Reuters».

Ремдесивир и глюкокортикоид дексаметазон — вот те немногие препараты, которые одобрены для лечения пациентов с COVID-19 практически повсеместно. Но крупнейшее исследование эффективности ремдесивира, проведенное ВОЗ, по опубликованным 15 октября данным, свидетельствует, что он оказал незначительное или вообще никакого влияния на общую смертность, начало искусственной вентиляции и продолжительность пребывания в больнице госпитализированных пациентов, что противоречит предыдущим исследованиям.

Й. Кесечиоглу пояснил, что данная рекомендация будет рассмотрена в научной статье о методах лечения COVID-19, которую ESICM готовит совместно с Обществом интенсивной терапии (Society of Critical Care Medicine), другим экспертным органом по интенсивной терапии. Как ожидается, ее опубликуют к январю. В первой версии таких рекомендаций, обнародованных в марте, отмечали нехватку информации, которая позволила бы рекомендовать использование ремдесивира и других противовирусных препаратов у тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Компания «Gilead», поставившая под сомнение выводы ВОЗ, заявила в заявлении, отправленном по электронной почте: «Мы уверены, что врачи, находящиеся на переднем крае, признают клиническую пользу Veklury (ремдесивира), основываясь на надежных доказательствах из множества рандомизированных контролируемых исследований».

ESICM представляет тысячи анестезиологов, медсестер и других специалистов в области интенсивной терапии более чем в 120 странах. Хотя врачи и больницы не обязаны следовать его советам, эта рекомендация может ограничить использование ремдесивира, отмечено в сообщении «Reuters». В конце октября «Gilead» снизила прогноз выручки на 2020 г., сославшись на более низкий, чем ожидалось, спрос и трудности с прогнозированием продаж ремдесивира.

По материалам reuters.com

Опубликовано  16.11.2020

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