«Учитывая новые промежуточные данные исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Solidarity», «ремдесивир теперь считается лекарством, которое вы не должны регулярно использовать у пациентов с COVID-19», — отметил президент Европейского общества интенсивной медицины (European Society of Intensive Care Medicine — ESICM) Йозеф Кесечиоглу (Jozef Kesecioglu) в интервью «Reuters».

Ремдесивир и глюкокортикоид дексаметазон — вот те немногие препараты, которые одобрены для лечения пациентов с COVID-19 практически повсеместно. Но крупнейшее исследование эффективности ремдесивира, проведенное ВОЗ, по опубликованным 15 октября данным, свидетельствует, что он оказал незначительное или вообще никакого влияния на общую смертность, начало искусственной вентиляции и продолжительность пребывания в больнице госпитализированных пациентов, что противоречит предыдущим исследованиям.

Й. Кесечиоглу пояснил, что данная рекомендация будет рассмотрена в научной статье о методах лечения COVID-19, которую ESICM готовит совместно с Обществом интенсивной терапии (Society of Critical Care Medicine), другим экспертным органом по интенсивной терапии. Как ожидается, ее опубликуют к январю. В первой версии таких рекомендаций, обнародованных в марте, отмечали нехватку информации, которая позволила бы рекомендовать использование ремдесивира и других противовирусных препаратов у тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Компания «Gilead», поставившая под сомнение выводы ВОЗ, заявила в заявлении, отправленном по электронной почте: «Мы уверены, что врачи, находящиеся на переднем крае, признают клиническую пользу Veklury (ремдесивира), основываясь на надежных доказательствах из множества рандомизированных контролируемых исследований».

ESICM представляет тысячи анестезиологов, медсестер и других специалистов в области интенсивной терапии более чем в 120 странах. Хотя врачи и больницы не обязаны следовать его советам, эта рекомендация может ограничить использование ремдесивира, отмечено в сообщении «Reuters». В конце октября «Gilead» снизила прогноз выручки на 2020 г., сославшись на более низкий, чем ожидалось, спрос и трудности с прогнозированием продаж ремдесивира.

По материалам reuters.com