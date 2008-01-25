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Новости медицины и фармацииЕсть ли у COVAX соглашение с «Pfizer» о предоставлении вакцины?

Есть ли у COVAX соглашение с «Pfizer» о предоставлении вакцины?

Опубликовано  23.12.2020

В настоящее время в рамках всемирной инициативы по вакцинации COVAX заключены соглашения о доступе к почти 2 млрд доз нескольких многообещающих вакцин-кандидатов и заложены основы для получения дополнительных доз за счет доноров проекта. Считается, что к концу 2021 г. 92 страны, по отношению к которым будут реализованы предварительные рыночные обязательства (Advance Market Commitment — АМС), получат финансируемые донорами по меньшей мере 1,3 млрд доз для вакцинации 20% населения этих стран с уровнем дохода ниже среднего. Дополнительные дозы для достижения более высоких уровней охвата будут доступны в 2022 г. Все поставки зависят от нескольких факторов, таких как разрешения регулирующих органов и готовность страны. Из государств европейского континента правом доступа к АМС в силу соответствия определенным критериям имеют только Молдова и Украина.

Новые сделки включают соглашения с «AstraZeneca» о закупке 170 млн доз вакцины «AstraZeneca»/Оксфордского университета (University of Oxford) и меморандум о сотрудничестве с компанией «Johnson & Johnson», предусматривающий выделение 500 млн доз кандидата от «Janssen», исследуемого в настоящее время в режиме однократного введения. Эти сделки дополняют ранее достигнутые договоренности COVAX с Индийским институтом сывороток (Serum Institute of India — SII) на 200 млн доз — с возможностью увеличения до 900 млн — либо за счет разработанной «AstraZeneca»/Оксфордским университетом, либо «Novavax», а также заявление о намерениях в отношении 200 млн доз вакцины-кандидата со стороны компаний «Sanofi»/«GSK». Как отметил по этому поводу Адар Пунавалла (Adar Poonawalla), генеральный директор SII: «Обязательства по предварительным закупкам в рамках инициативы COVAX обнадеживают, поскольку они еще больше усилят нашу борьбу и обеспечат равноправный доступ по самой доступной цене от SII».

В дополнение к этому COVAX также имеет — через соглашения о партнерстве — приоритетное право после отказа (first right of refusal) в доступе к потенциальным вакцинам в количестве более чем 1 млрд доз (на основании текущих оценок производственных процессов, находящихся на стадии разработки). Благодаря щедрой поддержке из правительственных, частных и благотворительных источников, AMC располагает необходимыми на 2020 г. 2 млрд дол. США, но в 2021 г. понадобятся еще как минимум 4,6 млрд. дол. COVAX хочет расширить свой портфель, включив вакцины других компаний, например, «Pfizer» и «Moderna». Переговоры ВОЗ о поставках для бедных стран, возможно, по ценам ниже заявленных, еще ведутся.

Полный список соглашений (по состоянию на 18 декабря), заключенных в рамках COVAX, выглядит следующим образом:

  • 170 млн доз кандидата «AstraZeneca»/Оксфордского университета по соглашению о предварительной закупке между Вакцинным альянсом (Gavi the Vaccine Alliance) и «AstraZeneca», а также по соглашению о партнерстве с Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations — CEPI) для финансирования горизонтального масштабирования производства;
  • 200 млн доз (с возможностью расширения до 900 млн) кандидатов «AstraZeneca»/Оксфордского университета или «Novavax» по соглашению между Gavi, SII и Фондом Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation);
  • 500 млн доз кандидата от «Janssen» в соответствии с меморандумом о взаимопонимании с «Johnson & Johnson»;
  • 200 млн доз вакцины-кандидата «Sanofi»/«GSK», посредством заявления о намерениях между Gavi, «Sanofi» и «GSK»

В рамках создания портфеля исследований и разработок для последующей реализации в рамках инициативы COVAX, CEPI осуществила инвестиции в разработку 10 вакцин-кандидатов. 9 из этих кандидатов все еще находятся в разработке, в том числе, проходят клинические исследования:

  • «AstraZeneca»/Оксфордский университет (фаза ІІІ);
  • «Clover Biopharmaceuticals», Китай (фаза І);
  • «CureVac», Германия (фаза ІІB/ІІІ);
  • «Inovio», США (фаза ІІ);
  • Институт Пастера (Institut Pasteur)/«Merck»/«Themis», Франция/США/Австрия (фаза І);
  • «Moderna», США (фаза ІІІ);
  • «Novavax», США (фаза ІІІ);
  • «SK bioscience», Южная Корея (доклиническая);
  • Университет Гонконга (University of Hong Kong), Гонконг (доклиническая);
  • Университет Квинсленда (University of Queensland), Австралия (фаза І, программа прекращена).

CEPI также проводит оценку других кандидатов в поддержку, в том числе кандидатов в вакцины «следующего поколения», чтобы предоставить дополнительные возможности в будущем.

О COVAX

COVAX, вакцинная часть проекта под названием «Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator», возглавляют CEPI, Gavi и ВОЗ. COVAX сотрудничает с производителями вакцин из развитых и развивающихся стран, ЮНИСЕФ, Всемирным банком и другими. Это единственная глобальная инициатива, которая работает с правительствами и производителями для обеспечения доступности вакцин против COVID-19 во всем мире как для стран с высоким, так и низким уровнем доходов.

CEPI курирует портфель исследований и разработок в рамках COVAX, инвестируя в соответствующие проекты. В рамках этой работы CEPI обеспечила приоритетное послеотказное право для потенциального получения свыше 1 млрд доз и сделала стратегические инвестиции в производство вакцин, включая резервирование мощностей, а также обеспечила стеклянными флаконами для расфасовки 2 млрд доз вакцины.

Gavi занимается закупками и поставками для COVAX, координируя проектирование и внедрение инициатив «COVAX Facility» и «COVAX AMC». «COVAX Facility» объединит покупательные способности стран-участниц и предоставит гарантии объема по ряду многообещающих вакцин-кандидатов. «COVAX AMC» — это механизм финансирования, который будет поддерживать участие 92 стран с низким и средним уровнем дохода, обеспечивая доступ к вакцинам, финансируемым донорами.

ACT-Accelerator — это новое революционное глобальное сотрудничество, направленное на ускорение разработки, производства и обеспечения равноправного доступа к тестам, лечению и вакцинам против COVID-19. Оно было создано в ответ на призыв лидеров G20 в марте и запущен ВОЗ, Европейской комиссией, Францией и Фондом Билла и Мелинды Гейтс в апреле 2020 г.

Текущие (по состоянию на 23 декабря) данные о суммах, выделяемых странами-донорами в поддержку инициативы, свидетельствуют, что почти 1/5 частью своих финансов (5,6 млрд дол.) ACT-Accelerator обязано Великобритании. Следом за ней в списке доноров значатся Канада, Германия, Саудовская Аравия, Норвегия, Япония, Еврокомиссия, Франция, Испания, Италия, Австралия и другие страны. Даже Сербия, которая идет сразу после Австрии, выделила 1,3 млн дол. Список частных доноров возглавляют фонды Билла и Мелинды Гейтс, «Wellcome Trust», соучредитель, председатель и генеральный директор «Netflix» Рид Хастингс (Reed Hastings) и его жена Пэтти Куиллин (Patty Quillin). Также о решении выделить 12 млрд дол. объявил Всемирный Банк.

По материалам who.int; gavi.org; reuters.com

Опубликовано  23.12.2020

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