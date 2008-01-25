В одном из исследований были проанализированы данные Британского Биобанка (UK Biobank) для выявления потенциальной причинно-следственной связи между аллергией и психическими расстройствами.

Результаты подтверждают корреляцию, в то же время не выявлено доказательств того, что различные аллергические заболевания являются причиной развития психических расстройств.

В результате более ранних исследований было установлено, что у пациентов с аллергией риск развития психических заболеваний выше. Например, согласно полученным данным, у пациентов с атопическим дерматитом (АД) чаще наблюдаются депрессия, шизофрения и тревога, чем в среднем в популяции. У пациентов с бронхиальной астмой (БА) и аллергическим ринитом отмечали более высокий риск развития шизофрении, депрессии и биполярного расстройства (маниакально-депрессивного психоза).

Новое исследование данных Британского Биобанка подтверждает корреляцию между аллергией и риском развития психических заболеваний. Однако причинно-следственная связь не установлена.

Исследователи использовали менделевскую рандомизацию для исследования возможных причинно-следственных связей на генном уровне между психическими и аллергическими заболеваниями в целом, а также БА, АД и аллергическим ринитом в частности.

Оценивали такие психические расстройства, как депрессия, большое депрессивное расстройство, тревожный синдром, биполярное расстройство, шизофрения и невроз. Исследователи пришли к выводу, что причинно-следственные связи между генетическим риском развития аллергических заболеваний и психических расстройств отсутствуют.

Старший автор исследования доктор Ханна Саллис (Hannah Sallis), старший исследователь генетической эпидемиологии Бристольской медицинской школы (Bristol Medical School), объясняет, что в исследовании было применено несколько различных методологий анализа данных для повышения достоверности полученных результатов. Они были опубликованы в журнале «Clinical and Experimental Allergy».

Исследователи проанализировали данные британского Биобанка о европейцах в возрасте 37–73 лет. Таким образом, эти данные не могут применяться к представителям других популяций и лицам более молодого возраста.

Доктор Эшли Буду-Аггрей (Ashley Budu-Aggrey), один из ведущих исследователей и старший научный сотрудник Бристольской медицинской школы, рассказал, что исследование не может полностью исключить то, что аллергические заболевания могут являться одним из факторов развития психических расстройств. Он считает, что требуются дальнейшие исследования в этой области.

Исследователи отмечают несколько возможных механизмов влияния аллергических заболеваний на психическое здоровье.

Видимые поражения кожи и зуд, расстройства сна, вызванные симптомами аллергических заболеваний, приводят к нарушению социализации больных с аллергией, что негативно сказывается на состояние психического здоровья.

Кроме того, авторы сформулировали «воспалительную гипотезу», согласно которой аллергическая иммунная воспалительная реакция может приводить к развитию психических расстройств.

Тоня Твиндерс (Tonya Twinders), генеральный директор «Allergy & Asthma Network» (организация пациентов, их родственников и медицинских работников, деятельность которой направлена на распространение знаний про БА, защиту интересов лиц с этой патологией), которая не участвовала в настоящем исследовании, предполагает, что возможным общим механизмом может быть психологический дистресс, который является центральным в этиологии психических расстройств, но также играет важную роль в развитии аллергических заболеваний.

В исследовании был продемонстрирован более высокий риск развития депрессии и большого депрессивного расстройства у пациентов с аллергическими заболеваниями, в том числе аллергическим ринитом, АД и БА.

Кроме того, у пациентов с аллергическими заболеваниями чаще наблюдается тревожный синдром. При этом его чаще отмечают у пациентов с АД, чем у лиц с БА и аллергическим ринитом.

Также у пациентов с аллергическими заболеваниями, в том числе БА, чаще выявляли биполярное расстройство.

Интересно, что риск развития шизофрении был ниже у пациентов с аллергическим ринитом, чем у лиц без этой патологии.

Неврозы (невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства) также чаще отмечали у пациентов с аллергическими заболеваниями, БА и АД, в меньшей степени — у больных с аллергическим ринитом.

Т. Твиндерс (Tonya Twinders) подчеркнула, что лечение аллергических заболеваний вряд ли может способствовать снижению риска развития психических заболеваний. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, может ли лечение пациентов с аллергическими заболеваниями способствовать улучшению психического здоровья пациентов.

Доктор Э. Буду-Аггрей объяснил, что частота развития депрессии и тревожного расстройства, как и возникновения аллергических заболеваний увеличилась в последние годы. Поэтому важно изучение взаимосвязи между этими болезнями и понимание, что аллергические заболевания не являются причиной развития психических расстройств.

По материалам www.medicalnewstoday.com