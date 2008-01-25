Пандемия тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, и ассоциированной с ним коронавирусной болезни поставила под угрозу работу глобальной системы здравоохранения.

После перенесенной инфекции SARS-CoV-2 вырабатывается ряд антител, в том числе к спайковому и нуклеокапсидному белкам. Существуют доказательства того, что антитела к спайковому белку S1 (spike-S1), а точнее к рецептор-связывающему домену, могут нейтрализовать вирус. По имеющимся на сегодня данным, у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, иммунитет сохраняется месяцами. В то же время о длительности иммунной защиты после того, как человек перенес COVID-19 в легкой форме, информации недостаточно.

В исследовании под руководством Асы Бьорндал (Asa Bjorndal) из Агентства общественного здравоохранения Швеции (Public Health Agency of Sweden) было изучено содержание антител у лиц, перенесших заболевание в легкой форме. Результаты исследования показали, что уровни антител-иммуноглобулинов класса G (IgG) к спайковому белку оставались стабильными и через 8 мес. Однако уровень антител к нуклеокапсидному белку SARS-CoV-2 со временем снижался.

Исследовательская группа указывает, что описанная панель образцов сыворотки крови может быть использована в диагностических целях, например, для оценки качества существующих и новых серологических тестов.

Результаты исследования «Stable IgG-antibody levels in patients with mild SARS-CoV-2 infection» находятся в свободном доступе на сервере препринтов medRxiv.

С помощью интернет-рекламы к исследованию были привлечены участники из трех округов Швеции. Потенциальные добровольцы заполнили онлайн-анкету, включавшую вопросы о согласии на взятие у них образцов сыворотки крови и обработку личных данных. Ни у одного из участников не было антител, индуцированных вакциной, поскольку на момент старта исследования кампания вакцинации против COVID-19 в Швеции еще не началась.

В общей сложности у 469 участников были отобраны образцы сыворотки крови в период с 30 октября по 8 декабря 2020 г. Из них у 145 человек получен положительный результат в отношении перенесенной инфекции SARS-CoV-2. Дальнейшее наблюдение продемонстрировало, что случаев повторного заражения не было отмечено.

По данным контрольного визита 12 апреля 2021 г., у 28 из 324 респондентов, не болевших COVID-19 до включения в исследование, были выявлены антитела к SARS-CoV-2 при повторном обследовании.

Около 85% пациентов, перенесших инфекцию SARS-CoV-2, сообщили о том, что заболевание у них протекало в легкой форме, преимущественно с гриппоподобными симптомами. В то же время интересно, что 17% респондентов, не болевших COVID-19, указывали на проблемы с легкими и предполагали перенесенную в 2020 г. инфекцию SARS-CoV-2.

У около 95% участников исследования, выздоровевших от COVID-19, были выявлены антитела класса IgG, специфичные к нуклеокапсиду SARS-CoV-2 и спайковому белку. В четырех образцах сыворотки крови реконвалесцентов не были определены антитела класса IgG, однако выявлены антитела других классов к нуклеокапсидному и спайковому белку.

Возраст и пол не влияли на серопозитивность или уровень антител.

У 4% респондентов, считавших, что они никогда не были инфицированы, выявляли антитела к SARS-CoV-2. Из 55 респондентов, считавших, что они не переносили коронавирусную инфекцию, но находились в контакте с такими больными, 10 оказались серопозитивными.

У пациентов, перенесших болезнь в среднетяжелой и тяжелой формах, уровень антител к спайковому белку и нуклеокапсиду был выше, чем у больных с легким течением заболевания.

При повторном тестировании на наличие антител установлено, что с течением времени не происходит снижения уровня антител к спайковому белку. Тогда как количество антител к нуклеокапсидному белку уменьшилось к моменту повторного тестирования.

Таким образом, результаты исследования показали, что уровень части антител снижается со временем у лиц, переболевших коронавирусной инфекцией в легкой форме.

Хотя одной из сильных сторон исследования являлся широкий сбор образцов из общей популяции, существует возможность смещения выборки вследствие онлайн-набора. Учитывая нерандомизированный отбор участников, ученые предполагают, что результаты исследования, вероятно, занижают количество недиагностированных случаев COVID-19.

По материалам www.news-medical.net