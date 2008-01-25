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Новости медицины и фармацииЭпидуральная аналгезия может быть связана с аутизмом?

Эпидуральная аналгезия может быть связана с аутизмом?

Опубликовано  15.10.2020

Есть ли связь между эпидуральной аналгезией при естественных родах и риском развития расстройств аутистического спектра у детей?

В США, где проводили данное исследование, более 70% женщин получают нейроаксиальные процедуры (эпидуральная, спинальная или комбинированная аналгезия) во время родов. Ретроспективное лонгитудинальное клиническое исследование включало 147  895 детей (исключая близнецов), родившихся вагинально, из которых 74,2% — с эпидуральной аналгезией. При этом расстройства аутистического спектра были диагностированы у 1,9% детей, родившихся вагинально с эпидуральной аналгезией, по сравнению с 1,3% детей, родившихся вагинально без нее, что на 37% в статистически значимой степени больше после поправки на потенциальные искажающие факторы.

По заключению авторов, данное исследование предполагает, что воздействие эпидуральной аналгезии во время родов через естественные родовые пути может быть связано с повышенным риском развития аутизма у детей. Однако эти результаты нельзя интерпретировать как демонстрацию причинно-следственной связи между воздействием эпидуральной аналгезии и последующим развитием аутизма. Возможные неконтролируемые искажающие факторы могут включать как события, предшествующие родам, так и имеющие место после них. Кроме того, могут быть важны вариации в технике, дозировке и сочетаниях лекарств, включая комбинации с адреналином и опиоидами (морфин, промедол), скорости непрерывной инфузии, а также времени, частоте и количестве контролируемого пациентом болюса. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения результатов исследования и понимания потенциальных механизмов.

По материалам jamanetwork.com

*Qiu C., Lin J.C., Shi J.M., et al. (2020) Association Between Epidural Analgesia During Labor and Risk of Autism Spectrum Disorders in Offspring. JAMA Pediatr. Published online October 12. 

Опубликовано  15.10.2020

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