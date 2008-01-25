Эпидуральная аналгезия может быть связана с аутизмом?
Есть ли связь между эпидуральной аналгезией при естественных родах и риском развития расстройств аутистического спектра у детей?
В США, где проводили данное исследование, более 70% женщин получают нейроаксиальные процедуры (эпидуральная, спинальная или комбинированная аналгезия) во время родов. Ретроспективное лонгитудинальное клиническое исследование включало 147 895 детей (исключая близнецов), родившихся вагинально, из которых 74,2% — с эпидуральной аналгезией. При этом расстройства аутистического спектра были диагностированы у 1,9% детей, родившихся вагинально с эпидуральной аналгезией, по сравнению с 1,3% детей, родившихся вагинально без нее, что на 37% в статистически значимой степени больше после поправки на потенциальные искажающие факторы.
По заключению авторов, данное исследование предполагает, что воздействие эпидуральной аналгезии во время родов через естественные родовые пути может быть связано с повышенным риском развития аутизма у детей. Однако эти результаты нельзя интерпретировать как демонстрацию причинно-следственной связи между воздействием эпидуральной аналгезии и последующим развитием аутизма. Возможные неконтролируемые искажающие факторы могут включать как события, предшествующие родам, так и имеющие место после них. Кроме того, могут быть важны вариации в технике, дозировке и сочетаниях лекарств, включая комбинации с адреналином и опиоидами (морфин, промедол), скорости непрерывной инфузии, а также времени, частоте и количестве контролируемого пациентом болюса. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения результатов исследования и понимания потенциальных механизмов.
По материалам jamanetwork.com
*Qiu C., Lin J.C., Shi J.M., et al. (2020) Association Between Epidural Analgesia During Labor and Risk of Autism Spectrum Disorders in Offspring. JAMA Pediatr. Published online October 12.
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