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Эмегест: диетическая добавка, способствующая уменьшению выраженности тошноты во время беременности. Скажи тошноте: «Нет»

Опубликовано  31.01.2023

Что такое токсикоз у беременных?

В период беременности, когда развивается плодное яйцо, у женщины возникают разные симптомы, которые называют токсикозом или гестозом. У 10–35% беременных психосоциальное влияние тошноты и рвоты приводит к развитию послеродовой депрессии, независимо от наличия последней до или во время беременности (Bustos M. et al., 2017).

Согласно результатам исследования, рвота и тошнота у беременных в I триместр обуславливают повышенный риск осложнений, таких как высокое артериальное давление, преэклампсия, протеинурия и сильная боль в области таза (Matthews A. et al., 2015).

Причины возникновения токсикоза

Причина диспепсических проявлений при вынашивании плода неизвестна. Существует теория, что они связаны с повышением концентрации хорионического гонадотропина человека. Токсикоз возникает вследствие нарушений регуляции нейровегетативной, иммунно-эндокринной систем и обмена веществ. При наличии плодного яйца в матке возможно раздражение некоторых участков гипоталамуса, ствола головного мозга (в том числе рвотного центра) (Festin M. et al., 2014).

Клинические проявления токсикоза

Токсикоз в период беременности может выявляться на ранних сроках (I триместр). Для него характерны диспепсические расстройства, нарушения всех видов обмена. Чаще токсикоз проявляется тошнотой и рвотой, гиперсаливацией. Реже возможно развитие признаков дерматоза, тетании беременных, холестаза, острой жировой дистрофии печени, хореи беременных, остеомаляции, артропатии вследствие гиперемезиса (тяжелой тошноты и рвоты во время беременности) и связанных с ним нарушений. Если клинические симптомы более выражены во ІІ и ІІІ триместры, такие состояния называют гестозами.

Когда возникает тошнота во время беременности?

Более 50% беременных жалуются на тошноту и рвоту. Диспепсические проявления начинаются через 2–4 нед после оплодотворения, достигают пика между 9-й и 16-й неделями и обычно исчезают до 22-й недели. Для 10% беременных характерно затяжное течение продолжающихся диспепсических симптомов до момента родов (Bustos M. et al., 2017). Тошнота во время беременности часто появляется натощак утром и может длиться целый день, наиболее выражена в I триместр беременности. Причинами вечернего токсикоза могут быть стресс и переутомление. Вечерняя тошнота у беременных может быть связана с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Тошнота при вынашивании плода сохраняется в течение дня у 98% женщин.

У 1 из 200 беременных возможен гиперемезис, характеризующийся длительной и тяжелой тошнотой и рвотой, обезвоживанием и уменьшением массы тела (сильный токсикоз в период беременности) (Festin M., 2014). Если не лечить пациенток с гиперемезисом, могут возникать метаболический дисбаланс, дисфункция почек и печени, развитие энцефалопатии Вернике (Американский колледж акушеров и гинекологов; The American College of Obstetricians and Gynecologists — ACOG, 2015).

В зависимости от степени выраженности у беременных выделяют рвоту:

  • легкой тяжести — рвота натощак и в течение дня 3–5 раз в сутки;
  • средней тяжести — рвота до 10 раз в сутки независимо от приема пищи, гиперсаливация, уменьшение массы тела, признаки обезвоживания организма. Может повышаться частота сердечных сокращений, снижаться артериальное давление;
  • тяжелой формы — сильная тошнота в период беременности, рвота до 20 раз в сутки, повышение температуры тела, частоты сердечных сокращений, гиподинамия, уменьшение массы тела, адинамия, желтушность склер и кожи, снижение диуреза.

Диагностика токсикоза во время беременности

Существует несколько шкал, которые используются для измерения диспепсических проявлений в период беременности:

  • Уникальная количественная оценка рвоты и тошноты беременных (The Pregnancy-Unique Quantification of Emesis and Nausea — PREQ). С помощью PUQE количественно оценивают степень тяжести симптомов (тошнота, рвота и позывы к рвоте) в течение 24 ч. Симптомы измеряются по пятибалльной шкале Лайкерта. Возможен диапазон 3–15 — от отсутствия симптомов до максимальной их выраженности. Пороговое значение составляет 13 баллов;
  • Индекс рвоты Родса (Rhodes Index of Nausea, Vomiting and Retching — RINVR). RINVR количественно оценивает степень тяжести симптомов (тошнота, рвота и позывы к рвоте) в течение 48 ч. Диапазон баллов составляет 8–40 (от минимально до максимально выраженных симптомов). Пороговое значение — 33 балла;
  • Опросник McGill для определения тошноты (The McGill Nausea Questionnaire) — с его помощью оценивают только тошноту. Этот опросник включает наборы вербальных, аффективных и других дескрипторов тошноты; индекс оценки тошноты. Опросник McGill был разработан для оценки боли и тошноты у пациентов после химиотерапии и одобрен к использованию в исследованиях тошноты и рвоты во время беременности;
  • анкета «Тошнота и рвота во время беременности» включает три вопроса: о тошноте, рвоте и позывах к рвоте. Возможный диапазон — 0–15 баллов (Matthews A. et al., 2015).

Врачу важно учитывать, что во время беременности возможны дисфункции ЖКТ. Повышенный уровень прогестерона может привести к нарушению моторики ЖКТ, что может вызвать тошноту, рвоту и/или гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (Body C. et al., 2016).

Например, рвота желчью в период беременности возможна при повышенной кислотности желудка. Иногда причиной рвоты желчью является дисфункция печени, желчевыводящих протоков и поджелудочной железы.

Другие патологические причины тошноты и рвоты у беременных:

  • пептические язвы;
  • холецистит;
  • гастроэнтерит;
  • аппендицит;
  • гепатит;
  • пиелонефрит;
  • метаболические и неврологические нарушения (Matthews A. et al., 2015).

Терапия при токсикозе во время беременности

Как лечить беременных с токсикозом? Врач после осмотра пациентки и сбора анамнеза может назначить медикаментозное лечение, а также дать рекомендации на этот период.

Препараты при рвоте во время беременности:

  • стимуляторы перистальтики — метоклопрамид, домперидон;
  • витамины группы В — тиамин и пиридоксин;
  • антигистаминные препараты — прометазин;
  • средства, применяемые при вестибулярных нарушениях — дименгидринат;
  • антагонисты серотониновых рецепторов — ондансетрон;

Также применяют лекарственное растительное сырье: сухой экстракт имбиря, экстракт жидкий из цветов ромашки, листья мяты перечной.

Противорвотный и спазмолитический механизм действия листьев мяты перечной на ЖКТ — ингибирование серотонин-индуцированных мышечных сокращений. Листья мяты перечной также действуют как анестетик на стенку желудка, ослабляя проявления тошноты и рвоты.

При легких симптомах тошноты в период беременности такие препараты, как пиридоксин и метоклопрамид, более эффективны, чем плацебо.

Ондансетрон рекомендуется назначать при тяжелой рвоте беременных (McParlin C. et al., 2016).

При токсикозе в период беременности избавиться или уменьшить выраженность диспепсических проявлений могут помочь следующие методы:

  • правильное питание. Так как тошнота часто возникает на голодный желудок, рекомендуется есть часто и малыми порциями. Предпочитать молочные продукты, овощи, рыбу и отварное мясо и ограничить употребление острой, соленой, копченой и кислой пищи, газированных напитков;
  • важно соблюдать питьевой режим — употреблять достаточное количество жидкости (негазированной минеральной воды). Уменьшить выраженность тошноты поможет употребление свежих тыквенного, грейпфрутового, апельсинового соков или клюквенного морса;
  • прогулки на свежем воздухе;
  • избегание стрессовых ситуаций;
  • полноценный сон (не менее 8 ч);
  • массаж точки P6 (или точки Neiguan) в течение 1 мин — 60–70 нажатий. Точка P6 расположена на медиальной стороне предплечья (на 5 см вверх от ладонной складки запястья);
  • акупунктура;
  • релаксация;
  • гипнотерапия;
  • психологические и поведенческие вмешательства/модификации (Matthews A. et al., 2015).

В целях содействия улучшению пищеварения и уменьшению выраженности тошноты во время беременности врач может рекомендовать диетическую добавку Эмегест, содержащую сухой экстракт имбиря — 150 мг и витамин В6 — 6 мг. Эмегест является первым специализированным продуктом на фармацевтическом рынке Украины, содержащим сухой экстракт имбиря и пиридоксин. Рекомендуется употреблять по 1 капсуле Эмегеста в сутки, запивая достаточным количеством воды, до приема пищи (Компендиум).

Сухой экстракт имбиря, содержащийся в каждой капсуле Эмегеста, помогает ускорить опорожнение желудка и стимулировать сокращение его антрального отдела. Это в основном связано с наличием гингерола (фенольное фитохимическое соединение, содержащееся в имбире) и его свойствами в отношении холинергических М-рецепторов и серотонинергических 5-НТ-рецепторов (Giacosa A. et al., 2015). Согласно результатам исследования, сухой экстракт имбиря может способствовать уменьшению диспепсических проявлений при вынашивании плода по сравнению с плацебо. В I триместр сухой экстракт имбиря может помочь уменьшить выраженность тошноты и рвоты примерно на 4 балла по 40-балльной шкале у 1 из 3 женщин в течение 6 дней (Festin M., 2014).

Согласно результатам другого исследования сухой экстракт имбиря и витамин В6 способствуют снижению показателей по шкалам PUQE и RINVR (Sharifzadeh F. et al., 2018).

Витамин В6, содержащийся в диетической добавке Эмегест, играет немаловажную роль во многих метаболических процессах в организме человека, включая развитие и функционирование нервной системы. Употребление витамина B6 при вынашивании плода способствует уменьшению выраженности диспепсических проявлений. Дополнительное свойство пиридоксина во время беременности заключается в том, что он помогает снизить риск возникновения орофациальных аномалий (несращение губы и/или неба) у плода. Рекомендованное суточное количество витамина B6 для женщин при вынашивании плода составляет 1,9 мг/сут по сравнению с 1,3 мг/сут, рекомендованными для небеременных в возрасте 19–50 лет. Эта дополнительная потребность в пиридоксине основывается на предполагаемом увеличении массы тела и метаболических потребностей матери, а также накоплении его плодом и плацентой (Rehana A Salam et al., 2015).

Польза употребления диетической добавки Эмегест

Экстракт корня имбиря и витамин В6, содержащиеся в диетической добавке, способствуют уменьшению выраженности диспепсических проявлений во время беременности, особенно в I триместр. Компоненты продукта не обладают тератогенными свойствами. При тяжелом течении токсикоза с выраженными симптомами максимально можно употреблять до 3 капсул в сутки.

Капсулы диетической добавки Эмегест рекомендуется использовать для улучшения общего состояния. Перед употреблением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Опубликовано  31.01.2023

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