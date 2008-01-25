Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) 28 июня опубликовало обновленные рекомендации ЕС в отношении штаммов вируса, которые производители вакцин должны включать в вакцины для профилактики сезонного гриппа с осени 2021 г.

Они теперь также содержат решение о подходящих вирусах H1N1 и H3N2 для сезонных живых аттенуированных вакцин против гриппа. Кроме того, обновлен список реагентов для стандартизации вакцин. Первоначальные рекомендации ЕС по составу вакцин против сезонного гриппа для 2021–2022 гг. были сделаны 25 марта 2021 г. Руководство ЕС относительно состава вакцин против сезонного гриппа ежегодно готовит специальная рабочая группа на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, тривалентные вакцины должны содержать:

живые аттенуированные или на основе яиц:

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-подобный вирус;

A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-подобный вирус;

B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-подобный вирус;

клеточные вакцины:

A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09-подобный вирус;

A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-подобный вирус;

B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-подобный вирус.

Для производства с использованием вирусной линии B/Yamagata/16/88 в квадривалентной вакцине с двумя вирусами В-типа подходящим считается B/Phuket/3073/2013-подобный вирус в дополнение к вышеназванным.

В приложении к рекомендациям приводят перечень стандартизированных компонентов вакцин с указанием их источников.

По материалам www.ema.europa.eu