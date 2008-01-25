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Новости медицины и фармацииЕМА: новый пероральный препарат при атопическом дерматите

ЕМА: новый пероральный препарат при атопическом дерматите

Опубликовано  23.09.2020

Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) 18 сентября рекомендовало расширить показания к применению препарата Olumiant (барицитиниб), включив в них лечение атопического дерматита средней и тяжелой степени у взрослых пациентов, которые являются кандидатами на системную терапию. Барицитиниб уже одобрен в Европейском Союзе для лечения активного ревматоидного артрита от умеренной до тяжелой степени тяжести.

Барицитиниб реализует свое действие посредством блокировки участвующих в патогенезе атопического дерматита ферментов, известных как киназы Януса (Janus kinases — JAK). Это первый ингибитор JAK, предназначенный для лечения умеренного и тяжелого атопического дерматита у взрослых пациентов, и первый препарат для приема внутрь при таком показании. Механизм действия данного лекарственного средства отличается от такового у других доступных в настоящее время вариантов лечения.

Заключение Комитета по лекарственным средствам для человека (Committees for Medicinal Products for Human use — CHMP) EMA основано в основном на данных 3 рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований ІІІ фазы, в которых барицитиниб использовали в качестве монотерапии или в сочетании с местным лечением у взрослых с умеренным и тяжелым атопическим дерматитом при недоступности или непереносимости местного лечения. Во всех 3 исследованиях было показано, что данный препарат эффективнее, чем плацебо, в достижении целевого показателя — кожа «свободная» или «почти свободная» от признаков заболевания.

Наиболее частые побочные эффекты барицитиниба в клинических исследованиях включают повышенный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности («плохой» холестерин), инфекции верхних дыхательных путей, включая простой герпес, и головную боль.

По материалам ema.europa.eu; olumiant.com

Опубликовано  23.09.2020

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