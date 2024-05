EMA начинает циклический обзор второй вакцины против COVID-19

Комитет по лекарственным средствам для применения у человека (Committee for Medicinal Products for Human Use — CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) 6 октября объявил о запуске процедуры циклического обзора (Rolling review) второй вакцины против COVID-19 — BNT162b2, которая разрабатывается «BioNTech» в сотрудничестве с «Pfizer». Так, 2 октября сообщали о старте первой подобной процедуры.

Процедура циклического или поэтапного обзора является одним из нормативных инструментов, которые EMA использует для ускорения оценки перспективного продукта — лекарства или вакцины — в чрезвычайной ситуации. В таких случаях CHMP оценивает данные по мере их появления в текущих исследованиях. Как только комитет решит, что накоплено достаточно данных, компания может подавать заявку на получение разрешения на маркетинг. Анализируя данные по мере их поступления — поэтапно — CHMP может раньше высказать свое мнение о возможности регуляторного одобрения лекарства или вакцины.

Крупномасштабные клинические исследования с участием нескольких тысяч человек продолжаются, и результаты станут известны в ближайшие недели и месяцы. Эти результаты предоставят информацию о том, насколько эффективна данная РНК-вакцина для защиты людей от COVID-19, и будут оценены, как только они станут доступны. Также будут рассмотрены данные о безопасности вакцины и ее качестве (например об ингредиентах и ​​способах производства). Как сообщают компании, на сегодня к участию в исследованиях привлечены около 37 000 пациентов, из которых более 28 000 получили вторую дозу вакцины.

Хотя общий график проверки еще нельзя спрогнозировать, процесс должен быть короче, чем обычная оценка.

