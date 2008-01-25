Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииEMA начинает циклический обзор второй вакцины против COVID-19

EMA начинает циклический обзор второй вакцины против COVID-19

Опубликовано  07.10.2020

Комитет по лекарственным средствам для применения у человека (Committee for Medicinal Products for Human Use — CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) 6 октября объявил о запуске процедуры циклического обзора (Rolling review) второй вакцины против COVID-19 — BNT162b2, которая разрабатывается «BioNTech» в сотрудничестве с «Pfizer». Так, 2 октября сообщали о старте первой подобной процедуры.

Процедура циклического или поэтапного обзора является одним из нормативных инструментов, которые EMA использует для ускорения оценки перспективного продукта — лекарства или вакцины — в чрезвычайной ситуации. В таких случаях CHMP оценивает данные по мере их появления в текущих исследованиях. Как только комитет решит, что накоплено достаточно данных, компания может подавать заявку на получение разрешения на маркетинг. Анализируя данные по мере их поступления — поэтапно — CHMP может раньше высказать свое мнение о возможности регуляторного одобрения лекарства или вакцины.

Крупномасштабные клинические исследования с участием нескольких тысяч человек продолжаются, и результаты станут известны в ближайшие недели и месяцы. Эти результаты предоставят информацию о том, насколько эффективна данная РНК-вакцина для защиты людей от COVID-19, и будут оценены, как только они станут доступны. Также будут рассмотрены данные о безопасности вакцины и ее качестве (например об ингредиентах и ​​способах производства). Как сообщают компании, на сегодня к участию в исследованиях привлечены около 37 000 пациентов, из которых более 28 000 получили вторую дозу вакцины.

Хотя общий график проверки еще нельзя спрогнозировать, процесс должен быть короче, чем обычная оценка.

По материалам ema.europa.eu, biontech.de/

Опубликовано  07.10.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости