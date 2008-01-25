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Новости медицины и фармацииEMA анализирует данные о моноклональных антителах при COVID-19

EMA анализирует данные о моноклональных антителах при COVID-19

Опубликовано  09.02.2021

Комитет по лекарственным средствам для применения у человека (Committee for Medicinal Products for Human Use — CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) начал анализ данных об использовании моноклональных антител казиривимаб, имдевимаб, бамланивимаб и этесевимаб для лечения пациентов с COVID-19, не нуждающихся в кислородной терапии с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19. Комитет проведет два отдельных обзора: один для комбинации казиривимаб/имдевимаб, а другой — бамланивимаб/этесевимаб.

EMA изучает данные, чтобы предоставить согласованное научное мнение на уровне ЕС в поддержку национальных решений о возможном использовании антител до выдачи официального разрешения. Ранее на этой неделе EMA уже начато непрерывный обзор комбинации антител казиривимаб и имдевимаб.

Обзоры учитывают недавние исследования, в которых изучали эффекты комбинаций казиривимаб/имдевимаб и бамланивимаб/этесевимаб у амбулаторных пациентов с COVID-19, не испытывающих необходимости в кислородотерапии. Предварительные результаты обоих исследований показывают, что комбинации снижали вирусную нагрузку (количество вируса в задней части носа и горла) больше, чем плацебо (фиктивное лечение), и приводили к меньшему количеству посещений врача и госпитализаций в связи с COVID-19. Комитет также рассмотрит вопрос об использовании бамланивимаба на основе исследования,  показавшего, что монотерапия бамланивимабом может снизить вирусную нагрузку и обеспечить клиническую пользу.

По материалам ema.europa.eu

Опубликовано  09.02.2021

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