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Новости медицины и фармации«Eli Lilly» протестирует нейтрализующее антитело из крови выздоровевших от COVID-19

«Eli Lilly» протестирует нейтрализующее антитело из крови выздоровевших от COVID-19

Опубликовано  11.08.2020

Компания «Eli Lilly and Company» 3 августа объявила о начале исследования 2–3-й фазы BLAZE-2, в котором нейтрализующее антитело против SARS-CoV-2 — исследуемый препарат LY-CoV555, будут использовать для профилактики инфекции у жителей и персонала учреждений длительного ухода (дома престарелых) в США. Быстрое распространение SARS-CoV-2 среди жителей учреждений длительного ухода в сочетании с более высоким уровнем смертности среди лиц пожилого возраста создает острую необходимость в терапии для предотвращения COVID-19 среди этой уязвимой группы населения. Нейтрализующее антитело было выделено из образца крови выздоровевшего после COVID-19 пациента, а затем воспроизведено в лаборатории (рисунок).

Рисунок
Цветная трансмиссионная электронная микрофотография частиц вируса SARS-CoV-2 (оранжевые), изолированных из материала пациента (www.niaid.nih.gov)

Исследование BLAZE-2, спонсируемое Lilly в партнерстве с Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases — NIAID) — частью Национальных институтов здоровья (National Institutes of Health — NIH), проведут в учреждениях, где недавно был диагностирован случай COVID-19. В нем оценят эффективность и безопасность LY-CoV555 для профилактики инфекции SARS-CoV-2, проверив, снижает ли однократная доза LY-CoV555 скорость заражения SARS-CoV-2 в течение 4 нед, а также развитие осложнений COVID-19 через 8 нед. Ожидается набор до 2400 участников. Дизайн исследования является адаптивным, чтобы обеспечить максимальную гибкость в кратчайшие сроки. Если экспериментальное лечение окажется эффективным на первом этапе, можно быстро перейти к тестированию на более крупных группах добровольцев. Исследование также можно адаптировать для тестирования других лекарственных средств.

По материалам investor.lilly.com; niaid.nih.gov

Опубликовано  11.08.2020

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