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Новости медицины и фармацииЭффективность вакцины «Pfizer» по отношению к новым вариантам

Эффективность вакцины «Pfizer» по отношению к новым вариантам

Опубликовано  12.02.2021

Новое исследование*, проведенное в сотрудничестве с компанией «Pfizer» исследователями из Техаса, обнадеживает, но и указывает на моменты, требующие осторожности. Так, согласно исследованию in vitro, результаты которого опубликованы в журнале «Nature Medicine», вакцина BNT162b2 остается эффективной против южноафриканского и бразильского вариантов COVID-19. Однако для окончательных выводов об эффективности вакцины против вариантных вирусов необходимы клинические данные.

Ранее несколько исследований in vitro действительно показали, что мутация E484K способна воспрепятствовать прикреплению к вирусу наиболее эффективных антител. Однако в данных работах использованы по большей части антитела вылеченных пациентов (а не вакцинированных). При этом указанную мутацию несли не целые вирусы, а лишь небольшие фрагменты вирусных S-белков. Так, серьезные основания для надежды дает исследование, результаты которого представлены на сайте предварительных публикаций MedRxiv**.

Исследователи, работающие с «Pfizer», синтезировали полные псевдовирусы, подвергавшиеся затем воздействию антител, взятых из крови вакцинированных пациентов. Оказалось, что их эффективность против вирусов, близких к исходному штамму, и несущих ключевые мутации новых вариантов (E484K+N501Y+D614G), была эквивалентной. Среди ограничений исследования авторы указывают то, что используемые ими модифицированные вирусы не включают все мутации, выявленные в британских и южноафриканских вариантах, а только вызывающие наибольшую обеспокоенность. Следовательно, эти результаты должны быть подтверждены клиническими исследованиями в странах, наиболее затронутых вариантами.

Второе ограничение исследования состоит в том, что серологический коррелят защиты от COVID-19 не определен. Таким образом, прогнозы относительно эффективности вакцины, основанные на титрах нейтрализации, требуют точных количественных оценок маркеров гуморального и клеточно-опосредованного иммунитета в вакцино-опосредованной защите, подобно тому, как это было сделано с противогриппозными вакцинами***. При этом будущие мутации могут потребовать внесения изменений в вакцинные штаммы, причем в случае с противоковидными вакцинами сделать это будет легче за счет гибкости технологии на основе информационной РНК.

Возможно, отличия в структуре синтезируемых с помощью разных технологий белков приводят к формированию особенностей иммунного ответа, ограничивающих его эффективность в отношении разных вирусных вариантов. Так, в Южной Африке эффективность векторной вакцины от «AstraZeneca» составила всего 22% в предотвращении легких и средних форм COVID-19. Однако разработавшие ее оксфордские ученые по-прежнему убеждены, что их вакцина остается эффективной против тяжелых форм болезни.

По материалам files.springernature.com; biorxiv.org

*Xie X., Liu Y., Liu J. et al. Neutralization of SARS-CoV-2 spike 69/70 deletion, E484K and N501Y variants by BNT162b2 vaccine-elicited sera. Nature Medicine. Published online 8 February 2021.

** Muik A., Wallisch A.-K., Sänger В. et al. Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine-elicited human sera. bioRxiv 2021.01.18.426984.

*** Trombetta C. M., Perini D., Mather S., Temperton N. et al. Overview of serological techniques for infuenza vaccine evaluation: past, present and future. Vaccines 2, 707–734 (2014).

Опубликовано  12.02.2021

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