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Эффективность Sputnik V: публикация в «The Lancet»

Опубликовано  03.02.2021

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила на днях о том, что доступ китайских и российских вакцин на европейский рынок открыт при условии, что они будут соответствовать критериям оценки европейского регулирующего органа, — сообщает «Le Figaro» со ссылкой на источники в Европарламенте.

Вакцина против COVID-19 Sputnik V (известная также как Gam-COVID-Vac) теперь может считаться получившей предварительную оценку в исследовании ІІІ фазы на основании опубликованных в реферируемом издании данных. Так, 2 февраля в «The Lancet» представлен промежуточный отчет по результатам ІІІ фазы рандомизированного слепого плацебо-контролируемого исследования. В сопровождающем статью комментарии*, подписанном двумя британскими профессорами, отмечено буквально следующее: «Разработку вакцины Sputnik V критиковали за неприемлемую поспешность, сглаживание (острых) углов и непрозрачность. Но результат, о котором здесь сообщается, ясен, научный подход к вакцинации изложен, что означает возможность присоединения еще одной вакцины к борьбе за снижение заболеваемости COVID-19».

Предварительный отчет включает результаты почти 20 тыс. пациентов, набранных в период с 7 сентября по 24 ноября 2020 г., 75% которых вакцинированы после получения отрицательного результата тестов на нуклеиновые кислоты и антитела IgG и IgM к вирусу (остальные получили плацебо) с последующим наблюдением за побочными эффектами и случаями COVID-19. 23,5% участников были в возрасте 51–60 лет, 10,8% — старше 60 лет. Сопутствующие заболевания (сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, ожирение) — известный риск развития выраженных симптомов при COVID-19 — отмечали примерно у четверти участников исследования.

Первичной конечной точкой была доля участников с COVID-19, подтвержденным методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР), начиная с 21-го дня после получения 1-й дозы. В указанные временные рамки COVID-19 диагностирован у 16 ​​(0,1%) из 14 964 участников в группе вакцинированных и 62 (1,3%) из 4902 — плацебо; эффективность вакцины составила 91,6% (95% доверительный интервал (ДИ) 85,6–95,2) (таблица). Расчетная эффективность вакцины против подтвержденного COVID-19, возникающего в любое время после введения 1-й дозы, составила 73,1% (95% ДИ 63,7–80,1). Вторичными исходами были тяжесть COVID-19; изменение уровня антител против гликопротеина S SARS-CoV-2; доля участников с антителами против N-белка SARS-CoV-2; изменение титров нейтрализующих антител против SARS-CoV-2 (повышение титров); изменение уровня антиген-специфического клеточного иммунитета (усиление клеточного иммунного ответа на антиген); частота и тяжесть нежелательных явлений. Большинство зарегистрированных нежелательных явлений были 1-й степени (7485 [94,0%] из 7966. Серьезные побочные эффекты отмечены у 45 (0,3%) из 16 427 участников в группе вакцинированных и 23 (0,4%) из 5435 участников в группе плацебо; ни один из них не связан с вакцинацией, что подтверждается независимым комитетом по мониторингу данных. Три смертельных случая произошли в группе вакцинированных лиц с серьезными сопутствующими заболеваниями и были сочтены не связанными с вакциной.

Таблица. Промежуточные результаты по эффективности вакцины

Характеристики случаев Количество случаев/пациентов в группе Эффективность вакцины (95% ДИ)
Sputnik V Плацебо
Возрастная группа
18–30 1/1596 (0,1%) 4/521 (0,8%) 91,9% (51,2–99,3)
31-40 4/3848 (0,1%) 13/1259 (1,0%) 90,0% (71,1–96,5)
41-50 4/4399 (0,1%) 15/1443 (1,0%) 91,3% (73,7–96,9)
51-60 5/3510 (0,1%) 22/1146 (1,9%) 92,7% (81,1–97,0)
> 60 2/1611 (0,1%) 8/533 (1,5%) 91,8% (67,1–98,3)
Умеренные или тяжелые случаи 0/14 964 20/4902 (0,4%) 100% (94 · 4–100 · 0)
Первое проявление COVID-19 после 1-й дозы
В любое время 175 79/16 427 (0,5%) 96/5435 (1,8%)
С 14-го дня 30/14 999 (0,2%) 79/4950 (1,6%) 87,6% (81,1–91,8)
Первое проявление COVID-19 после 2-й дозы (28 дней после 1-й дозы)
В любое время 13/14 094 (0,1%) 47/4601 (1,0%) 91,1% (83,8–95,1)

Наблюдение за участниками включало последующие визиты, которые были запланированы на 28-й день (± 2 дня), 42-й день (± 2 дня) и 180-й день (± 14 дней), ведение электронного дневника и/или телеконсультации. Все нежелательные явления отслеживались клиническим исследователем до разрешения, рассматривались комиссией по безопасности и мониторингу данных и подтверждались наблюдателем. При подозрении на COVID-19 участников оценивали в соответствии с протоколами диагностики COVID-19, включая ПЦР-тестирование в центральной лаборатории в Москве. Исследование было организовано и контролировалось московским отделением голландской контрактной исследовательской организации «Crocus Medical». Управление данными осуществляется через систему DM 365 MainEDC.

Динамика заболеваемости в зависимости от времени свидетельствует, что иммунитет, необходимый для предотвращения заболевания, развился в течение 18 дней после 1-й дозы. Эта защита распространяется на все возрастные группы, в том числе старше 60 лет, причем, судя по единичным случаям среди заболевших, тяжесть заболевания снижается по мере развития иммунитета.

В исследовании участвовали 2144 пациента в возрасте старше 60 лет (1611 человек в группе вакцинированных и 533 — плацебо). Средний возраст в этой подгруппе составлял 65,7 лет (стандартное отклонение 4,5) в группе вакцинированных и 65,3 года (4,3) в группе плацебо. Максимальный возраст участников составлял 87 лет в группе вакцинированных и 84 года в группе плацебо. В анализ безопасности были включены 1369 участников в возрасте старше 60 лет (которые получили 2 дозы), и данные в форме отчета о болезни были проверены на момент блокировки базы данных (18 ноября 2020 г.). Наиболее частыми побочными эффектами были гриппоподобное заболевание у 156 (15,2%) и местная реакция у 56 (5,4%) из 1029 участников группы вакцинации и у 30 (8,8%) и 4 (1,2%) из 340 участников в группе плацебо. Было отмечено 3 эпизода нежелательных реакций 3-й степени или выше, которые сочтены не связанными с вакцинацией: обострение мочекаменной болезни и острого синусита в группе вакцинированных и гриппоподобное заболевание в группе плацебо. Все эти нежелательные явления были устранены. У участников в возрасте старше 60 лет в группе вакцинации было зарегистрировано 3 серьезных нежелательных явления (вне связи с вакцинацией): почечная колика и тромбоз глубоких вен (оба ассоциированы с ранее существовавшими сопутствующими заболеваниями), а также абсцесс после ранения пальца.

Средний период наблюдения за пациентами составил 48 дней после приема 1-й дозы, и продолжительность защиты пока не оценена. В отдельном исследовании изучают также режим введения вакцины однократно. Параллельно с проведением нескольких клинических исследований (в России, Беларуси, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Индии) вакцина была выпущена в России для использования населением, в основном среди групп риска, медицинских работников, учителей, и по состоянию на 23 января 2021 г. населению уже введено более 2 млн доз Gam-COVID-Vac, отмечено в статье. Сообщают, что данные анонимных участников будут доступны после завершения клинических исследований и публикации результатов завершенного исследования по запросу через безопасную онлайн-платформу после подписания соглашения о доступе к данным и соглашения о конфиденциальности.

По материалам thelancet.com; lefigaro.fr

*Jones I., Roy P. Sputnik V COVID-19 vaccine candidate appears safe and effective. The Lancet, 2021. Published online February 02, 2021.

**Logunov D.Y., Dolzhikova I.V., Shcheblyakov D.V. Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in Russia. The Lancet, 2021. Published online February 02, 2021.

Опубликовано  03.02.2021

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