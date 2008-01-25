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Новости медицины и фармацииЭффективность ингаляционных стероидов у детей с бронхиальной астмой зависит от массы тела?

Эффективность ингаляционных стероидов у детей с бронхиальной астмой зависит от массы тела?

Опубликовано  13.09.2021

На «виртуальном» Международном конгрессе Европейского респираторного общества (European Respiratory Society — ERS) были представлены результаты недавнего исследования. Согласно им у детей с бронхиальной астмой (БА) и избыточной массой тела или ожирением наблюдается сниженная чувствительность к действию ингаляционных стероидных препаратов, и это приводит к более частым приступам БА.

Это международное исследование является первым, в котором оценивали информацию о генетических мутациях, связанных с индексом массы тела (ИМТ), и связь сниженной реакции на ингаляционные кортикостероиды (ИКС) с избыточной массой тела или другими факторами, такими как проживание в местности с плохим качеством воздуха или воздействием сигаретного дыма.

Доктор Кристина Лонго (Cristina Longo), которая была научным сотрудником Медицинского центра Амстердамского университета (Нидерланды) (Amsterdam University Medical Center (The Netherlands)), когда проводила исследование, а сейчас является доцентом Монреальского университета, Квебек, Канада (University of Montreal, Quebec, Canada), рассказала, что у детей с плохо контролируемой БА наблюдается тенденция к увеличению массы тела (возможно, из-за плохой переносимости физических нагрузок). У детей с БА с избыточной массой тела или ожирением, с большей вероятностью наблюдаются более выраженные симптомы БА, несмотря на то, что они проходят рекомендованное лечение ингаляционными кортикостероидами. Вследствие этого таким детям сложно как достичь оптимальной массы тела, так и улучшить качество жизни.

К. Лонго объясняет, что руководства по лечению рекомендуют ИКС для детей с БА, у которых ИМТ выше нормы. Ее исследовательская группа считает, что такой универсальный подход требует пересмотра. Кроме того, она подчеркивает важность исследований, определяющих потенциальные альтернативные методы лечения. У около 30% детей с БА отмечают ожирение и, согласно прогнозам исследователей, количество детей с ожирением будет увеличиваться. Это означает, что проблему плохого контроля симптомов БА будут чаще отмечать в рутинной клинической практике.

Доктор К. Лонго и ее коллеги использовали данные о 1511 детях с БА в возрасте 2–16 лет, полученные в 5 исследованиях. Всем детям назначали ИКС, и плохой ответ был определен как один или несколько приступов БА, требующих неотложной медицинской помощи и/или курса пероральных кортикостероидов.

Исследователи оценивали информацию, включавшую данные о возрасте и поле ребенка, диагнозе БА, характеристиках БА (например прием препаратов и недавние обострения), ИМТ, аллергии, воздействии вредных факторов окружающей среды, таких как курение, и генетических мутациях, связанных с ИМТ (идентифицировались по ДНК, полученной из образцов слюны, крови или мазков из носа). Они разработали «оценку риска», согласно которой чем больше у ребенка генетических мутаций, потенциально ведущих к повышению ИМТ, тем выше риск плохого ответа на лечение БА ингаляционными стероидами.

Z-индекс ИМТ отражает, насколько и в каком направлении (увеличения/уменьшения) ИМТ каждого ребенка отклоняется от среднего «нормального» значения для ребенка того же возраста и пола. Z-индекс ИМТ >1 означает риск развития ожирения, z-индекс ИМТ >2 — у ребенка избыточная масса тела, z-индекс ИМТ >3 — у ребенка ожирение.

Доктор К. Лонго использовала z-индексы ИМТ для оценки различий между детьми в их реакции на ИКС — подход, известный как «менделевская рандомизация». Если бы у детей с высоким z-индексом ИМТ было больше приступов БА, чем у детей с низким z-индексом ИМТ, это означало бы, что количество приступов БА связано с ИМТ, а не с другими внешними факторами или факторами окружающей среды.

К. Лонго сообщила, что у 1511 обследованных детей с БА, которые принимали ИКС, средний z-индекс ИМТ составлял 0,69, а у 318 (21%) было выявлено ожирение. 20–80% детей с повышенным ИМТ недостаточно реагировали на лечение ИКС. При этом количество детей с плохим ответом на ИКС увеличивалось более чем в 2 раза на каждую единицу увеличения z-индекса ИМТ.

Педиатры и пульмонологи должны знать, что ИКС могут оказаться неэффективными у детей с БА и избыточной массой тела и необходимо применять индивидуальный подход к лечению этой категории больных. Однако существуют ли альтернативные методы терапии, такие как биологические препараты, и являются ли они более эффективными в этой подгруппе детей, еще предстоит изучить.

Для детей и их родителей результаты данного исследования объясняют, почему же лечение может быть недостаточно эффективным. Полученные в исследовании данные также свидетельствуют о том, что, вероятно, родителям и их детям для повышения эффективности лечения необходимо пересмотреть рацион питания и повысить интенсивность физических нагрузок.

Исследование имело определенные ограничения: возможно, часть детей, к моменту включения их в исследование, продолжала принимать препараты (терапия предыдущего обострения заболевания). Кроме того, часть детей к моменту определения, соответствуют ли они критериям плохого ответа на лечение ИКС, некоторое время уже проходила терапию.

Доктор К. Лонго подчеркнула, что генетические мутации, связанные с плохой реакцией на ИКС, более распространены у детей с ожирением по сравнению с детьми с БА без ожирения.

Исследователи отметили, что конкретный вариант гена NEGR1 был значительно более распространен у детей с ожирением по сравнению с детьми без ожирения. Этот ген был также связан с дисфункцией гормона лептина, который регулирует чувство голода. Таким образом, дисфункция лептина может быть связана с плохим ответом на лечение ИКС у детей с БА и ожирением.

Крис Брайтлинг (Chris Brightling), который не принимал участия в исследовании, является председателем научного совета Европейского респираторного общества и профессором респираторной медицины в Университете Лестера, Великобритания (University of Leicester, UK) прокомментировал, что это очень хорошее актуальное исследование. Оно объясняет взаимосвязь между генетическими мутациями, массой тела и реакцией на вдыхаемые кортикостероиды, подчеркивая необходимость сочетать медикаментозное лечение с изменением образа жизни и диеты. Он подчеркнул важность совместных усилий политиков, медицинских работников и родителей, направленных на предупреждение ожирения у детей и молодежи.

По материалам www.medicalxpress.com/news

Опубликовано  13.09.2021

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