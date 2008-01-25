В недавнем исследовании показано, что пессарий не является более эффективным для снижения риска преждевременных родов, чем стандартное лечение при укорочении шейки матки.

Пессарий представляет собой округлое силиконовое устройство, которое надевается на укороченную шейку матки, чтобы предотвратить ее раскрытие и развитие выкидыша или преждевременных родов. Затем устройство удаляется до 37-й недели беременности.

Многоцентровое рандомизированное исследование проведено Мэтью К. Хоффманом (Matthew K. Hoffman), доктором медицинских наук, магистром здравоохранения, из системы здравоохранения Christiana Care Health System, Ньюарк, Делавэр, США, в сотрудничестве с исследователями из отделения медицины матери и плода Национального института здоровья ребенка и развития человека имени Юнис Кеннеди Шрайвер (Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Maternal-Fetal Medicine Units Network).

Результаты исследования опубликованы в журнале «Journal of the American Medical Association» (JAMA).

В исследовании приняли участие 544 беременные на сроке 16–24 нед беременности, с повышенным риском развития преждевременных родов, связанным с укорочением длины шейки матки менее 20 мм по данным ультразвуковой диагностики (УЗИ).

При включении в исследование женщинам накладывали швы на шейку матки либо назначали прогестерон. Участницы были случайным образом распределены на две группы. Участницам 1-й группы устанавливали пессарий, участницы 2-й группы проходили стандартное лечение.

В исследовании оценивались такие исходы, как наступление родов или антенатальная гибель плода до 37-й недели гестации.

Набор участниц в исследование был прекращен досрочно, поскольку в исследовании не выявлено более высокой эффективности применения пессария в отношении профилактики развития преждевременных родов. При этом риск антенатальной гибели плода был выше при применении пессария.

Так, в группе беременных, которым был установлен пессарий, преждевременные роды развились у 45,5%, во 2-й группе — у 45,6%. При этом у 13,3% плодов или младенцев в 1-й группе зафиксирован летальный исход. Во 2-й группе — у 6,8%.

Авторы отметили, что беременным во 2-й группе чаще проводили серкляж, что могло повлиять на результаты исследования (серкляж — сшивание внутреннего или наружного зева шейки матки).

По материалам www.medicalxpress.com