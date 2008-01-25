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Новости медицины и фармацииЭффект плазмы реконвалесцентов не выявлен — исследование

Эффект плазмы реконвалесцентов не выявлен — исследование

Опубликовано  27.11.2020

24 ноября в журнале «NEJM» опубликованы результаты многоцентрового рандомизированного исследования* лечения плазмой выздоравливающих при тяжелой пневмонии Covid-19. В его рамках взрослых пациентов, госпитализированных в несколько медицинских центров США, случайным образом распределили в соотношении 2:1 для получения плазмы или плацебо. Первичным результатом был клинический статус пациента через 30 дней после вмешательства, оцененный по шестибалльной шкале от полного выздоровления до смерти.

В общей сложности 228 пациентов получали плазму выздоравливающих и 105 — плацебо. Среднее время от появления симптомов до включения в исследование составляло 8 дней (межквартильный диапазон от 5 до 10), и наиболее частым критерием тяжести для включения была гипоксемия. Плазма выздоравливающей имела средний титр общих антител против SARS-CoV-2 1: 3200 (межквартильный размах, от 1: 800 до 1: 3200). На 30-й день между группами получавших плазму или плацебо в распределении клинических исходов в соответствии со шкалой значимой разницы не обнаружено (отношение шансов 0,83 (95% доверительный интервал [ДИ], 0,52–1,35; P = 0,46). Общая летальность составила 10,96% в группе получавших плазму и 11,43% — плацебо при разнице в рисках –0,46% (95% ДИ, –7. С 8 по 6,8). Общие титры антител против SARS-CoV-2 имели тенденцию к повышению в группе получавших плазму на 2-й день после вмешательства. Неблагоприятные события и серьезные нежелательные явления были сходными в двух группах.

По заключению авторов, значительных различий в клиническом статусе или общей смертности между пациентами, получавшими плазму реконвалесцентов и получавшими плацебо, не выявлено.

По материалам nejm.org

*Simonovich V. A., Pratx L. D. B., et al. A Randomized Trial of Convalescent Plasma in Covid-19 Severe Pneumonia. NEJM. November 24, 2020

Опубликовано  27.11.2020

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