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Новости медицины и фармацииЕдинственная в Европе страна с долей позитивных тестов на COVID-19 более 10%

Единственная в Европе страна с долей позитивных тестов на COVID-19 более 10%

Опубликовано  09.09.2020

В конце августа мы сообщали, что на нашем континенте доля позитивных тестов на инфекцию SARS-CoV-2 превышает 10% только в Хорватии и Украине. Заканчивается 1-я декада сентября, и этот показатель в нашей стране повысился на несколько процентов — до 12,8%, в то время как в Хорватии снизился до 7,3% (рисунок).

Рисунок
Доля позитивных тестов на COVID-19 среди проведенных в предшествующий 7-дневный период по состоянию на 9 сентября (Украина — 12,8%) (ourworldindata.org)

В то же время в соседних Румынии, Чехии и Венгрии данный показатель составляет 5,9; 5,4 и 5,3%, соответственно. Испания — еще одна европейская страна с неблагоприятной ситуацией — сообщает о 9,4% позитивных тестов. Однако в Украине ежедневно проводят 0,5, а в Испании — 1,91 теста на 1000 жителей.

Согласно критериям, опубликованным ВОЗ в мае, величина данного показателя менее 5% является одним из свидетельств того, что эпидемия в стране находится под контролем*.

По материалам ourworldindata.org; who.int

* Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19, 12 May, 2020.

Опубликовано  09.09.2020

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