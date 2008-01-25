Единственная в Европе страна с долей позитивных тестов на COVID-19 более 10%
В конце августа мы сообщали, что на нашем континенте доля позитивных тестов на инфекцию SARS-CoV-2 превышает 10% только в Хорватии и Украине. Заканчивается 1-я декада сентября, и этот показатель в нашей стране повысился на несколько процентов — до 12,8%, в то время как в Хорватии снизился до 7,3% (рисунок).
В то же время в соседних Румынии, Чехии и Венгрии данный показатель составляет 5,9; 5,4 и 5,3%, соответственно. Испания — еще одна европейская страна с неблагоприятной ситуацией — сообщает о 9,4% позитивных тестов. Однако в Украине ежедневно проводят 0,5, а в Испании — 1,91 теста на 1000 жителей.
Согласно критериям, опубликованным ВОЗ в мае, величина данного показателя менее 5% является одним из свидетельств того, что эпидемия в стране находится под контролем*.
По материалам ourworldindata.org; who.int
* Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19, 12 May, 2020.
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