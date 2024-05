EDQM сообщает о канцерогенной примеси в парацетамоле

Европейский директорат по качеству лекарственных средств и здравоохранения (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare — EDQM) сообщает: после публикации в голландской газете «Nieuwe Rotterdamsche Courant Handelsblad» (NRC) статьи о примеси 4-хлоранилина в действующем веществе препарата парацетамола, выпускаемого конкретной компанией, имеющей сертификат соответствия, EDQM активно сотрудничает с ней и другими заинтересованными сторонами, чтобы лучше понять потенциальное влияние этой примеси и масштаб проблемы.

Сообщение EDQM, опубликованное 10 июля, появилось в то время, когда возвращение производства активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Европу, о котором так много говорили, начало обретать конкретные формы. Так, в середине июня на уровне высших государственных чиновников Франции было объявлено о решении за 3 года создать в стране производственную цепочку полного цикла, что позволит выпускать свои препараты парацетамола. В феврале компания «Sanofi» сообщила о планах по созданию крупной ведущей европейской компании, занимающейся производством и продажей АФИ. Между тем «Sanofi» (с препаратом Doliprane) и Upsa (Dafalgan, Efferalgan и др.) являются ведущими компаниями, представляющими парацетамол (суммарный объем продаж всех препаратов — 900 млн евро) на рынке Франции. Одного только препарата Doliprane в 2019 г. отпущено в количестве свыше 200 млн упаковок.

«И грянул гром»

Внимание к парацетамолу (ацетаминофену), которого с наступлением пандемии COVID-19 вдруг потребовалось больше, чем обычно, не могло не обернуться каким-то скандалом. И вот, в то время как агентство «Синьхуа» рапортует о трудовых подвигах работников компании «Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd.» — крупнейшего в Азии производителя АФИ парацетамола, спрос на который повысился на 30%, в одной из немецких сертифицированных лабораторий проверяют образцы АФИ парацетамола из 4 разных партий. Трех — от Anqiu Lu’an и еще один — контрольный — от меньшего китайского производителя, «Hebei Jiheng Pharmaceutical».

Через несколько недель лаборатория отправляет результаты анализа клиентам. Контрольный образец не имеет отклонений, в то время как 3 других содержат 4-хлоранилин — канцерогенное и генотоксичное вещество. Размеры партий, которые представляют данные 3 образца, вместе составляют около 18 000 кг. Это 36 млн контаминированных таблеток в дозе 500 мг .

Не первый и не последний

Как сообщила редакция нидерландского издания «NRC», это она и редакторы телепрограммы «Zembla» были клиентами лаборатории, проверившей парацетамол. Именно на «Zembla» весной 2018 г. вышло несколько фильмов, в том числе «Горькая пилюля» (De bittere pil), — журналистских расследований о деятельности производителей АФИ, а также фальсифицированных лекарствах. Работа, запечатлевшая трущобы, в которых влачат жалкое существование работники расположенных в особых экономических зонах фармацевтических фабрик, загрязняющих воду и воздух, имела большой резонанс и заставила компании давать официальные разъяснения. А летом 2018 г. разразился кризис в связи с контаминацией препаратов блокаторов рецепторов ангиотензина II (сартанов), в результате которого пришлось отозвать миллиарды таблеток, выпущенных компаниями в Китае, Индии и Мексике.

Парацетамол попал в поле зрения NRC и Zembla, по их собственному признанию, еще в 2019 г., с подачи источника из Китая. «Дешевизна имеет свою цену, — пояснил тот. Надзор плохой, качество слишком непостоянное». Дотошные нидерландские журналисты не смогли подробно разузнать, какие компании являются поставщиком АФИ для производителей, выпускающих готовые препараты парацетамола на рынок их страны. Зато они с готовностью цитируют итальянскую «Gazzetta Ufficiale», которая публикует разрешения на маркетинг вместе с указанием поставщиков действующих веществ. Из этого источника известно, что Anqiu Lu’an обеспечивает АФИ таких производителей, как B. Braun Melsungen, Fresenius Kabi, Sandoz, SALF и Galenica Senese.

Насколько рискованно загрязнение?

Анализ показывает, что в 2 исследованных образцах АФИ от Anqiu Lu’an концентрация 4-хлоранилина составляла 6 мг на килограмм, в третьем — 5 мг на килограмм. Как отмечает «NRC», надзорные органы по-разному оценивают риски. Так, в соответствии с рекомендациями, используемыми Европейским агентством по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) (ICH Guideline M7), человек, принимающий не более 6 контаминированных в указанной степени таблеток (по 500 мг) в сутки, по-видимому, остается в пределах «допустимого потребления» 4-хлоранилина — 34 мкг/сут.

В то же время выявленные концентрации в 18 раз превышают уровень, который считает безопасным Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (European Food Safety Authority — EFSA). В перерасчете на таблетки 500 мг прием даже 1 контаминированной является неприемлемым. Но парацетамол — это не какой-нибудь сахарозаменитель, за который отвечает EFSA. Комитет по оценке лекарственных средств (Medicines Evaluation Board — MEB) Нидерландов, к которому обратились журналисты, считает, что выявленная контаминация «значительно» ниже предела, установленного Европейским агентством по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA). «Этот лимит основан на незначительном риске». MEB не говорит о генотоксичности 4-хлоранилина: это вещество только «возможно канцерогенно», но обещает проверить информацию и обсудить ее с другими европейскими регуляторами.

Альтернатива?

Нидерландские журналисты узнали, что, к примеру, компания из Ирландии Mallinckrodt, рекомендующая бренд Tylenol на своем сайте, производит парацетамол по традиционному фенольному пути, исключающему образование хлорированных соединений. Однако, данная продукция имеет слишком высокую цену даже для Нидерландов: этого бренда нет в предложениях оптовиков, пишут журналисты. Тем не менее они уверены: европейцам придется привыкать платить больше за свои лекарства. Если они не считают для себя возможным участвовать в уменьшении бремени эксплуатации населения и природных ресурсов развивающихся стран, пусть хотя бы задумаются о собственном здоровье.

По материалам bnnvara.nl; nrc.nl; lefigaro.fr; luanpharm.com; english.cbg-meb.nl; фото: кадр из фильма