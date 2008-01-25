Под девизом «дыхание вместо крови» исследователи разработали дыхательный тест, который надежно прогнозирует системную концентрацию противосудорожных препаратов в организме пациентов с эпилепсией. Применяя этот тест, можно в режиме реального времени спрогнозировать уровень лекарственного средства, что избавляет больного от необходимости делать анализ крови.

Эпилепсия диагностирована у около 50 млн пациентов во всем мире. Стандартной терапией по-прежнему является прием противосудорожных лекарственных средств. Сегодня особое значение приобретает развивающаяся персонализированная медицина. Цель — добиться максимального терапевтического эффекта с минимальными побочными реакциями. Это достигается за счет индивидуального подбора дозы препарата с помощью терапевтического мониторинга лекарственных средств (ТМЛ). При назначении противосудорожных препаратов мониторинг эффективности назначаемого лекарства проводят путем определения его эффективного уровня в крови пациента.

В частности, у детей и подростков взятие образцов крови может быть значительным стрессовым фактором. В то же время в этой возрастной группе необходим более частый мониторинг эффективных уровней препарата, поскольку у детей и подростков с их ростом изменяется метаболизм, и поэтому доза препарата должна корректироваться чаще. Другим ограничением TMЛ путем измерения концентрации эффективных уровней препарата в сыворотке или плазме крови является иногда отмечаемое отсутствие корреляции между эффективными уровнями и реакцией на терапию. Это связано с уникальным для каждого пациента метаболизмом лекарственных средств.

Поэтому, с данной точки зрения, персонализированной медицине необходимы альтернативы классическому TMЛ (измерение концентрации препаратов в крови/уровень препарата).

Исследователь Др. Капил Дев Сингх (Dr. Kapil Dev Singh) из Базельского университета (Universität Basel) в процессе поиска альтернативы для определения уровня активного вещества противосудорожных препаратов в крови разработал дыхательный тест. Также он изучил и проанализировал достоверность его результатов по сравнению с обычными анализами крови, а также то, насколько хорошо можно спрогнозировать ответ на терапию и возможные побочные эффекты.

В ходе исследования замеры дыхания проводили у 54 педиатрических и 37 взрослых пациентов в течение 2,5 лет. Измерение проводилось с использованием специальной формы масс-спектрометрии, так называемой масс-спектрометрии с вторичной ионизацией электрораспылением (SESI-HRMS). Такой тест позволяет выявлять летучие органические соединения (ЛОС), в том числе в воздухе, который мы выдыхаем. Летучие органические соединения являются результатом метаболических процессов в организме. Профиль ЛОС выдыхаемого воздуха позволяет сделать выводы о метаболизме и в некоторых случаях уже исследуется у пациентов с муковисцидозом.

В результате исследования получилось спрогнозировать системную концентрацию противосудорожной вальпроевой кислоты. Кроме того, была выявлена сильная неоднородность метаболизма вальпроевой кислоты как у разных пациентов, так и индивидуально. У больных, у которых были зафиксированы побочные эффекты, наблюдали значительное изменение метаболизма различных аминокислот (p <0,01). Кроме того, метаболизм аминокислоты тирозина был изменен у пациентов, не ответивших на терапию (p <0,001).

Результаты исследования показывают, что анализ выдыхаемого воздуха в режиме реального времени у пациентов с эпилепсией позволяет надежно прогнозировать системную концентрацию лекарственного средства. Кроме того, также возможна оценка ответа на терапию и потенциальных побочных эффектов.

По словам авторов, эта технология пока не может использоваться повсеместно — но цель заявлена. Созданный для этого стартап «Deep Breath Intelligence» должен получить лицензию на метод измерения.

По материалам www.gelbe-liste.de