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Новости медицины и фармацииДыхательный тест позволит контролировать эффективность терапии при эпилепсии

Дыхательный тест позволит контролировать эффективность терапии при эпилепсии

Опубликовано  01.09.2021

Под девизом «дыхание вместо крови» исследователи разработали дыхательный тест, который надежно прогнозирует системную концентрацию противосудорожных препаратов в организме пациентов с эпилепсией. Применяя этот тест, можно в режиме реального времени спрогнозировать уровень лекарственного средства, что избавляет больного от необходимости делать анализ крови.

Эпилепсия диагностирована у около 50 млн пациентов во всем мире. Стандартной терапией по-прежнему является прием противосудорожных лекарственных средств. Сегодня особое значение приобретает развивающаяся персонализированная медицина. Цель — добиться максимального терапевтического эффекта с минимальными побочными реакциями. Это достигается за счет индивидуального подбора дозы препарата с помощью терапевтического мониторинга лекарственных средств (ТМЛ). При назначении противосудорожных препаратов мониторинг эффективности назначаемого лекарства проводят путем определения его эффективного уровня в крови пациента.

В частности, у детей и подростков взятие образцов крови может быть значительным стрессовым фактором. В то же время в этой возрастной группе необходим более частый мониторинг эффективных уровней препарата, поскольку у детей и подростков с их ростом изменяется метаболизм, и поэтому доза препарата должна корректироваться чаще. Другим ограничением TMЛ путем измерения концентрации эффективных уровней препарата в сыворотке или плазме крови является иногда отмечаемое отсутствие корреляции между эффективными уровнями и реакцией на терапию. Это связано с уникальным для каждого пациента метаболизмом лекарственных средств.

Поэтому, с данной точки зрения, персонализированной медицине необходимы альтернативы классическому TMЛ (измерение концентрации препаратов в крови/уровень препарата).

Исследователь Др. Капил Дев Сингх (Dr. Kapil Dev Singh) из Базельского университета (Universität Basel) в процессе поиска альтернативы для определения уровня активного вещества противосудорожных препаратов в крови разработал дыхательный тест. Также он изучил и проанализировал достоверность его результатов по сравнению с обычными анализами крови, а также то, насколько хорошо можно спрогнозировать ответ на терапию и возможные побочные эффекты.

В ходе исследования замеры дыхания проводили у 54 педиатрических и 37 взрослых пациентов в течение 2,5 лет. Измерение проводилось с использованием специальной формы масс-спектрометрии, так называемой масс-спектрометрии с вторичной ионизацией электрораспылением (SESI-HRMS). Такой тест позволяет выявлять летучие органические соединения (ЛОС), в том числе в воздухе, который мы выдыхаем. Летучие органические соединения являются результатом метаболических процессов в организме. Профиль ЛОС выдыхаемого воздуха позволяет сделать выводы о метаболизме и в некоторых случаях уже исследуется у пациентов с муковисцидозом.

В результате исследования получилось спрогнозировать системную концентрацию противосудорожной вальпроевой кислоты. Кроме того, была выявлена сильная неоднородность метаболизма вальпроевой кислоты как у разных пациентов, так и индивидуально. У больных, у которых были зафиксированы побочные эффекты, наблюдали значительное изменение метаболизма различных аминокислот (p <0,01). Кроме того, метаболизм аминокислоты тирозина был изменен у пациентов, не ответивших на терапию (p <0,001).

Результаты исследования показывают, что анализ выдыхаемого воздуха в режиме реального времени у пациентов с эпилепсией позволяет надежно прогнозировать системную концентрацию лекарственного средства. Кроме того, также возможна оценка ответа на терапию и потенциальных побочных эффектов.

По словам авторов, эта технология пока не может использоваться повсеместно — но цель заявлена. Созданный для этого стартап «Deep Breath Intelligence» должен получить лицензию на метод измерения.

По материалам www.gelbe-liste.de

Опубликовано  01.09.2021

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