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Новости медицины и фармацииДослідження демонструє безпеку і ефективність одночасного введення вакцини проти COVID-19 і грипу

Дослідження демонструє безпеку і ефективність одночасного введення вакцини проти COVID-19 і грипу

Опубликовано  17.06.2021

Дослідження, проведене компанією «Novavax», показало, що спільне введення вакцини проти COVID-19 з вакциною проти грипу є безпечним, при цьому ефективність обох препаратів, імовірно, зберігається.

Спільне з компанією «Seqirus» дослідження було проведено в рамках III фази клінічних випробувань вакцини від «Novavax» проти COVID-19 NVX-CoV2373 у Великобританії.

У дослідженні в цілому взяли участь 431 доброволець, усі вони отримали вакцину від грипу, надану «Seqirus».

Після цього приблизно половина добровольців також отримала NVX-CoV2373, а решта — ін’єкцію плацебо.

Результати дослідження, опубліковані на сервері препринтів medRxiv, дають підстави припустити, що ефективність як вакцини проти грипу, так і вакцини від COVID-19, імовірно, зберігається, без будь-яких додаткових проблем безпеки при спільному застосуванні.

«Ці результати є першим клінічним дослідженням для оцінки безпеки, імуногенності та ефективності вакцини проти COVID-19 при її сумісному введенні з вакциною проти сезонного грипу. Ці результати демонструють багатообіцяючу можливість для супутньої вакцинації, яка може поліпшити використання обох вакцин», — підкреслив Грегорі М. Гленн (Gregory M. Glenn), президент з досліджень і розробок «Novavax».

За матеріалами www.pharmatimes.com

Опубликовано  17.06.2021

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