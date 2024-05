На базе клиники «Kaiser Permanente», Южная Калифорния, проведено исследование, которое охватило данные более 31 тыс. пациентов. Установлено, что в течение 5 лет после сердечного приступа вероятность летального исхода значительно выше среди пациентов негроидной расы, проживающих в неблагополучных районах, чем среди пациентов европеоидной расы, проживающих в таких же условиях. В то же время установлено, что между пациентами этих двух рас, проживающими в благополучных районах, разница в уровне риска летального исхода отсутствует.

Подробные результаты исследования доступны на сайте «Журнала Американского колледжа кардиологии» (Journal of the American College of Cardiology).

По словам старшего автора исследования, кардиолога из Медицинского центра Kaiser Permanente в Лос-Анджелесе (Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center), доктора медицины Мингсама Ли (Mingsum Lee, MD), все пациенты проходили лечение в одних и тех же лечебных учреждениях, и доступность медицинской помощи была для всех одинаковой. Однако несмотря на сопоставимость данных, отмечается более низкая 5-летняя выживаемость среди пациентов негроидной расы из неблагополучных районов. Данные, полученные в этом исследовании, позволяют сделать предположение о влиянии социальных и экологических факторов (особенно место проживания пациента) на исход сердечного приступа и состояние здоровья в целом.

На базе клиники «Kaiser Permanente» в Южной Калифорнии в период 2006–2016 гг. проанализированы данные 31 275 пациентов, которые получали лечение при сердечном приступе. В среднем для каждого пациента изучали данные за 5 лет. Каждому пациенту была присвоена оценка неблагоприятного положения в районе, основанная на таких критериях: домашний адрес (с учетом индекса территориальной депривации), валидированный индекс для оценки неблагоприятного окружения на основе 17 переменных (в том числе образование, доход, занятость и характеристики домохозяйства).

Установлено, что на долгосрочный исход заболевания в значительной степени влияет расовый признак, дифференцированный с точки зрения уровня благосостояния соседей.

Исходы заболевания для пациентов негроидной расы, проживающих в хорошо обеспеченных районах, были аналогичны результатам для пациентов европеоидной расы из тех же районов.

У пациентов негроидной расы из неблагополучных районов вероятность летального исхода после сердечного приступа на 19% выше, чем у пациентов европеоидной расы из тех же районов.

М. Ли акцентирует внимание на особой ценности этих данных для систем здравоохранения, поскольку большинство систем здравоохранения вкладывают значительные средства в улучшение качества помощи, оказываемой пациентам с сердечным приступом в рамках медицинской системы. Однако в исследовании установлено, что окружающая среда пациента после выписки также имеет значение, когда речь идет о долгосрочных результатах для здоровья.

Одним из направлений, в которых работает «Kaiser Permanente», является «Фонд процветающих сообществ», который помогает решать проблемы жилищной нестабильности и бездомности. Кроме того, «Kaiser Permanente» при постоянном партнерстве с общественными организациями, муниципальными лидерами и защитниками общественного здравоохранения влияет на стратегию городской застройки с учетом таких интересов населения, как здоровье, справедливость и стабильность.

Исследование проведено при участии таких специалистов: доктора медицины Дерека К. Фан (Derek Q. Phan MD), доктора медицины Маэрега Васси (Maereg Wassie, MD), доктора медицины Джесси Дж. Гойтиа младшего (Jesse J. Goitia Jr., MD), доктора медицины Франца Швейса (Franz Schweis, MD), доктора медицины Юх-Джер Альберта Шена (Yuh-Jer Albert Shen, MD), сотрудника Медицинского центра «Kaiser Permanente» в Лос-Анджелесе, и Брайана Лина (Bryan Lin), бывшего сотрудника Департамента исследований и оценки «Kaiser Permanente» в Южной Калифорнии.

По материалам medicalxpress.com/news/2021-08-affect-term-survival-heart.html