Диклофенак: вопросы и ответы

Диклофенак натрия — производное фенилуксусной кислоты с выраженными противовоспалительными, анальгетическими и жаропонижающими свойствами. Он относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Диклофенак подавляет фермент простагландинсинтетазу, в результате чего снижается синтез простагландинов — медиаторов боли и воспаления. Отдельные клинические эффекты:

диклофенак снижает индуцируемую простагландинами повышенную чувствительность нервных окончаний к механическим раздражителям и биологически активным веществам;

снижает температуру тела за счет уменьшения влияния простагландинов на центр терморегуляции в гипоталамусе;

снижает концентрацию простагландинов в менструальной крови, за счет чего уменьшается интенсивность болевого синдрома при первичной дисменорее.

В каких случаях назначают диклофенак?

Диклофенак натрия назначают для симптоматического уменьшения выраженности болевого и воспалительного синдрома при:

ревматизме;

ревматоидном артрите;

остеоартрите;

анкилозирующем спондилите;

подагре;

люмбаго;

невралгии;

миалгии;

травмах;

первичной дисменорее;

инфекционно-воспалительных заболеваниях ЛОР-органов.

Также существуют специфические показания для применения диклофенака в офтальмологии:

угнетение миоза во время операции по поводу катаракты;

предупреждение воспалительного процесса после хирургического вмешательства по поводу катаракты и в области передних отделов глаза;

профилактика цистоидного макулярного отека до и после операций по удалению и имплантации хрусталика;

неинфекционные воспалительные процессы с вовлечением передних отделов глаза (хронический неинфекционный конъюнктивит, аллергический конъюнктивит);

посттравматический воспалительный процесс при проникающих и непроникающих ранениях глазного яблока (как дополнение к местной антибактериальной терапии);

для уменьшения выраженности глазной боли при фотофобии.

В каких лекарственных формах выпускается диклофенак?

На фармацевтическом рынке Украины диклофенак представлен в таких лекарственных формах (выпускается под разными торговыми названиями):

раствор для инъекций;

капсулы или таблетки с модифицированным высвобождением для приема внутрь;

гастрорезистентные таблетки;

гель или эмульсионный гель для местного применения с различными концентрациями действующего вещества;

ректальные суппозитории;

глазные капли;

спрей накожный;

трансдермальный пластырь.

Как быстро проявляется эффект диклофенака?

Скорость и длительность эффекта диклофенака зависит от того, в какой форме его применяют. Если нужно быстро купировать болевой синдром, то рекомендуется применять диклофенак в форме раствора для инъекций или таблеток, покрытых сахарной оболочкой. Так действующее вещество всасывается быстрее — терапевтические концентрации диклофенака в плазме крови достигаются уже через 20 мин. Если применять таблетки с модифицированным высвобождением, то эффект будет развиваться медленнее, но сохранится в течение суток.

Как применять диклофенак в форме раствора для инъекций?

Чаще всего диклофенак натрия в форме раствора для инъекций применяют в форме внутримышечных инъекций в дозе 75 мг (3 мл раствора 25 мг/мл) 1 раз в сутки. При выраженном болевом синдроме можно вводить диклофенак внутримышечно 2 раза в сутки или комбинировать с другими лекарственными формами диклофенака (таблетки, суппозитории) до общей максимальной суточной дозы 150 мг.

Также можно вводить диклофенак натрия внутривенно капельно. Для этого 1 ампулу препарата растворяют в 100–500 мл 0,9% раствора натрия хлорида или 5% раствора глюкозы. Не рекомендуется вводить диклофенак в форме внутривенной болюсной инъекции.

Как вывести диклофенак из организма?

Диклофенак натрия достаточно быстро выводится из организма — период полувыведения из крови составляет около 2 ч. Так что особой потребности в терапевтических мероприятиях обычно нет, тем более что диклофенак связывается с белками плазмы крови и не выводится путем гемодиализа. Если же человек по ошибке принял большое количество таблеток одновременно, то для уменьшения всасывания диклофенака следует промыть желудок и принять активированный уголь.

Как долго можно вводить диклофенак инъекционным путем?

Рекомендуется максимально сокращать курс инъекционного диклофенака натрия и по возможности заменять инъекции таблетками или суппозиториями.

Как применять суппозитории с диклофенаком при гинекологических заболеваниях?

Суппозитории с диклофенаком предназначены для введения в прямую кишку. Препарат не действует местно, а всасывается в системный кровоток. Поэтому нецелесообразно вводить суппозиторий во влагалище — особенность слизистой оболочки влагалища в том, что через нее препараты не всасываются, а значит, не оказывают необходимого лечебного действия.

Как принимать таблетки диклофенака?

Режим применения таблеток диклофенака зависит от формы выпуска конкретного препарата. Если это таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, то их обычно принимают 2 или 3 раза в сутки. Если это таблетки/капсулы с модифицированным высвобождением действующего вещества, то их следует принимать 1 раз в сутки. При приеме обычно руководствуются общим правилом: начальная суточная доза при острых состояниях составляет 100–150 мг, а для длительного лечения оптимальной будет доза 75 мг в сутки.

Что лучше: Дексалгин или диклофенак?

Действующим веществом препарата Дексалгин является декскетопрофена трометамол, который так же, как и диклофенак натрия, относится к группе НПВП. Декскетопрофен оказывает более выраженное обезболивающее действие, чем диклофенак, но менее выраженный противовоспалительный эффект. Поэтому декскетопрофен больше подходит для купирования болевого синдрома средней или высокой интенсивности, например послеоперационной боли или боли при почечной колике, а диклофенак оптимален при хронических воспалительных заболеваниях.

Что лучше: диклофенак или Ксефокам?

Препарат Ксефокам содержит действующее вещество лорноксикам — селективный ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ)-2. Лорноксикам оказывает менее выраженное отрицательное действие на слизистую оболочку желудка, поэтому подходит для длительного приема. Диклофенак натрия — неселективный ингибитор ЦОГ, поэтому также угнетает ЦОГ-1, фермент, который отвечает за выработку слизи в желудке. Однако подбор оптимального препарата должен осуществлять врач.

Что лучше: диклофенак или Амелотекс?

Препарат Амелотекс содержит действующее вещество мелоксикам — селективный ингибитор ЦОГ-2. Он оказывает менее выраженное обезболивающее действие, однако минимально влияет на слизистую оболочку желудка, поэтому подходит для длительного применения. Диклофенак натрия — неселективный ингибитор ЦОГ, поэтому угнетает также ЦОГ-1, фермент, который отвечает за выработку слизи в желудке. Но выбор оптимального препарата и режима применения определяет врач.

Можно ли применять диклофенак у детей?

Препараты с диклофенаком натрия разрешено применять у детей в возрасте старше 14 лет.

Побочные эффекты при применении диклофенака?

Наиболее частыми побочными эффектами от приема диклофенака являются аллергические реакции и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, боль в животе, гастрит, обострение язвенной болезни желудка, в том числе с кровотечением или перфорацией). При длительном применении также возможны изменения формулы крови (уменьшение количества лейкоцитов, анемия), нарушения функции печени и почек.

Какими препаратами можно заменить диклофенак?

Диклофенак натрия можно заменить другими препаратами из группы НПВП. К этой группе относятся:

производные уксусной кислоты и родственные соединения (индометацин, этодолак, кеторолак, ацеклофенак, амтолметин гуацил);

оксикамы (пироксикам, теноксикам, лорноксикам, мелоксикам);

производные пропионовой кислоты (ибупрофен, напроксен, кетопрофен, флурбипрофен, дексибупрофен, декскетопрофен);

коксибы (целекоксиб, рофекоксиб, парекоксиб, эторикоксиб).

Однако выбор конкретного препарата и возможность замены следует обсуждать с врачом.

Какие препараты назначают сочетанно с диклофенаком?

Довольно распространенная рекомендация — применять вместе с диклофенаком натрия хондропротекторы, кальций и витамин D. Они не усиливают фармакологические эффекты диклофенака. Однако поскольку диклофенак часто назначают при заболеваниях костей и суставов, препараты, содержащие перечисленные выше составляющие, назначают для дополнительного терапевтического эффекта.

Кроме того, диклофенак натрия иногда применяют в комбинации с витаминами группы В (тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин). Синергический эффект объясняется тем, что витамины группы В улучшают афферентный ингибирующий контроль ноцицептивных нейронов и уменьшают нейрональную гипервозбудимость. Таким образом, не только уменьшается локальная интенсивность болевого синдрома, но и устраняется гиперчувствительность периферических нервов.