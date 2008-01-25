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Новости медицины и фармацииДиета и физическая активность при артрите

Диета и физическая активность при артрите

Опубликовано  20.12.2021

Группа исследователей из Государственного Университета Вашингтона (Washington State University) оценивала влияние различных факторов на культуру человеческих хрящевых клеток, полученных в ходе операции протезирования коленного сустава при остеоартрите. В частности, исследовали влияние галловой кислоты — антиоксиданта, который содержится в чернильных орешках дуба, зеленом чае и других растениях. Также оценивали влияние на хрящевые клетки механизма растяжения, имитирующего нормальную ходьбу.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Experimental Cell Research».

Ведущий автор исследования Ханин Абушарк (Haneen Abusharkh) отметил, что комбинированное влияние дозированного растяжения и галловой кислоты на хрящевые клетки можно рассматривать как экспериментальную модель, которая соответствует диете и умеренным физическим нагрузкам.

Кроме галловой кислоты, исследовали эффект нутрицевтиков с антиоксидантным действием таких, как витамин C, витамин E и куркумин. Антиоксиданты могут нейтрализовать свободные радикалы, образующие в результате оксидативного стресса, которые могут вызывать повреждение клеток и тканей.

В результате лабораторных исследований было установлено, что галловая кислота является наиболее эффективным антиоксидантом для нейтрализации свободных радикалов в хрящевых клетках остеоартрита. Затем исследователи внесли в клеточную культуру галловую кислоту и добавили растяжение, используя цитостретчер, разработанный компанией Curi Bio Inc. Растяжение устанавливали на 5% — уровень, который соответствует обычной нагрузке на коленный сустав человека при ходьбе.

Комбинированное воздействие галловой кислоты и физического растяжения снижает содержание в клеточной культуре маркеров воспаления, известных как матриксные металлопротеиназы. Благодаря этому повышается содержание в хрящевой ткани коллагена и гликозаминогликанов — веществ, которые определяют целостность, прочность и упругость хрящевой ткани. Растяжение и галловая кислота также увеличивали экспрессию двух других белков, специфичных для хряща.

Практическая ценность исследования

Остеоартрит, наиболее распространенное в мире заболевание опорно-двигательного аппарата, при котором разрушение суставных хрящей сопровождается болью и ограничением объема движений. На данный момент нет способа, который бы позволил полностью вылечить болезнь. Существующие методы лечения варьируют от назначения обезболивающих до замены сустава на протез хирургическим путем, но даже операция не позволяет пациенту вернуть полный объем движений в суставе.

Также существует процедура, которая называется имплантацией аутологичных хондроцитов. При этом из сустава берут образец хрящевой ткани, полученные клетки культивируют и в дальнейшем имплантируют в сустав. Исследователи отметили, что в настоящее время клетки ничем не обрабатывают перед повторной имплантацией, поэтому в результате развивается менее тонкий и менее прочный волокнистый хрящ.

Полученные результаты могут рассматриваться как потенциальный способ обработки хрящевых клеток для более успешной их имплантации. По мнению Бернарда Ван Ви (Bernard Van Wie), профессора Школы химической инженерии и биоинженерии Вуиланда (Voiland School of Chemical Engineering and Bioengineering), следует стремиться к методикам замещения патологически измененной хрящевой ткани, а не к протезированию сустава.

Результаты исследования также доказывают, что при остеоартрите следует употреблять в пищу продукты с высоким содержанием антиоксидантов и заниматься спортом. Однако исследователи предупреждают, что галловая кислота не должна рассматриваться как чудодейственное средство, и любую тактику лечения следует согласовывать с врачом.

По материалам www.news-medical.net

Опубликовано  20.12.2021

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