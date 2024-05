Еще в 2010 г. две некоммерческие организации, занимающиеся исследованиями сахарного диабета — Международная ассоциация групп изучения диабета и беременности (International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups) в сотрудничестве с Американской диабетической ассоциацией (American Diabetes Association) опубликовали измененные критерии диагностики сахарного диабета у беременных. Так, были снижены рекомендуемые пороговые значения гликемии:

натощак уровень глюкозы в крови — 5,1 ммоль/л и выше;

при проведении глюкозотолерантного теста: через 1 ч после приема стандартной дозы глюкозы было рекомендовано считать критерием выявления сахарного диабета у беременных уровень ≥10 ммоль/л; через 2 ч, соответственно, ≥8,5 ммоль/л.

В то же время ряд стран и эндокринологических ассоциаций не приняли эти диагностические критерии.

Гестационный сахарный диабет (диабет беременных) диагностируют у беременных с аномально высоким содержанием глюкозы в плазме крови. Гестационный сахарный диабет повышает риск:

рождения крупного плода;

патологии родовой деятельности, связанной с избыточной массой тела ребенка при рождении;

родовых травм новорожденного;

травм родовых путей матери;

необходимости кесарева сечения;

преэклампсии;

эклампсии;

гипогликемии новорожденного;

нарушений дыхания новорожденного.

Доктор Майкл Грин, почетный профессор акушерства и гинекологии Гарвардской медицинской школы в Бостоне (Harvard Medical School, Boston), объяснил, что на сегодня нет единого мнения среди экспертов в области диабетологии в отношении наиболее низкого уровня глюкозы в плазме крови, являющегося критерием выявления сахарного диабета у беременных.

В недавнем клиническом исследовании, включившем более 4000 беременных, было показано, что риск развития осложнений беременности, родов и патологии плода у женщин с сахарным диабетом, диагностированным по новым критериям, так же повышен, как и у женщин, с диагностированным по старым, более мягким критериям гестационным сахарным диабетом.

При этом в случае лечения женщин с гестационным сахарным диабетом, диагностированным на основе вышеуказанных критериев со сниженным пороговым уровнем гликемии, отмечали снижение риска рождения крупного плода и развития преэклампсии.

Ведущий исследователь доктор Кэролайн Кроутер (Caroline Crowther) из Университета Окленда (University of Auckland) объяснила, что при диагностировании гестационного сахарного диабета на основе рекомендованных более низких пороговых значений гликемии заболевание будет выявлено у большего количества беременных и большее количество женщин будут проходить терапию. Лечение при гестационном сахарном диабете прежде всего заключается в изменении рациона питания, повышении физической активности, а также тщательном мониторинге уровня глюкозы в плазме крови. При необходимости могут применяться инъекции инсулина и метформина.

М. Грин подчеркнул, что странам, в которых еще не приняты более низкие пороговые уровни гликемии для диагностики гестационного сахарного диабета, следует рассмотреть возможности их принятия. По его мнению, это позволит снизить риск развития осложнений беременности, родов и патологии плода у женщин с гестационным сахарным диабетом.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «New England Journal of Medicine».

По материалам www.medicalxpress.com