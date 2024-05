Депрессия: выраженность симптомов уменьшит витамин D?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, World Health Organization — WHO) депрессия диагностируется у около 5% взрослых во всем мире.

Ранее в исследованиях изучали причинно-следственные связи между уровнем витамина D, интенсивностью воспаления (уровнем провоспалительных цитокинов) и развитием депрессии. Например, в исследовании, проведённом в 2013 г., показано, что у лиц с низким уровнем витамина D повышен риск развития депрессии.

В недавнем исследовании изучены данные 41 рандомизированного клинического исследования, включавшего 53 235 участников. Оценены данные, включавшие возраст участников, уровень витамина D до и после лечения, продолжительность приема, величину дозы витамина D, которую принимали участники, принимали ли другие диетические добавки в период исследования, а также выраженность симптомов депрессии.

В исследовании установлено, что применение витамина D в дозе 2000 МЕ и выше способствует уменьшению выраженности симптомов депрессии.

Было показано, что антидепрессивный эффект витамина D был более выраженным у участников с исходным уровнем витамина D ниже 50 нмоль/л по сравнению с участниками с исходным уровнем витамина D выше этого порога.

Также в исследовании было показано, что дозы витамина D до 2000 МЕ включительно в сутки обусловливали небольшой или умеренный антидепрессивный эффект. Дозы же выше 4000 МЕ/сут вызывали более выраженный эффект. Кроме того, установлено, что при приёме продолжительностью менее 12 нед витамин D оказывал более выраженный антидепрессивный эффект, чем при более длительном приёме.

В исследовании выявлено, что витамин D способствовал уменьшению выраженности симптомов депрессии у пациентов с большим депрессивным расстройством, перинатальной депрессией, кроме того, показано, что витамин D оказывал антидепрессивное действие у пациентов, которые проходили на момент исследования терапию антидепрессантами.

В то же время витамин D не оказал существенного влияния на выраженность симптомов сезонного аффективного расстройства и на симптомы депрессии у лиц пожилого возраста.

Доктор Моник Окойн (Monique Aucoin), врач-натуропат и старший научный сотрудник Канадского колледжа натуропатической медицины (Canadian College of Naturopathic Medicine), не участвовала в исследовании. М. Окойн объяснила, что на сегодня до конца не изучен механизм антидепрессивного действия витамина D. Вероятно, он объясняется тем, что витамин D оказывает иммуномодулирующее действие и способствует снижению уровня воспаления.

Туомас Микола (Tuomas Mikola), докторант Института клинической медицины Университета Восточной Финляндии (Clinical Medicine at the University of Eastern Finland), является ведущим автором исследования. Т. Микола объяснил, что при депрессии выявляется повышенный уровень провоспалительных цитокинов. Кроме того, у пациентов с депрессией отмечают гиперактивность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и гиперсекрецию гормона стресса кортизола. Витамин D участвует в регуляции секреции цитокинов в иммунной системе и способствует нормализации секреции кортизола.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Critical Reviews in Food Science and Nutrition».

По материалам www.medicalnewstoday.com