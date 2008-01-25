Лица в возрасте старше 60 лет смогут потратить деньги программы «єПідтримка» на лекарственные средства. Именно эта возрастная категория является группой риска развития многих хронических заболеваний. Следовательно, они чаще лиц младшего возраста нуждаются в лекарственных средствах. Правительство приняло постановление, согласно которому с 24 января украинцы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, смогут потратить деньги программы «єПідтримка» на приобретение лекарственных средств.

Что важно знать? Обратите внимание!

На момент приобретения лекарственного средства вам должно исполниться 60 лет. Даже если вы оформили карту раньше, до достижения 60 лет. Банки будут проверять возраст человека именно на момент оплаты счета за приобретение лекарственных средств.

Необходимо пройти полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. При этом неважно, какой вакциной вы вакцинировались: засчитываются две дозы любой из зарегистрированных в Украине вакцин.

Необходимо сгенерировать зеленый сертификат COVID в приложении «Дія». В любом банке, являющемся партнером программы, оформить карту «єПідтримка» — это можно сделать как в отделении банка, так и онлайн. В приложении «Дія» в разделе «Услуги» оформить заявку на получение денег и ожидать их зачисления.

Это важно! На нашем сайте с помощью кнопки «Цены в аптеках» вы также сможете приобрести препараты за деньги программы «єПідтримка».

Помните, что потратить 1000 грн «єПідтримка» можно только в течение 4 мес. После этого срока деньги вернутся в государственный бюджет.

Интересно, что на сегодня уже более 7 млн украинцев получили денежные средства по программе «єПідтримка». Это около половины украинцев, прошедших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Что можно будет купить в аптеке?

Лекарственные средства, зарегистрированные в Украине, как рецептурные, так и отпускаемые без рецепта.

Какие аптечные товары не попадают под программу «єПідтримка»?

Вы не сможете приобрести за деньги этой программы диетические добавки, косметические средства и медицинские приборы (например пульсоксиметры, тонометры или небулайзеры).

По материалам www.kmu.gov.ua, www.moz.gov.ua