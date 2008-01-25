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Новости медицины и фармацииДельта-вариант COVID-19 имеет другие симптомы

Дельта-вариант COVID-19 имеет другие симптомы

Опубликовано  16.06.2021

Профессор доктор Тим Спектор (Tim Spector) из Королевского колледжа Лондона (King’s College London), возглавляющий исследование симптомов ZOE COVID, сообщил «ВВС», что с начала мая наиболее распространенные симптомы, зарегистрированные пациентами с COVID-19 в специальном приложении, уже не такие, как прежде. Исследователи основывают свои выводы на данных, оставляемых пользователями приложения, разработанного совместно с «King’s Health Partners», академическим центром медицинских наук (Лондон).

«Лихорадка все еще является частью этого заболевания, но потеря обоняния и вкуса, которая ранее считалась типичным симптомом COVID-19, отмечается реже. По времени это совпадает с распространением дельта-варианта. По словам Т. Спектора, у некоторых молодых людей COVID-19 может больше походить на простуду. «Этот вариант, кажется, работает несколько иначе, — отметил он. — Люди могут подумать, что у них просто сезонная простуда, несмотря на это, посещать вечеринки» и распространять инфекцию. Наряду с классическими симптомами, с инфицированием наиболее тесно связаны озноб, потеря аппетита, головная боль и боль в горле и мышцах. Связано ли это с возрастным составом затронутой популяции или особенностями варианта вируса, исследователи не уточняют.

Ученые сообщили, что по состоянию на 5 июня количество ежедневно регистрируемых симптоматических случаев COVID-19 у вакцинированных (хотя бы одной дозой) людей на 89% больше, чем за неделю до этого (1917 против 1014), а у непривитых — на 114% больше (9991 по сравнению с 4662). На рисунке показана динамика ежедневно регистрируемых симптоматических случаев COVID-19 у привитых и непривитых лиц.

РИСУНОК
Количество симптоматических случаев COVID-19, ежедневно регистрируемых в Великобритании в зависимости от вакцинального статуса, по данным ZOE COVID (1 апреля — 5 июня 2021 г.)

Полностью вакцинированные люди защищены гораздо больше. При этом наблюдаемое увеличение количества инфекций, вероятно, вызвано двумя сложными факторами: усиление социального взаимодействия и новый доминирующий вариант, который гораздо лучше передается. Между тем, кампания вакцинации становится причиной того, что инфекция распространяется преимущественно среди молодых людей, которые не вакцинированы вообще или только частично.

Текущий риск нового ежедневного инфицирования COVID-19 в материале от 10 июня группой ZOE оценен следующим образом:

  • среди непривитых: 1 из 2908;
  • после 1 дозы вакцины: 1 из 7091;
  • после 2 доз вакцины: 1 из 22 455.

Эти данные показывают, что, когда люди получили обе прививки, они имеют гораздо большую защиту от COVID-19.

По материалам www.bbc.com; covid.joinzoe.com
Опубликовано  16.06.2021

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