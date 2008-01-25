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Новости медицины и фармацииДефицит железа в организме приводит к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы?

Дефицит железа в организме приводит к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы?

Опубликовано  11.10.2021

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале «Heart Failure» Европейского общества кардиологов (European Society of Cardiology — ESC), существует связь между уровнем железа в организме и риском развития ишемической болезни сердца. Так, исследователи считают, что около 10% новых случаев ишемической болезни сердца, возникающих в течение 10 лет жизни у пациентов среднего возраста, можно избежать, если своевременно скорректировать у них дефицит железа.

Автор исследования доктор Бенедикт Шраге (Benedikt Schrage) из Университетского центра сердца и сосудов Гамбурга, Германия (University Heart and Vasculature Centre Hamburg, Germany) объяснил, что поскольку исследование было обсервационным, нельзя сделать вывод, что дефицит железа приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время в исследовании показана связь между развитием сердечно-сосудистой патологии и дефицитом железа в организме. Он считает, что необходимы дальнейшие исследования в этой области.

В результате более ранних исследований было установлено, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как сердечная недостаточность, дефицит железа приводил к повышенному риску декомпенсации, требующей стационарного лечения, и летальному исходу. В исследовании «FAIR-HF» было показано, что применение препаратов железа для внутривенного введения у пациентов с сердечной недостаточностью и дефицитом железа уменьшало у них выраженность симптомов сердечной недостаточности и повышало качество жизни. В исследовании «FAIR-HF 2» изучали эффективность внутривенно вводимых препаратов железа для снижения риска летального исхода у пациентов с сердечной недостаточностью.

Данное исследование было направлено на изучение связи между дефицитом железа и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний в общей популяции.

В исследование были включены 12 164 участника из трех европейских популяционных когорт. Средний возраст составлял 59 лет, 55% — женщины. У всех участников оценивали факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (курение, уровень холестерина в крови) и сопутствующие заболевания (ожирение, сахарный диабет).

Участники были разделены на 2 группы в зависимости от наличия у них железодефицита. Так, в 1-ю группу вошли участники, у которых отмечали абсолютный дефицит железа (определяли по снижению уровня ферритина). Во 2-ю группу были включены лица, у которых был выявлен функциональный дефицит железа (это состояние, при котором, несмотря на достаточные запасы железа в организме, происходит недостаточное обеспечение железом эритропоэза — определялся по снижению насыщения трансферрина железом при отсутствии снижения уровня ферритина).

Доктор Б. Шраге пояснил: традиционно в клинической практике определяют абсолютный дефицит железа, но не менее важно выявлять и функциональный дефицит.

У участников исследования оценивали случаи развития ишемической болезни сердца и инсульта, летальных исходов, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями, и всех летальных исходов в целом. Была проанализирована связь между дефицитом железа и развитием ишемической болезни сердца, инсультом, риском летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний и общим риском летального исхода. Результаты были скорректированы с учетом таких факторов, как возраст, пол, курение, уровень холестерина, уровень артериального давления, сахарный диабет, индекс массы тела и уровень маркеров воспаления. Участники с ишемической болезнью сердца или инсультом в анамнезе на момент включения в исследование были исключены из анализа.

На момент включения в исследование у 60% участников был выявлен абсолютный дефицит железа, а у 64% — функциональный дефицит железа. В течение среднего периода наблюдения 13,3 года было зарегистрировано 2212 (18,2%) случаев летальных исходов. Из них 573 (4,7%) случая по причине сердечно-сосудистых заболеваний. Ишемическая болезнь сердца и инсульт были диагностированы у 1033 (8,5%) и 766 (6,3%) участников соответственно.

У лиц с функциональным дефицитом железа было отмечено повышение риска развития ишемической болезни сердца на 24%, на 26% — повышение риска летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний и на 12% повышение общего риска летального исхода по сравнению с участниками с отсутствием функционального дефицита железа. У участников, у которых был выявлен абсолютный дефицит железа, отмечали на 20% более высокий риск развития ишемической болезни по сравнению с участниками с отсутствием абсолютного дефицита железа. Но не было отмечено повышение риска летального исхода. Также не было выявлено никакой связи между уровнем железа и риском инсульта.

Исследователи рассчитали, что за условный 10-летний период 5,4% летальных исходов от всех причин, 11,7% летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний и 10,7% случаев ишемической болезни сердца были связаны с функциональным дефицитом железа.

Доктор Б. Шраге объяснил, что этот анализ показывает, что если бы не было дефицита железа на момент начала исследования, около 5% смертей, 12% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и 11% новых случаев ишемической болезни сердца не развились бы на протяжении следующего десятилетия.

Также в исследовании показана высокая частота дефицита железа среди населения среднего возраста, при этом функциональный дефицит железа выявлен в около 2/3 случаев, — подчеркнул доктор Б. Шраге. У этих людей с большей вероятностью разовьются сердечно-сосудистые заболевания, а также в течение последующих 13 лет выше вероятность летального исхода.

Доктор Б. Шраге отметил, что в будущих исследованиях важно изучить эту связь у лиц более молодого возраста, а также у представителей неевропеоидной расы. Он подчеркнул, что необходимы дальнейшие исследования связи дефицита железа и развития различных заболеваний.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  11.10.2021

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