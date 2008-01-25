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Новости медицины и фармацииДефицит витамина D — фактор риска тяжелого течения и летального исхода у пациентов с COVID-19?

Дефицит витамина D — фактор риска тяжелого течения и летального исхода у пациентов с COVID-19?

Опубликовано  10.02.2022

Дефицит витамина D является глобальной проблемой здравоохранения. Общеизвестна роль данного витамина в кальциевом обмене и поддержании минеральной плотности костей. В исследованиях также показана его роль в нормальном функционировании сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также в качестве важного иммунологического медиатора. Продемонстрировано ингибирующее действие витамина D на выработку провоспалительных цитокинов, включая фактор некроза опухоли-альфа (Tumor necrosis factor-alpha — TNF-alpha) и интерлейкина-6, посредством различных механизмов, включая подавление вирус-индуцированной активации ядерного фактора «каппа-би» (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells — NF-kB) — это универсальный фактор транскрипции, контролирующий экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и клеточного цикла. Ранее в клинических исследованиях установили связь между низким уровнем 25-гидроксивитамина D и повышенным риском заражения гриппом и другими вирусами, вызывающими респираторные инфекции. По результатам мета-анализа рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в период 2007–2020 гг., высказано предположение, что прием витамина D снижает риск развития острых респираторных инфекций по сравнению с плацебо.

Эпидемиологические факторы риска дефицита витамина D включают повышенную пигментацию кожи, малое время пребывания на солнце, ношение закрывающей большую часть кожи одежды и диету с низким содержанием рыбы и молочных продуктов. Социальные привычки в определенных этнических группах и предпочтение носить длинную закрытую одежду на открытом воздухе являются независимыми факторами риска дефицита витамина D, особенно среди женщин.

В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале «PLOS ONE», исследователи медицинского факультета Азриэли Университета Бар-Илан в Цфате (Azrieli Faculty of Medicine of Bar-Ilan University in Safed), Израиль, и Медицинского центра Галилеи в Нагарии (Galilee Medical Center in Nahariya), Израиль, выявили корреляцию между дефицитом витамина D и тяжестью течения и риском летального исхода от COVID-19.

Это исследование является одним из первых, в котором анализировали уровень витамина D до инфицирования, что способствует более точной оценке, чем во время госпитализации, когда его уровень может снижаться на фоне вирусного заболевания.

В исследование были включены 1176 пациентов, госпитализированных в период с апреля 2020 г. до февраля 2021 г. в Медицинский центр Галилеи с COVID-19, подтвержденным двумя независимыми положительными результатами тестов на SARS-CoV-2, проведенных методом полимеразной цепной реакции. Больные в возрасте младше 18 лет были исключены из этого наблюдения. В медицинских картах участников был проведен поиск данных про уровни витамина D, определенные в предшествующий инфицированию период (2 нед — 2 года до инфицирования). У 253 участников были выявлены медицинские записи об уровне витамина D до заражения COVID-19.

Оценивались такие клинические данные, как продолжительность госпитализации в днях, тяжесть заболевания (легкая, среднетяжелая, тяжелая и критическая, согласно определению ВОЗ, тяжести заболевания COVID-19), летальный исход. Полученные данные были скорректированы с учетом возраста, пола, времени года (лето/зима), когда произошло инфицирование, наличия у пациентов хронических заболеваний (хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая сердечная недостаточность, хроническая ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, сахарный диабет и артериальная гипертензия), этнической принадлежности и индекса массы тела.

В исследовании было показано, что у госпитализированных пациентов с COVID-19 уровень витамина D на момент госпитализации был ниже, чем у населения в целом и у больных с COVID-19, проходивших амбулаторное лечение. Также дефицит витамина D чаще выявляли у пациентов с тяжелым или критическим течением заболевания (87,4%), чем у больных с легким или среднетяжелым течением (34,3%).

Среди пациентов с предшествующим инфицированию коронавирусом уровнем витамина D более 40 нг/мл было зарегистрировано 2,3% летальных исходов. А среди больных, у которых был выявлен предшествующий дефицит данного витамина (уровень ниже 20 нг/мл), количество летальных исходов составило 25,6%.

Важно, что дефицит витамина D перед инфекцией повышает риск развития тяжелого заболевания COVID-19 в любой возрастной группе.

Руководитель исследования доктор Амиэль Дрор (Amiel Dror) из Медицинского центра Галилеи и медицинского факультета Азриэли Университета Бар-Илан считает, что исследование показало, что поддерживать нормальный уровень витамина D в организме необходимо для снижения риска тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Доктор Амир Башкин (Amir Bashkin), эндокринолог, участвовавший в данном исследовании, объяснил, что нормальный уровень витамина D необходим для формирования надлежащего иммунного ответа при респираторных инфекциях, в том числе COVID-19, что особенно важно в период пандемии.

Соавтор исследования профессор Майкл Эдельштейн (Michael Edelstein) из Медицинского факультета Азриэли Университета Бар-Илан рассказал, что, вероятно, существует целый ряд факторов риска тяжелого течения COVID-19. Не все они изучены. В проведенном исследовании показано, что дефицит витамина D является важным фактором риска тяжелого течения коронавирусной инфекции и летального исхода от данного заболевания.

Исследователи подчеркнули необходимость дальнейших исследований для определения потенциального терапевтического эффекта применения витамина D в лечении пациентов, инфицированных SARS-CoV-2.

По материалам medicalxpress.com/news;

journals.plos.org/plosone/

Опубликовано  10.02.2022

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