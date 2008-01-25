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Новости медицины и фармацииCOVID-19: исследования указывают на долгосрочные неврологические эффекты

COVID-19: исследования указывают на долгосрочные неврологические эффекты

Опубликовано  11.01.2021

Спустя примерно год после того, как был выявлен новый коронавирус SARS-CoV-2, число случаев заболевания в мире превысило 90 млн. Несмотря на то, что ряд вакцин был одобрен, их внедрение потребует времени.

Тем временем исследователи продолжают изучать COVID-19, пытаясь замедлить распространение и снизить риск развития серьезных симптомов. Помимо этого, ученые хотят составить картину того, как может выглядеть жизнь человека, переболевшего COVID-19, в долгосрочной перспективе.

В недавней статье, опубликованной в журнале «Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association», рассматриваются исследования вирусных заболеваний, которые отмечали ранее, включая пандемию гриппа, случившуюся столетие тому назад. Авторы считают, что исследование указывает на то, что COVID-19 может оказывать длительное воздействие на мозг.

Нейротропные вирусы

Ученые считают вирус SARS-CoV-2 нейротропным вирусом, поскольку он может проникать в нервные клетки. Нейротропные вирусы включают эпидемический паротит, бешенство и вирусы Эпштейна — Барр. Хотя некоторые нейротропные вирусы вызывают более легкие симптомы, другие могут вызывать отек мозга, паралич и смерть.

Некоторые гриппоподобные вирусы также нейротропны и похожи по структуре на новый коронавирус. В связи с этим исследователи изучили эти вирусы, чтобы попытаться понять, какого типа долгосрочные эффекты следует ожидать у людей, выздоровевших от COVID-19.

«После пандемии гриппа 1917 и 1918 г. многие гриппоподобные заболевания были связаны с заболеваниями головного мозга. Эти респираторные вирусы включали H1N1 и SARS-CoV. Также известно, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, влияет на мозг и нервную систему», — отметил ведущий автор доктор Габриэль А. де Эраускин (Gabriel A. de Erausqui).

Важность неврологических симптомов

Некоторые люди с COVID-19 не испытывают никаких симптомов, в то время как у других они варьируют от легких до тяжелых.

Некоторые из отличительных симптомов включают:

  • сухой кашель;
  • высокую температуру тела;
  • затрудненное дыхание.

Кроме того, примерно у 15–25% людей с данным вирусным заболеванием могут отмечать неврологические симптомы, в том числе:

  • потерю обоняния и вкуса;
  • измененное психическое состояние;
  • головную боль.

Хотя поначалу потеря обоняния может показаться несерьезной, она все же важна, поскольку напрямую связана с функцией мозга.

Чтобы проникнуть в клетки, SARS-CoV-2 связывается с рецепторами ACE2 на клеточных мембранах. Обонятельная луковица, которая является частью мозга, воспринимающей запахи, содержит высокую концентрацию этих рецепторов. Обонятельная луковица также прочно связана с гиппокампом — областью, отвечающей за память.

По словам доктора Г.А. де Эраускина: «След вируса, когда он проникает в мозг, ведет почти прямо к гиппокампу. Считается, что это один из источников когнитивных нарушений, наблюдаемых у пациентов с COVID-19. Мы подозреваем, что это также может быть одной из причин ускоренного снижения когнитивных функций у восприимчивых людей».

Длительное воздействие COVID-19

COVID-19 может вызвать серьезное повреждение легких, и оно может быть необратимым. Однако, согласно данным исследования авторов, вероятно, возможные последствия COVID-19 могут выходить далеко за рамки повреждения легких.

Авторы пишут, что «респираторные проблемы из-за SARS-CoV-2, как полагают, частично связаны с нарушением регуляции ствола головного мозга, как, возможно, и с некоторыми симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта».

Основываясь на идее о том, что COVID-19 может вызвать повреждение мозга, вполне возможно допустить, что у людей, которые перенесли данное заболевание, но у них не было симптомов или они были легкими, могут возникнуть проблемы в будущем. Однако, поскольку COVID-19 — это новое заболевание, ученым необходимо будет провести долгосрочные исследования, чтобы подтвердить эти теории.

По материалам medicalnewstoday.com,

иллюстрация news.mit.edu

Опубликовано  11.01.2021

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