COVID-19 и психические расстройства взаимно связаны

Оксфордское исследование с участием 65 тыс. пациентов с COVID-19 в США свидетельствует о начале психического расстройства у 20% пациентов в срок до 90 дней после болезни. Преимущественно наблюдали тревожное расстройство (относительный риск 1,59–2,62), бессонницу, начинающееся слабоумие. Подобная волна отмечалась после испанского гриппа и длилась годами, сообщили авторы.

В когортном исследовании электронных медицинских карт с использованием данных 69 млн человек, у 62 354 из которых установлен диагноз COVID-19, авторы оценили, связан ли диагноз COVID-19 (по сравнению с другими событиями со здоровьем) с повышенными показателями последующих психических расстройств, а также подвержены ли пациенты с психическими заболеваниями в анамнезе более высокому риску диагностирования COVID-19.

Так, в период между 14-м и 90-м днями после установления диагноза COVID-19 у 5,8% переживших COVID-19 выявлен первый зарегистрированный диагноз психического заболевания (F20–F48), по сравнению с 2,5–3,4% пациентов из группы сравнения. Таким образом, взрослые подвержены примерно вдвое более высокому риску развития нового психического расстройства после выявления COVID-19. Кроме того, наличие диагноза психического расстройства за год до вспышки COVID-19 было связано с повышением риска развития COVID-19 на 65% (ОР 1,65; 95% ДИ 1,59–1,71; p<0,0001) по сравнению с когортой, соответствующей установленным физическим факторам риска COVID-19, но без психиатрического диагноза.

По материалам thelancet.com;

фото: вероятность развития психического расстройства на фоне COVID-19

по сравнению с гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями

